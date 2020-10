यौन शोषण के आरोप में अनुराग कश्यप से आज होगी पहली बार पूछताछ

मुंबई : फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप से आज पहली बार पूछताछ होगी. सुबह 11 बजे वर्सोवा पुलिस थाने में सवाल-जवाब किए जाएंगे. गौरतलब है कि अभिनेत्री पायल घोष ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था.

पायल ने जताया आभार

पायल घोष ने मुंबई पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट किया है. उन्होने लिखा कि 'मुंबई पुलिस का शुक्रिया. अनुराग कश्यप को कल पूछताछ के लिए वर्सोवा पुलिस स्टेशन बुलाया गया है. उम्मीद करते हैं कि न्याय की जीत होगी.'

पुलिस ने जारी किया समन

अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए मुंबई (Mumbai) के वर्सोवा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद पुलिस ने अनुराग कश्यप को समन जारी किया है. मुंबई पुलिस ने अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) को आज सुबह 11 बजे वर्सोवा पुलिस स्टेशन बुलाया गया है.

अभिनेत्री पायल घोष ने बॉलीवुड का स्याह सच दिखाने के लिए #metoo आंदोलन का हवाला देते हुए कुछ और ट्वीट भी किए.

Few more posts and conversations during #metoo movement..!!! With dates screen shots taken from whatsapp today so obviously the network will be of the present time and not of 2018 but I know some people are born brainless what to say to idiots..!! pic.twitter.com/tUTVjovE1i

— Payal Ghosh (@iampayalghosh) September 30, 2020