'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से बर्बाद हो गई अनुराग कश्यप की जिंदगी, TWEET कर किया खुलासा

नई दिल्ली: फिल्मकार अनुराग कश्यप का कहना है कि सात साल पहले जब आज ही के दिन 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' रिलीज हुई थी, तबसे उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है. कश्यप ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, "आज से ठीक सात साल पहले मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी. तब से हर कोई चाहता है कि मैं बार-बार वही चीज करूं. जबकि मैं उस चाहत से दूर भागने का असफल प्रयास कर रहा हूं. खैर, उम्मीद करता हूं कि 2019 के अंत तक साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी."

फिल्म ने की थी 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई

असल जिंदगी की कहानी पर आधारित 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' दर्शकों को बेहद पसंद आई थी और ओपनिंग वीकेंड में ही फिल्म ने 10 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया था. यह फिल्म झारखंड के धनबाद जिले में स्थित वासेपुर पर आधारित है, जिसमें मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पीयूष मिश्रा और रिचा चड्ढा प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे.

अपनी एक नई कंपनी बनाने वाले हैं अनुराग

हाल ही में अनुराग ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी थी कि वह अपनी एक नई कंपनी बनाने वाले हैं. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, "नई कंपनी, नई फिल्म, नई शुरुआत." इस ट्वीट के बाद सभी को उनकी इस नई शुरुआत की पूरी जानकारी हासिल करने की बैचेनी है. इससे पहले अनुराग, विक्रमादित्य मोटवानी, मधु मंतेना और विकास बहल के साथ फैंटम्स फिल्म्स के भागीदारों में से एक थे. इन चारों की पार्टनरशिप सात साल की थी, लेकिन पिछले साल किसी वजह से यह कंपनी बंद हो गई.

7 years back is exactly when my life got ruined. Since then all everyone wants me to do is the same thing over and over again. Whereas I have only been unsuccessfully been trying to get away from that expectation . Anyways hope that “साढ़े साती” is over by the end of 2019. https://t.co/QQ5PpGcp2E

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) June 22, 2019