फैन ने 'ड्रीम कार' की नेम प्लेट पर लिखवा दिया रहमान का नाम, सिंगर ने दिया ऐसा जवाब...

नई दिल्ली : ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक भारतीय व्यक्ति ने अपनी ड्रीम कार खरीदी. इसकी खासियत यह है कि इसकी लाइसेंस प्लेट खास है जिसमें 'आई (हार्ट इमोजी) एआरआर' लिखा हुआ है. फैन के अपने प्रति इस प्यार को देखकर संगीतज्ञ ए आर रहमान ने उन्हें सावधानीपूर्वक इसे चलाने की नसीहत दी है. प्रशंसक ने कार के साथ तस्वीर पोस्ट की है. लाल रंग की यह शानदार कार जेड4 सीरीज की बीएमडब्ल्यू है.

इस तस्वीर के कैप्शन में उनके प्रशंसक ने लिखा, 'ए. आर. रहमान मैं शायद आपका सबसे बड़ा फैन हूं. आज मैंने अपनी ड्रीम कार खरीदी और मैं जानता था कि मैं इसे लंबे समय तक संजोकर रखना चाहूंगा. मैं चाहता था कि कार में मेरे आदर्श का नाम रहे. अपने संगीत से मेरी जिंदगी को बदलने के लिए आपका धन्यवाद.' इस ट्वीट का उत्तर ग्रैमी विजेता ने एक स्माइलिंग इमोजी के साथ दिया और कहा, 'सुरक्षापूर्वक ड्राइव करें.'

52 साल के हुए ग्रैमी अवॉर्ड विजेता ए आर रहमान, जन्मदिन पर कही 'दिल की बात'

@arrahman I might be your biggest fan ever. Today I bought my dream car and I knew I’d cherish it for a long time. I wanted the car to have my idol’s name on it. Thank you for changing my life with your music. #ARRahman pic.twitter.com/zBC4GW0c3O

— ૐChander (@chanderr) May 17, 2019