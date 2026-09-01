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एआर रहमान की बायोग्राफी का ऐलान, ऑस्कर विजेता लाएंगे 'रहमान: ए रेनेसां'

ऑस्कर विनर एआर रहमान ने अपनी बायोग्राफी का ऐलान किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है.

Written ByShilpa
Published: Sep 01, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:25 PM IST
एआर रहमान की बायोग्राफी का ऐलान, ऑस्कर विजेता लाएंगे 'रहमान: ए रेनेसां'

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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