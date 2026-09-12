एआर रहमान की बॉलीवुड मेकर्स से खास गुजारिश, हिंसा नहीं कश्मीर की खूबसूरती बने फिल्मों की पहचान

सिंगर एआर रहमान हाल ही में घाटी में मौजूद थे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कश्मीर की जमकर तारीफ की है. उन्होंने घाटी को बेहद खूबसूरत बताया है. इसके अलावा सिंगर ने जम्मू-कश्मीर के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात करते हुए इसे एक शानदार पहल बताया है. सिंगर के अनुसार फिल्म फेस्टिवल से लोगों को कश्मीर की खूबसूरती, संस्कृति के बारे में ज्यादा पता चलेगा. उन्होंने बोला कि यह एक अच्छी शुरुआत है मैं चाहता हूं कि कश्मीर का फिल्म फेस्टिवल भारत का सबसे अच्छा फिल्म फेस्टिवल बन जाए.
सिंगर ने जम्मू-कश्मीर के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पॉपुलर होने की उम्मीद जताई है. सिंगर ने कहा कि फिल्म फेस्टिवल से कश्मीर को ग्लोबल पहचान मिलेगी. लोगों को कश्मीर की खूबसूरत दिखेगी. कश्मीर की नेचुरल खूबसूरती और शांति फिल्म मेकर्स और स्टार्स के लिए एक परफेक्ट जगह है.
#WATCH | Srinagar, Jammu and Kashmir: Music maestro AR Rahman says, "Kashmir is a beautiful place, and it is blessed. Having an international film festival here is commendable. Everybody can see the beauty of Kashmir and experience its vibrancy. I wish this film festival becomes… pic.twitter.com/IZ6IpWDDkP
— ANI (@ANI) September 12, 2026
एआर रहमान ने बताया है कि वह आने वाले समय में कश्मीर में कॉन्सर्ट कर सकते हैं. वह कश्मीर में लाइव कॉन्सर्ट करने की योजना बना रहे हैं. उन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ प्लान है और हम उन प्लान पर बात कर रहे हैं. मैं यहां आकर कॉन्सर्ट करना चाहता हूं.
एआर रहमान ने बॉलीवुड से खास अपील की है, कि फिल्मों में हिंसा या पुराने मुद्दे को दिखाने की बजाय कश्मीर की खूबसूरती को पर्दे पर दिखाना चाहिए. पर्दे पर कश्मीर की शांति और खूबसूरती को सामने लाना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने कश्मीर के ट्रेडिशनल म्यूजिक पर भी बात की है. उन्होंने बोला कि वह रॉकस्टार फिल्म के लिए कश्मीर आए थे. उन्होंने यहां पर महिलाओं द्वारा गाए हुए लोकगीत को रिकॉर्ड किया था. जिसका इस्तेमाल रॉकस्टार फिल्म में किया. सिंगर ने बोला कि हम काम करना चाहते हैं, हम कश्मीर आकर और भी ज्यादा काम करना चाहते हैं.
एआर रहमान विज्ञापन शूट के लिए कश्मीर गए थे. मीडिया से बातचीत में सिंगर ने बोला कि मैं यहां विज्ञापन शूट के लिए आया हूं. कश्मीर में विज्ञापन शूटिंग में बहुत ही मजा आया. हमने यहां पर अपना विज्ञापन शूट कर लिया है.