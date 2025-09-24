‘जिंदगी बर्बाद मत करो...’ अक्सर अनुराग कश्यप से ऐसा कहते हैं पियूष मिश्रा, बात-बात पर टोकते हैं मनोज बाजपेयी
‘जिंदगी बर्बाद मत करो...’ अक्सर अनुराग कश्यप से ऐसा कहते हैं पियूष मिश्रा, बात-बात पर टोकते हैं मनोज बाजपेयी

Anurag Kashyap: पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती है कि अनुराग कश्यप, पियूष मिश्रा और मनोज बाजपेयी काफी अच्छे दोस्त हैं. तीनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन पियूष और मनोज समय-समय पर अनुराग को टोकते रहते हैं. हाल ही में अनुराग ने इस बात तो लेकर अपनी बात रखी और कहा, ‘उन्हें सच्चाई का आईना...’

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 24, 2025, 06:59 AM IST
Anurag Kashyap On Piyush Mishra: जब भी हिंदी सिनेमा में दिग्गज कलाकारों का नाम आता है तो उनमें एक नाम पियूष मिश्रा का भी होता है, जिन्होंने दशकों से अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का अपना दीवाना बना रखा है. फिर चाहे रोल सीरियस हो या कॉमेडी. वो अपने अभिनय से उसने जान फूंक ही देते हैं. इसके अलावा वे अपनी बेबाक राय और बयानों को लेकर भी जाने जाते हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में वे मनोज बाजपेयी, राम रेड्डी और अनुराग कश्यप के साथ पहुंचे. 

उन्होंने कहा कि उनके दोस्त अनुराग अक्सर अपनी फिल्मों का दूसरा हिस्सा खराब कर देते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए ‘गुलाल’, ‘देव डी’ और ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ जैसी फिल्मों का नाम लिया. हालांकि, अनुराग इस तरह की आलोचनाओं को दिल पर लेने वाले इंसान नहीं है. अनुराग ने इस इंटरव्यू में बताया कि पियूष मिश्रा उनके लिए बेहद प्रोटेक्टिव हैं. उन्होंने कहा, ‘वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं. जब मैं किसी बात पर रिएक्ट करता हूं तो मुझे डांटते हैं और कहते हैं ‘क्यों करते हो ऐसा? रुक जाओ’. 

पियूष मिश्रा पर क्या बोले अनुराग कश्यप?

अनुराग बताते हैं, ‘पियूष मानते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बेवजह रिएक्ट करने में खराब किया, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं ऐसा न करूं’. अनुराग ने बताया कि यही वजह है कि वो पियूष की बातों को ध्यान से सुनते हैं. पियूष के अलावा, मनोज बाजपेयी भी अक्सर अनुराग को उनकी बेबाक बातों पर टोकते हैं. अनुराग ने कहा, ‘जब मैं कुछ कह देता हूं तो मनोज कहते हैं, ‘यार, तुम क्यों करते हो ऐसा?’ वो जिंदगी के बहुत तजुर्बेकार और प्रैक्टिकल इंसान हैं’. 

‘कल्कि 2’ के 20 दिन की शूटिंग कर चुकी थीं दीपिका पादुकोण, फिर भी मेकर्स ने कर दिया बाहर, अब कौन होगा नया चेहरा?

मनोज बाजपेयी संग भी है गहरी दोस्ती 

अनुराग बताते हैं, ‘हालांकि कई बार उनकी डांट भी सुननी पड़ती है, लेकिन मुझे पता है कि वो हमेशा मेरे लिए खड़े रहेंगे. मनोज मेरे लिए बड़े भाई जैसे हैं, भले ही वो मुझसे दस गुना जवान दिखते हों’. मनोज बाजपेयी ने हाल ही में कहा था कि अनुराग ने फिल्म इंडस्ट्री में कई दुश्मन बना लिए हैं. इसके बावजूद दोनों की दोस्ती बरकरार है. अनुराग ने कहा, ‘मनोज हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे ईमानदारी से सलाह देते हैं. हाल ही में उन्होंने कहा कि उन्हें मुझसे फिर से प्यार हो गया है’. 

fallback

मनोज लगातार काम कर रहे हैं- अनुराग 

उन्होंने कहा, ‘हमारी दोस्ती में कभी गर्माहट आती है, कभी ठंडक, लेकिन सब कुछ ठीक है’. कुछ दिन पहले ‘जुगनुमा’ फिल्म के प्रीमियर पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जयदीप अहलावत, विजय वर्मा और अनुराग, मनोज बाजपेयी के पैर छूते नजर आए. इस पर अनुराग ने हंसते हुए कहा, ‘हम सब लंबे समय बाद मिले थे. मनोज लगातार काम कर रहे हैं ‘इंस्पेक्टर जेंडे’ रिलीज हुई और फिर ‘जुगनुमा’ आ गई. वो कैसे कर लेते हैं ये सब! वो बड़े हैं लेकिन मुझसे दस गुना फिट हैं, बिल्कुल अनिल कपूर की तरह. इसलिए हमने उनके पैर छुए’.

अपनी दोस्ती संजोकर रखते हैं अनुराग

अनुराग ने आगे कहा कि वे अपनी दोस्तियों के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते लेकिन उन्हें बहुत संजोकर रखते हैं. विक्रमादित्य मोटवानी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे दोस्त उन्हें हमेशा रियलिटी चेक देते रहते हैं. उन्होंने मजाक में कहा, ‘लोग समझ ही नहीं पाते कि मुझसे फिल्मों के अलावा किस बारे में बात करें, क्योंकि मैं सिर्फ सिनेमा पर ही चर्चा करता हूं. हम सब अपने-अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए मिलने का वक्त कम ही मिल पाता है’.

Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

Anurag KashyapPiyush MishraManoj Bajpayee

