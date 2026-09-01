एआर रहमान की बायोग्राफी का ऐलान, ऑस्कर विजेता लाएंगे 'रहमान: ए रेनेसां'

ऑस्कर विनर पॉपुलर सिंगर एआर रहमान ने अपनी बायोग्राफी का ऐलान किया है. संगीतकार ने अपने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है. सोशल मीडिया पर उन्होंने बताया है कि वह अपने नॉर्मल जीवन और करियर को एक किताब के रूप में पेश करेंगे. इस किताब को उन्होंने राइटर रूपा चक्रवर्ती के साथ लिखा है. इस किताब को रहमान ए रेनेसां नाम दिया है. इस किताब में उनके म्यूजिक और विचारों को लिखा गया है.
एआर रहमान ने एक्स पर अपनी बायोग्राफी का ऐलान करते हुए लिखा- एक नया चैप्टर शुरू होता है. रूपा चक्रवर्ती और मैं रहमान साथ में रहमान अ रेनेसां नाम की किताब लगाएं. इस किताब में मैं सह लेखक हूं. इस किताब में मेरे संगीत, विचार, चुनौतियों, रचनात्मक सफर के को गहराई के साथ दिखाया जाएगा. फिलहाल किताब लॉन्च नहीं हुई हैं. एआर रहमान ने किताब लॉन्चिंग के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं दी है.
A new chapter begins.
Rupa Chakravarty and I come together as co-authors for Rahman: A Renaissance.
The book offers a closer look at the music, ideas, challenges, influences and creative journey that have shaped my world. More details will follow soon.
#RupaChakravarty… pic.twitter.com/TgdRLeBHxQ
— A.R.Rahman (@arrahman) August 31, 2026
रहमान ने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत दिग्गज इलैयाराजा समेत कई संगीतकारों के साथ किया था. 1992 में मणिरत्नम की फइल्म रोजा से उन्हें पहचान मिली थी. इसके बाद बॉम्बे, दिल से , युवा और गुरु जैसी हिट फिल्मों में उनके म्यूजिक को फेम मिला. इस दौरान उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला.
एआर रहमान ऑस्कर अवॉर्ड तक जीत चुके हैं. डैनी बॉयल की फइल्म स्लमडॉग मिलियनेयर से उन्हें ग्लोबल लेवल पर फेम मिला था. फिल्म के म्यूजिक के म्यूजिक और जय हो सॉन्ग के लिए उन्हें ऑस्कर अवॉर्ड मिला था.
हिंदू परिवार में हुआ था जन्म
एआर रहमान का जन्म 1967 में चेन्नई में हुआ था. उनका नाम ए. एस दिलीप कुमार था. उनके पिता का नाम आर के शेखर था. उनके पिता भी संगीतकार थे. एआर रहमान जब 9 साल के थे उस समय उनके पिता की मौत हो गई. उस दौरान उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था. इस दौरान एआर रहमान ने घर चलाने के लिए छोटे-मोटे काम किए. साल 1986 में एआर रहमान की मुलाकात सूफी पीर करीमुल्लाह शाह कादरी से हुई. पीर बीमार थे उस दौरान उनकी मां ने उनकी सेवा की, उन्होंने 23 साल की उम्र में इस्लाम कबूर कर लिया. उन्होंने अपना नाम बदलकर अल्लाह रखा रहमान रखा लिया.