वे डरपोक और कमजोर हैं... अब किस बात पर भड़के अनुराग कश्यप? फिर लगाई बॉलीवुड की क्लास, बोले- ‘असली फिल्ममेकर...’
वे डरपोक और कमजोर हैं... अब किस बात पर भड़के अनुराग कश्यप? फिर लगाई बॉलीवुड की क्लास, बोले- ‘असली फिल्ममेकर...’

Anurag Kashyap: अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म 'निशांची' के प्रमोशन के दौरान बॉलीवुड में नेगेटिव माहौल और एकजुट न होने पर सवाल उठाए. साथ ही उन्होंने AI फिल्मों को इंडस्ट्री और कलाकारों के लिए खतरा बताया. उनका मानना है कि असली फिल्ममेकर हमेशा कहानी पर ध्यान देते हैं, न कि...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 19, 2025, 07:38 AM IST
अब किस बात पर भड़के अनुराग कश्यप? फिर लगाई बॉलीवुड की क्लास
अब किस बात पर भड़के अनुराग कश्यप? फिर लगाई बॉलीवुड की क्लास

Anurag Kashyap On Toxicity In Bollywood: अनुराग कश्यप हमेशा से अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं. वे अक्सर बॉलीवुड की कमियों और खामियों को लेकर बात करते हैं. इन दिनों वे अपने नई फिल्म 'निशांची' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, जो 19 सितंबर को रिलीज हो रही है. इस फिल्म में आइशवरी ठाकरे डबल रोल निभा रहे हैं. उनके साथ वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. 

इस फिल्म की कहानी परिवार, प्यार और क्राइम पर आधारित है. इसी बीच अनुराग ने एक बार फिर बॉलीवुड पर खुलकर बात करते हुए कई सवाल खड़े किए. अपनी फिल्म 'निशांची' के प्रमोशन के दौरान उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर फैली 'टॉक्सिसिटी' यानी नेगेटिव माहौल की जमकर आलोचना की. उनका कहना है कि ये इंडस्ट्री अपने लोगों के लिए शायद ही कभी खड़ी होती है. उनकी ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इंडस्ट्री पर सीधा निशाना

अनुराग कश्यप का मानना है कि फिल्मों का असली आधार हमेशा कहानियां होनी चाहिए, न कि इंडस्ट्री की राजनीति. जूम से बातचीत में कश्यप ने कहा कि बॉलीवुड कभी एकजुट नहीं हो सकता. उन्होंने बताया कि अक्सर लोग उनसे कहते हैं, 'आप सबके लिए खड़े होते हो, लेकिन आपके लिए कौन खड़ा होता है?'. इस पर उन्होंने साफ कहा कि ये इंडस्ट्री अपने कलाकारों और फिल्मकारों का शायद ही साथ देती है. उनके मुताबिक, यहां हर कोई अपनी ही लड़ाई लड़ता है.

माधुरी से लेकर उर्मिला तक... शबाना आजमी की बर्थडे पार्टी में सेलेब्स ने जमाया रंग, रेखा की अदाओं पर मर मिटे फैंस

सच्चे फिल्मकार की पहचान

कश्यप ने उदाहरण देते हुए कहा कि शूजीत सरकार और दिबाकर बनर्जी मुंबई से बाहर रहते हैं, लेकिन फिर भी लगातार बेहतरीन फिल्में बनाते हैं. उन्होंने बताया कि असली क्रिएटर को जगह या माहौल की परवाह नहीं होती. खुद को सिक्योर मानते हुए उन्होंने कहा कि वे हमेशा कहानियों पर ध्यान देते हैं, न कि इंडस्ट्री के झगड़ों या राजनीति पर. हाल ही में अनुराग कश्यप ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी फिल्मों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने विजय सुब्रमणियम की बनाई फिल्म 'चिरंजीवी हनुमान – द ईटरनल' की जमकर आलोचना की. 

AI सिनेमा पर कड़ा रुख

कश्यप के मुताबिक, AI फिल्मों से असली क्रिएटर्स का अपमान होता है. उन्होंने कहा कि सिर्फ मुनाफे के लिए कलाकारों को नजरअंदाज करना गलत है और इसे वे अनैतिक मानते हैं. कश्यप ने कहा कि AI का इस्तेमाल सिनेमा में जरूर बढ़ेगा, लेकिन इसे सोच-समझकर इस्तेमाल करना चाहिए. उनका मानना है कि अगर प्रोड्यूसर और कलाकार AI को सपोर्ट करेंगे, तो ये क्रिएटिविटी के खिलाफ होगा. उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो कलाकार ऐसे प्रोजेक्ट्स का साथ देते हैं, वे 'कमजोर और डरपोक' हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

Anurag Kashyap

