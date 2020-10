Prabhas के साथ शादी को लेकर Anushka Shetty ने तोड़ी चुप्पी

नई दिल्लीः अनुष्का शेट्टी (Anushka Shetty) ट्विटर पर काफी लंबे समय से सक्रिय हैं. अब उन्होंने प्रभास को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने #AskAnushka सेशन की मेजबानी की और अपने फैंस से अपनी फिल्म 'निशब्दम' के साथ-साथ कई चीजों पर बात की. उन्होंने इस फिल्म में आर माधवन के साथ स्क्रीन शेयर किया है.

प्रभास के साथ काम करने के लिए तैयार हैं अनुष्का

जब एक प्रशंसक ने अनुष्का से प्रभास के साथ एक और फिल्म करने के लिए कहा, तो उन्होंने जवाब दिया, ‘अगर किसी फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए हम दोनों को चुना जाता है, तो मैं यकीन दिलाती हूं कि आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगी.’

hi if a script comes by with the pairing required for the story ...I'm sure ...would love to thank u for the love all of you out there,#AskAnushka #NishabdhamOnPrime https://t.co/dAc3UFjXMc

— Anushka Shetty (@MsAnushkaShetty) October 4, 2020