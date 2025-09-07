अनुराग कश्यप की सबसे विवादित फिल्म, जो विदेशों में मचा रही धूम, स्टारकास्ट बटोरी रही सबसे ज्यादा तारीफ

Anurag kashyap Most Controversial Film: हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) इस बार भी सुर्खियों में छाया हुआ है. सिनेमा प्रेमियों के लिए खास खबर ये है कि अनुराग कश्यप की नई और विवादित फिल्म ‘बंदर’ ने इस फेस्टिव में झंडे गाड़ दिए हैं. जहां ये खूब तारीफें बटोर रही है. फिल्म की वर्ल्ड प्रीमियर स्क्रीनिंग 50वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में हुई. इसे सुधीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने लिखा है, जबकि इसमें बॉबी देओल और सान्या मल्होत्रा लीड रोल में नजर आ रहे हैं.

क्रिटिक्स इस फिल्म को अनुराग कश्यप की अब तक की सबसे दमदार और विवादित फिल्म मान रहे हैं. ये फिल्म समाज और कानून से जुड़े गंभीर सवाल उठाती है. खासकर इसमें दिखाया गया है कि कानून पुरुषों के साथ किस तरह न्याय करता है. अपनी डॉर्क स्टोरी और मैसेक के चलते ये फिल्म दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है. बॉबी देओल का किरदार यहां एकदम अलग अंदाज में सामने आता है. क्रिटिक्स का मानना है कि उनका ये रोल उनके करियर के सबसे शानदार परफॉर्मेंस में गिना जाएगा.

विदेशों में धूम मचा रही ‘बंदर’

उनके लुक और अभिनय दोनों ने दर्शकों को हैरान कर दिया. फिल्म में सान्या मल्होत्रा का रोल भी काफी अहम है. उन्होंने अपने किरदार को बड़ी सच्चाई और गहराई से निभाया है. उनके अभिनय ने फिल्म की गंभीरता को और मजबूत किया है. वहीं, सबा आजाद एक ब्रेव और फियरलेस लड़की का किरदार कर रही हैं. उनका अंदाज बेहद असली लगता है, जिससे कहानी और भी असरदार बनती है. इसके साथ ही सपना पब्बी का किरदार फिल्म में एक नई खोज जैसा है, जो दर्शकों को खासा पसंद आया.

जल्द सिनेमाघरों में होगी रिलीज

‘बंदर’ सिर्फ अभिनय के दम पर ही नहीं, बल्कि अपने मुद्दों और कहानी की वजह से भी खास मानी जा रही है. अनुराग कश्यप हमेशा अलग किस्म की कहानियां लेकर आते हैं और इस बार भी उन्होंने दर्शकों को झकझोर देने वाला कंटेंट दिया है. फिल्म को लेकर चर्चा है कि ये न सिर्फ भारतीय बल्कि इंटरनेशनल दर्शकों पर भी गहरी छाप छोड़ेगी. इसकी कहानी रॉ और हार्ड-हिटिंग कही जा रही है. फिल्म को निखिल द्विवेदी ने प्रोड्यूस किया है, जो पहले भी ‘वीरे दी वेडिंग’ और ‘CTRL’ जैसी अनोखी कहानियां दर्शकों तक ला चुके हैं.