अनुराग कश्यप की सबसे विवादित फिल्म, जो विदेशों में मचा रही धूम, स्टारकास्ट बटोरी रही सबसे ज्यादा तारीफ
Advertisement
trendingNow12912098
Hindi Newsबॉलीवुड

अनुराग कश्यप की सबसे विवादित फिल्म, जो विदेशों में मचा रही धूम, स्टारकास्ट बटोरी रही सबसे ज्यादा तारीफ

Most Controversial Film: अनुराग कश्यप की सबसे विवादित फिल्म का का वर्ल्ड प्रीमियर 50वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसकी जमकर तारीफ हुई. साथ ही फिल्म में नजर आने वाली स्टारकास्ट के अभिनय को भी खूब पसंद किया गया. इसे अनुराग कश्यप की सबसे हार्ड-हिटिंग फिल्म माना जा रहा है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 07, 2025, 03:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अनुराग कश्यप की सबसे विवादित फिल्म, जो विदेशों में मचा रही धूम
अनुराग कश्यप की सबसे विवादित फिल्म, जो विदेशों में मचा रही धूम

Anurag kashyap Most Controversial Film: हाल ही में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (TIFF) इस बार भी सुर्खियों में छाया हुआ है. सिनेमा प्रेमियों के लिए खास खबर ये है कि अनुराग कश्यप की नई और विवादित फिल्म ‘बंदर’ ने इस फेस्टिव में झंडे गाड़ दिए हैं. जहां ये खूब तारीफें बटोर रही है. फिल्म की वर्ल्ड प्रीमियर स्क्रीनिंग 50वें टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में हुई. इसे सुधीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने लिखा है, जबकि इसमें बॉबी देओल और सान्या मल्होत्रा लीड रोल में नजर आ रहे हैं. 

क्रिटिक्स इस फिल्म को अनुराग कश्यप की अब तक की सबसे दमदार और विवादित फिल्म मान रहे हैं. ये फिल्म समाज और कानून से जुड़े गंभीर सवाल उठाती है. खासकर इसमें दिखाया गया है कि कानून पुरुषों के साथ किस तरह न्याय करता है. अपनी डॉर्क स्टोरी और मैसेक के चलते ये फिल्म दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है. बॉबी देओल का किरदार यहां एकदम अलग अंदाज में सामने आता है. क्रिटिक्स का मानना है कि उनका ये रोल उनके करियर के सबसे शानदार परफॉर्मेंस में गिना जाएगा. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bobby Deol (@iambobbydeol)

Add Zee News as a Preferred Source

विदेशों में धूम मचा रही ‘बंदर’ 

उनके लुक और अभिनय दोनों ने दर्शकों को हैरान कर दिया. फिल्म में सान्या मल्होत्रा का रोल भी काफी अहम है. उन्होंने अपने किरदार को बड़ी सच्चाई और गहराई से निभाया है. उनके अभिनय ने फिल्म की गंभीरता को और मजबूत किया है. वहीं, सबा आजाद एक ब्रेव और फियरलेस लड़की का किरदार कर रही हैं. उनका अंदाज बेहद असली लगता है, जिससे कहानी और भी असरदार बनती है. इसके साथ ही सपना पब्बी का किरदार फिल्म में एक नई खोज जैसा है, जो दर्शकों को खासा पसंद आया. 

असल में ऐसा दिखता है ‘द कॉन्ज्यूरिंग’ कपल का ऑकल्ट म्यूजियम, 1000 से भी ज्यादा मौजूद हैं भूतिया शापित चीजें, देखकर ही सहम जाता है दिल

जल्द सिनेमाघरों में होगी रिलीज 

‘बंदर’  सिर्फ अभिनय के दम पर ही नहीं, बल्कि अपने मुद्दों और कहानी की वजह से भी खास मानी जा रही है. अनुराग कश्यप हमेशा अलग किस्म की कहानियां लेकर आते हैं और इस बार भी उन्होंने दर्शकों को झकझोर देने वाला कंटेंट दिया है. फिल्म को लेकर चर्चा है कि ये न सिर्फ भारतीय बल्कि इंटरनेशनल दर्शकों पर भी गहरी छाप छोड़ेगी. इसकी कहानी रॉ और हार्ड-हिटिंग कही जा रही है. फिल्म को निखिल द्विवेदी ने प्रोड्यूस किया है, जो पहले भी ‘वीरे दी वेडिंग’ और ‘CTRL’ जैसी अनोखी कहानियां दर्शकों तक ला चुके हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Anurag KashyapBobby Deol

Trending news

मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
Ganpati
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
Punjab
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
NDA
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
Ajit Pawar controversy Amol Mitkari Anjana Krishna
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
woman assault
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
Mansukh Mandaviya
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
BJP-TMC MLAs clashed
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
Rahul Gandhi
'बिहार की सियासी गर्मी और धूल...', मलेशिया पहुंचे राहुल गांधी पर BJP ने कसा तंज
;