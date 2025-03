12 साल बाद भारत ने जीती चैंपियंस ट्रॉफी, विराट ने अनुष्का को लगाया गले, बाकी सेलेब्स ने भी मनाया जीत का जश्न

Virat Kohli Hug Anushka Sharma After Victory: भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. इस जीत के बाद विराट कोहली का अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ एक खास पल कैमरे में कैद हो गया. जैसे ही भारत ने ट्रॉफी जीती, कोहली तेजी से स्टैंड्स की ओर दौड़े और अनुष्का को गले लगा लिया. ये पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फैंस के लिए यादगार बन गया. दोनों की खुशी देखते ही बन रही थी, वहीं टीम इंडिया ने चमचमाती ट्रॉफी उठाकर जश्न मनाया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कोहली को अनुष्का को गले लगाते हुए देखा जा सकता है. ये खुशी भरा इमोशनल पल स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की जोरदार तालियों और जयकारों के बीच हुआ. इस ऐतिहासिक जीत के बाद बॉलीवुड और खेल जगत के सितारों ने भी सोशल मीडिया पर बधाइयों की बौछार कर दी. इससे पहले, जब फाइनल मैच के दौरान विराट कोहली आउट हुए, तो अनुष्का शर्मा का रिएक्शन वायरल हो गया था. इस दौरान वो काफी निराश नजर आईं.

Moment… Virat Kohli hugs Anushka Sharma after the win POV - Every woman deserves a man who prioritizes her like he does.#ViratKohli #AnushkaSharma #ChampionsTrophy2025 pic.twitter.com/iRqMi5d7tZ — Smriti Sharma (@SmritiSharma_) March 9, 2025

बॉलीवुड ने मनाया भारत की जीत का जश्न

ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जो ऐतिहासिक मैचों के लिए मशहूर है. अभिषेक बच्चन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, 'ट्रॉफी घर आ रही है! टीम इंडिया ने स्किल, मेहनत और जुनून की मिसाल पेश की. हम दुनिया के टॉप पर हैं!'. वहीं, शरवरी वाघ ने अपने बालकनी से आतिशबाजी की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, “जीत गए!!! वूहू!'. उनकी इस पोस्ट से जश्न का माहौल साफ झलक रहा था.

मौनी रॉय ने टीम इंडिया की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'हम जीत गए!' अनिल कपूर ने भी टीम इंडिया की तस्वीर के साथ लिखा, 'इंडिया इंडिया इंडिया'. वेटरन एक्ट्रेस काजोल ने ट्रॉफी के साथ टीम इंडिया की फोटो पोस्ट की और ब्लू हार्ट इमोजी के जरिए खुशी जताई. सामंथा रूथ प्रभु ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर टीम की शानदार परफॉर्मेंस को सलाम किया.

साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, 'टीम इंडिया को शानदार और दमदार चैंपियंस ट्रॉफी जीत की बधाई! बिना कोई मैच हारे ट्रॉफी जीतना आसान नहीं'. सोनू सूद ने भी लिखा, 'चैंपियंस की जीत! बधाई हो हमारे हीरोज! #ChampionsTrophy2025 #INDvsNZ'.

Congratulations to Team India on a well-deserved and dominant Champions Trophy victory! Going undefeated all the way is no small feat. — Jr NTR (@tarak9999) March 9, 2025

अनुपम खेर ने एक इमोशनल वीडियो शेयर किया, जिसमें वे मुंबई पहुंचते ही इस बड़ी जीत की खबर सुनकर रोमांचित नजर आए. उन्होंने लिखा, 'अभी-अभी मुंबई उतरा, फ्लाइट में सस्पेंस बना हुआ था. जैसे ही लैंड किया, पता चला कि हमारी टीम इंडिया ने #ChampionsTrophy2025 जीत ली! हर हर महादेव! भारत माता की जय! जय हिंद! #IndianCricketTeam'.

Just landed in Mumbai. Was a suspenseful flight. Still in the flight Just got to know that my INDIA has won the #ChampionsTrophy2025 ! हर हर महादेव। भारत माता की जय। We are the WORLD! Jai Ho! Jai Hind! #IndianCricketTeam pic.twitter.com/DoTTvbXwy9 — Anupam Kher (@AnupamPKher) March 9, 2025

चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर कूदे पाकिस्तानी कलाकार, लग गया तारीफों का मजमा, इस हसीना ने खोल कर रख दिया अपना दिल

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने भी एक्स (पहले ट्विटर) पर टीम इंडिया को जीत की बधाई दी. 'पुष्पा' स्टार ने इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाते हुए लिखा, 'हमारी मेन इन ब्लू को #ChampionsTrophy2025 जीतने पर दिल से बधाई'.

Heartiest congratulations to our Men in Blue on winning the #ChampionsTrophy2025 — Allu Arjun (@alluarjun) March 9, 2025

भारत चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया

ये फाइनल भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के लिए बेहद खास थी. उन पर जबरदस्त दबाव था, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि अगर भारत हारता है, तो ये उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच हो सकता है. हालांकि, उन्होंने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए 83 गेंदों में 76 रन बनाए. इस पारी के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वनडे कप्तान बनने का गौरव हासिल किया. साथ ही, वे लगातार दो ICC ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए और तीन चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीतने वाले इकलौते कप्तान बन गए. इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारत ने न सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, बल्कि क्रिकेट इतिहास में खुद को एक बार फिर सबसे ताकतवर टीमों में शुमार कर लिया.

Latest News in Hindi, Bollywood News, Tech News, Auto News, Career News और Rashifal पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.