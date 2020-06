भारत सरकार की ओर से एक्ट्रेस Anushka Sharma कर रही हैं ये बड़ा काम, देखिए VIDEO

नई दिल्ली: भारत सरकार ने 21 जून, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) मनाने की अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है. आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आम जनता के बीच योग को बढ़ावा देने के लिए एक्ट्रेस-डायरेक्टर अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) को चुना है. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले ही अनुष्का शर्मा लोगों को योग के लिए जागरूक कर रही हैं.

आयुष मंत्रालय की ओर से हाल ही में ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा लोगों को योग करने के फायदे बता रही हैं. वीडियो शेयर करने के साथ ही कैप्शन में लिखा गया, 'चलिए हम सब मिलकर एक बेहतर और शांत कल के लिए योग का अभ्यास करते हैं. #MyLifeMyYoga वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता में भाग लें, और अपनी एंट्रीज हमें भेजें. जमा करने के लिए अंतिम तारीख 21 जून 2020 है. #mygovindia #pibindia #AnushkaSharma.'

Let's all practice yoga for a better and calm tomorrow.

Take part in the video blogging contest. And send in your entries now.

Last day to submit is 21st June 2020.#mygovindia #pibindia @AnushkaSharma pic.twitter.com/wMtSxA7AXE

— #MyLifeMyYoga (@moayush) June 19, 2020