Advertisement
trendingNow13077324
Hindi Newsबॉलीवुड‘उनसे तो छोटा प्रोड्यूसर भी डरता है...’ ‘धार्मिक भेदभाव’ वाले बयान पर घिरे एआर रहमान, शोभा डे और जावेद अख्तर ने जताई नाराजगी

‘उनसे तो छोटा प्रोड्यूसर भी डरता है...’ ‘धार्मिक भेदभाव’ वाले बयान पर घिरे एआर रहमान, शोभा डे और जावेद अख्तर ने जताई नाराजगी

AR Rahman Bollywood Remark: एआर रहमान के बॉलीवुड में कम काम मिलने और ‘धार्मिक भेदभाव’ वाले बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. इस पर शोभा डे और जावेद अख्तर ने कड़ी आपत्ति जताई है. दोनों का कहना है कि बॉलीवुड में हमेशा टैलेंट को ही प्रायोरिटी मिली है, न कि धर्म को.  

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 17, 2026, 11:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘धार्मिक भेदभाव’ वाले बयान पर घिरे एआर रहमान
‘धार्मिक भेदभाव’ वाले बयान पर घिरे एआर रहमान

AR Rahman Bollywood Remark: भारतीय सिनेमा के लेजेंड्री कंपोजर और सिंगर एआर रहमान इन दिनों अपने हालिया बयान को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों से उन्हें बॉलीवुड में कम काम मिल रहा है. हिंदी सिनेमा में अब ‘धार्मिक भेदभाव’ देखने को मिल रहा है. रहमान के बयान पर देश में सियासत गरमा गई है. उनके बयान पर वेटरन राइटर-कॉलमिस्ट शोभा डे और मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने कड़ी आपत्ति जताई है. 

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में अपनी नई किताब के एक सेशन के दौरान राइटर-कॉलमिस्ट शोभा डे ने इसे ‘बहुत खतरनाक कमेंट’ बताया. शोभा डे ने कहा कि बॉलीवुड हमेशा से ऐसा मंच रहा है, जहां धर्म नहीं बल्कि टैलेंट के बेस्ड पर लोगों को काम मिलता है. उनके मुताबिक इंडस्ट्री में ‘धार्मिक भेदभाव’ की बात करना सही नहीं है. शोभा डे ने साफ कहा, ‘मैं पिछले 50 सालों से बॉलीवुड को देख रही हूं. अगर कोई जगह ‘धार्मिक टकराव’ से दूर रही है तो वे फिल्म इंडस्ट्री है’.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jay Pirabakaran (@jayprints)

Add Zee News as a Preferred Source

शोभा डे ने जताई कड़ी आपत्ति 

अपने बात रखते हुए शोभा डे ने आगे कहा कि अगर किसी में हुनर है तो उसे मौका जरूर मिलता है और अगर टैलेंट नहीं है तो धर्म का सवाल ही नहीं उठता. डे ने ये भी कहा कि एआर रहमान जैसे सफल और समझदार इंसान को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था. इसी मुद्दे पर मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने कहा कि एआर रहमान बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पास तो छोटा प्रोड्यूसर जाने से भी डरता है. उन्होंने कहा, ‘मुझे कभी ऐसा नहीं लगा. मैं मुंबई में रहता हूं, सभी लोगों से मिलता हूं’.

भयानक मौत का मंजर, बचने का नहीं कोई रास्ता... 1 घंटा 54 मिनट की वो खौफनाक फिल्म, जिसके क्लाइमैक्स में मर जाते हैं सब, जुगाड़ कर देखनी पड़ेगी

जावेद अख्तर ने भी जाहिर की नाराजगी 

उन्होंने आगे कहा, ‘लोग मेरा काफी सम्मान करते हैं. शायद लोग यह समझते होंगे कि एआर रहमान वेस्ट में ज्यादा बिजी रहते हैं, शो में ज्यादा समय देते हैं, इसलिए हमारे पास आएंगे या नहीं. रहमान इतनी महान शख्सियत हैं कि छोटे निर्माता भी उनके पास जाने में झिझक महसूस कर सकते हैं’. जावेद अख्तर ने कहा, ‘मैं नहीं समझता कि इसमें कोई एलिमेंट है’. गानों के रीक्रिएशन को लेकर जावेद अख्तर ने कहा कि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है. हिंदुस्तान को टैलेंट का समुंदर कहा जाता है.

