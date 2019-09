नई दिल्ली: देश के सबसे पुराने स्टेडियमों में से एक ऐतिहासिक -फिरोज शाह कोटला स्टेडियम (firoz shah kotla stadium) का नाम अब अरुण जेटली (Arun Jaitley) स्टेडियम होगा. दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) ने गुरुवार को जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर अपने दिवंगत पूर्व अध्यक्ष अरूण जेटली (Arun Jaitley) को सम्मानित किया. साथ ही भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली (Virat kohli) का नाम भी स्टेडियम से खास तौर पर जोड़े जाने की घोषणा भी की गई.

विराट कोहली को मिले इस सम्‍मान के लिए उनकी पत्‍नी अनुष्‍का शर्मा (Anushka Sharma) भी इस कार्यक्रम का हिस्‍सा बनने पहुंचीं.

दरअसल इस स्‍टेडियम में स्‍टैंड का नाम विराट कोहली (Virat Kohli) के नाम पर रखा जाएगा. इसके लिए जब विराट का नाम स्‍टेज पर बुलाया गया तो विराट ने यहां अपने पिता से जुड़ी एक बात कही, जिसे सुन अनुष्‍का इतनी इमोश्‍नल हो गईं कि उन्‍होंने लौटने के बाद अपने पति का हाथ चूम लिया. अनुष्‍का को यूं इमोशनल होता देख विराट ने भी पत्‍नी का हाथ थामा और दोनों का यह प्‍यार भरा मूमेंट कैमरों में कैद हो गया. अनुष्‍का और विराट का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, वायरल हो गया.

इस मौके पर विराट ने कहा, 'यह मेरे लिए और भी अहम हो गया है. यह तब हो रहा है जब स्‍टेडियम का नाम श्री अरुण जेटली जी के नाम पर रखा जा रहा है. मैं जेटली जी को एक व्‍यक्ति के तौर पर जानता हूं जो मेरे पिता के निधन के वक्‍त मेरे घर आए थे. उन्‍होंने मुझे प्रेरित भी किया था.'

Thank you @delhi_cricket and @BCCI for bestowing this honour upon me. The pavilion will remind me of my journey in life and in cricket but most importantly I hope it will serve as an inspiration for the next generation of young cricketers of our nation.

— Virat Kohli (@imVkohli) September 12, 2019