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एआर रहमान की बॉलीवुड मेकर्स से खास गुजारिश, हिंसा नहीं कश्मीर की खूबसूरती बने फिल्मों की पहचान

ऑस्कर विनर एआर रहमान ने घाटी की जमकर तारीफ की है. सिंगर ने जम्मू-कश्मीर के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को घाटी के लिए शानदार शुरुआत बताया है. इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड से ये खास गुजारिश की है.

Written ByShilpa
Published: Sep 12, 2026, 07:55 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:55 PM IST
एआर रहमान की बॉलीवुड मेकर्स से खास गुजारिश, हिंसा नहीं कश्मीर की खूबसूरती बने फिल्मों की पहचान

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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