8 साल से नहीं मिल रहा रहमान को ज्यादा काम 

बता दें, एआर रहमान ने हाल ही में बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें पहले की तुलना में कम काम मिल रहा है. उन्होंने इसके पीछे पिछले 8 सालों में इंडस्ट्री में आए बदलावों को वजह बताया था. एआर रहमान ने अपने करियर की शुरुआत 1992 में तमिल फिल्म ‘रोजा’ से की थी. वे अब तक अलग‑अलग भाषाओं में 2000 से ज्यादा गाने कंपोज कर चुके हैं और लगभग 300 से ज्यादा गाने गा चुके हैं. 2 बार ऑस्कर जीत चुके हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

AR RahmanShobhaa DeJaved Akhtar

Trending news

'चलो काम पर वापस चलते हैं...' चुनाव में करारी हार के बाद राज ठाकरे का पहला संदेश
Maharashtra Elections 2026
'चलो काम पर वापस चलते हैं...' चुनाव में करारी हार के बाद राज ठाकरे का पहला संदेश
मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस से मोहभंग? मालेगांव में AIMIM और ISLAM ने उड़ाई कांग्रेस
Malegaon Municipal Election Results
मुस्लिम वोटर्स का कांग्रेस से मोहभंग? मालेगांव में AIMIM और ISLAM ने उड़ाई कांग्रेस
सलमान खान की फिल्म में क्या है विदेश मंत्रालय का रोल?गलवान पर रणधीर जायसवाल की सफाई
Battle Of Galwan
सलमान खान की फिल्म में क्या है विदेश मंत्रालय का रोल?गलवान पर रणधीर जायसवाल की सफाई
BMC Election: 'जिन्होंने मेरा घर गिराया, जनता ने...' उद्धव की हार पर बोलीं कंगना
BMC Election
BMC Election: 'जिन्होंने मेरा घर गिराया, जनता ने...' उद्धव की हार पर बोलीं कंगना
जिसे मुस्लिम पार्टी कहा गया उसी का खेला; महाराष्ट्र में AIMIM की जीत का हिंदू फैक्टर
AIMIM
जिसे मुस्लिम पार्टी कहा गया उसी का खेला; महाराष्ट्र में AIMIM की जीत का हिंदू फैक्टर
पहचान और पुराने नारे फेल; महाराष्ट्र ने राजनीति के ओल्ड चैप्टर को कर दिया क्लोज
Maharashtra Municipal Election Results
पहचान और पुराने नारे फेल; महाराष्ट्र ने राजनीति के ओल्ड चैप्टर को कर दिया क्लोज
पुणे में पवारों की एकता के बीच खिला कमल, चाचा-भतीजा बुरी तरह फेल, क्या होगा भविष्य?
Pune Election Results
पुणे में पवारों की एकता के बीच खिला कमल, चाचा-भतीजा बुरी तरह फेल, क्या होगा भविष्य?
असम में PM मोदी का मेगा वीकेंड प्लान, देंगे करोड़ों की सौगात
PM Modi Assam visit
असम में PM मोदी का मेगा वीकेंड प्लान, देंगे करोड़ों की सौगात
खूनखराबे के बीच वापसी... ईरान से लौटे भारतीयों ने क्या बताया, क्यों हो गए भावुक?
Indians Return from Iran
खूनखराबे के बीच वापसी... ईरान से लौटे भारतीयों ने क्या बताया, क्यों हो गए भावुक?
सिलीगुड़ी में मंदिर, बेलडांगा में उन्माद; क्या यही है ममता बनर्जी का ‘निर्भय बंगाल'
DNA
सिलीगुड़ी में मंदिर, बेलडांगा में उन्माद; क्या यही है ममता बनर्जी का ‘निर्भय बंगाल'