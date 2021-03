Anurag Kashyap ने शेयर की 'DoBaaraa' के सेट से तस्वीर, Taapsee Pannu की गोद में बैठकर खिंचवाई फोटो

नई दिल्ली: आयकर विभाग की रेड के तीन दिन बाद तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) और अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं. शनिवार सुबह तापसी (Taapsee Pannu) ने एक के बाद एक कर तीन ट्वीट किए और कंगना पर निशाना साधा. अब अनुराग कश्यप ने एक तस्वीर शेयर कर लोगों को फिर से चौंका दिया है.

आईटी रेड के तीन दिन बाद तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने चुप्पी तोड़ते हुए कई ट्वीट्स किए और अब अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) का रिएक्शन भी सामने आ गया है. अनुराग (Anurag Kashyap Instagram) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो एक बार फिर तापसी (Taapsee Pannu) की गोद में बैठे हुए नजर आए और V यानी विक्ट्री का साइन बनाते नजर आ रहे हैं. अनुराग (Anurag Kashyap Pic) ने इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, 'और हम #DoBaaraa रीस्टार्ट कर रहे हैं. हमारे हेटर्स को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार.'

अनुराग से पहले तापसी ने भी ट्वीट कर अपनी भड़ास निकाली थी. तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने एक के बाद एक तीन ट्वीट किए. तापसी ने लिखा- '3 दिनों की गहन खोजबीन के बाद 3 चीजें मिली हैं. 1. मेरे 'कथित' पैरिस के बंगले की चाबियां. क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं.' अपने दूसरे ट्वीट में तापसी ने लिखा, '2. जिस कथ‍ित 5 करोड़ रुपये की रसीद को मुझे फंसाने के लिए रखा गया, वह पैसे मैंने कभी ल‍िए ही नहीं.' और तीसरे ट्वीट में तापसी (Taapsee Pannu) ने कंगना को भी टारगेट करते हुए लिखा, 'माननीय वित्त मंत्री के अनुसार 2013 में मेरे यहां छापे पड़े थे. अब 'सस्ती कॉपी' नहीं.' बता दें कि कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) कई बार तापसी को कंगना की 'सस्ती कॉपी' कह कर टारगेट कर चुके हैं.

3. My memory of 2013 raid that happened with me according to our honourable finance minister

इस ट्वीट का कंगना (Kangana Ranaut) ने जवाब देते हुए लिखा- 'तुम हमेशा सस्ती ही रहोगी, क्योंकि तुम रेपिस्ट की फेमिनिस्ट हो. तुम्हारे रिंग मास्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) के यहां 2013 में टैक्स चोरी की वजह से छापा पड़ा था. सरकारी अधिकारी की रिपोर्ट आ गई है अगर तुम दोषी नहीं हो तो उनके खिलाफ कोर्ट जाओ और सफाई दो. कम ऑन सस्ती.'

You will always remain sasti because you are sab rapists ka feminist... your ring master Kashyap was raided in 2013 as well for tax chori... government official’s report is out if you aren’t guilty go to court against them come clean on this ... come on sasti

