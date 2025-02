शतक पूरा होते ही अनुष्का ने पति विराट पर लुटाया प्यार, भारत की जीत पर खुशी से झूम उठे सेलेब्स

Anushka Sharma On Virat Kohli Century: चैंपियंस ट्रॉफी में रविवार को हुए भारत-पाकिस्तान मैच में विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने तेज शतक लगाकर भारत को 6 विकेट से जीत दिलाई और पाकिस्तान को हरा दिया. भारत की इस बड़ी जीत पर फिल्मी सितारों ने भी खुशी जाहिर की. अनुष्का शर्मा ने पति विराट कोहली के शतक होते ही जमकर प्यार लुटाया और अपने इंस्टाग्राम पर उनकी एक फोटो शेयर की.

अनुष्का शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर विराट कोहली की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वे कैमरे की तरफ देखकर थम्सअप कर रहे हैं. अनुष्का ने इस फोटो के साथ हाथ जोड़ने वाला और दिल वाला इमोजी लगाया, जो उनके प्यार और गर्व को दिखाता है. विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार शतक लगाकर इतिहास रच दिया. वे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, जिससे पूरे देश को उन पर गर्व है.

मैच देखने पहुंचे थे सेलेब्स

अनुष्का का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई इसको पसंद कर रहा है. इसके अलावा सोनम कपूर भी पति आनंद आहूजा के साथ स्टेडियम में मैच देखने पहुंची और भारत के मैच जीतते ही खुशी से झूम उठीं. साथ ही साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी तालियां बजाते दिखे, वहीं अनुपम खेर से लेकर विवेक ओबेरॉय ने भी सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की. भारतीय टीम की जीत के बाद अनुपम खेर ने अपने एक्स अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की.

सेलेब्स ने जाहिर की जीत की खुशी

इस फिल्म में विराट कोहली जीत के बाद स्टेडियम से बाहर जाते नजर आ रहे हैं. इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'भारत माता की जय'. अनुपम खेर को क्रिकेट बहुत पसंद है और उनकी कई क्रिकेट खिलाड़ियों से अच्छी दोस्ती भी है. वहीं, बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबेरॉय ने भी भारत की जीत पर खुशी जताई. उन्होंने स्टेडियम में तिरंगा पकड़े अपनी एक तस्वीर शेयर की और लिखा, 'विराट की शानदार पारी और टीम की मेहनत ने हमें ये जीत दिलाई. ये गर्व का पल है'.

Vivaan called it!

Virat's brilliance and the team's relentless spirit delivered a victory that resonated far beyond the scoreboard. Hearts across the globe are swelling with pride. What a win! A truly unforgettable moment for Indian cricket.#INDvsPAK #India #Pakistan… pic.twitter.com/3bkcNvxukO

— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) February 23, 2025