एआर रहमान ने सलमान खान को कहा- Thank You, आशा भोंसले के ट्रिब्यूट सॉन्ग के लिए मिला 'भाईजान' का साथ

Asha Bhosle Tribute Video: भारतीय संगीत की स्वर कोकिला आशा भोंसले की सुरीली विरासत को सम्मानित करने के लिए ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान एक बेहद खास ट्रिब्यूट म्यूजिक वीडियो लेकर आ रहे हैं. इस बेहद खास प्रोजेक्ट में बॉलीवुड के 'सुल्तान' यानी सलमान खान भी नजर आने वाले हैं. रहमान ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके सलमान खान का इस प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए धन्यवाद किया है.
ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल (X) पर इस नए प्रोजेक्ट 'Asha Forever' का ऐलान किया. रहमान ने लिखा, "प्रिय सलमान खान, आशा भोंसले जी के ट्रिब्यूट म्यूजिक वीडियो का हिस्सा बनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया. आशा जी के प्रति आपका स्नेह और उनकी असाधारण विरासत का जश्न मनाने में आपकी यह दरियादिली इस पल को बेहद खास बनाती है."
सलमान और रहमान का पुराना कनेक्शन
यह पहला मौका नहीं है जब सलमान खान और एआर रहमान का नाम एक साथ जुड़ा है. इससे पहले साल 2008 में आई निर्देशक सुभाष घई की फिल्म 'युवराज' में एआर रहमान ने संगीत दिया था, जिसमें सलमान खान मुख्य भूमिका में थे. इस फिल्म का गाना 'तू मेरी दोस्त है' और 'तू मुस्कुरा' काफी पसंद किया गया था.
A heartfelt thank you to dear @BeingSalmanKhan for agreeing to being part of Asha Bhosle ji’s tribute music video. Your affection for Asha ji and your generosity in celebrating her extraordinary legacy make this moment incredibly special. #ComingSoon #AshaForever
— A.R.Rahman (@arrahman) August 18, 2026
'जय हो' और 'एवरेज' वाला मशहूर किस्सा
सलमान और रहमान से जुड़ा एक मजेदार किस्सा काफी मशहूर है. टीओआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 'स्लमडॉग मिलियनेयर' का ऑस्कर विनिंग गाना 'जय हो' मूल रूप से सुभाष घई की फिल्म 'युवराज' के लिए ही कंपोज किया गया था, लेकिन घई को यह गाना फिल्म के मिजाज के हिसाब से सही नहीं लगा और बाद में यह 'स्लमडॉग मिलियनेयर' का हिस्सा बन गया.
इसके अलावा, साल 2014 के एक स्टेज इवेंट में सलमान खान ने मजाक-मजाक में रहमान को स्टेज पर 'एवरेज' म्यूजिशियन कह दिया था और हंसते हुए पूछा था कि "हमारे लिए कब काम करोगे?" इस पर रहमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, "उन्हें (सलमान को) पहले उस तरह की फिल्में करनी होंगी जो मुझे पसंद आएं, तभी मैं उनके साथ काम करूंगा."
फैंस में बढ़ा जबरदस्त क्रेज
सोशल मीडिया पर रहमान के इस ट्वीट के सामने आने के बाद से ही फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. जहां एक तरफ आशा भोंसले के आइकॉनिक गानों को रहमान की धुन मिलने वाली है, वहीं दूसरी तरफ सलमान खान का स्क्रीन अपीयरेंस इस ट्रिब्यूट वीडियो को और भव्य बनाने जा रहा है. फिलहाल, इस प्रोजेक्ट के रिलीज डेट की घोषणा होना बाकी है.