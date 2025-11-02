‘सबकी इज्जत करेंगे, तो लूटेंगे किसकी’... शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने दिया करारा जवाब, फराह खान भी रह गईं दंग!

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने हाल ही में सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से डायरेक्शन डेब्यू किया था, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है. इस सीरीज में 90 दशक के पॉपुलर एक्टर रजत बेदी भी नजर आए हैं, जिनको देख फैंस काफी एक्साइटेड हो गए. वहीं हाल ही में फराह खान ने रिवील करते हुए बताया कि आर्यन खान ने क्यों रजत बेदी को कास्ट किया.
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ से बॉलीवुड में डायरेक्शन डेब्यू किया है, जिसकी दमदार कास्ट के बारे में हर जगह बात हो रही है. वहीं इस वेब सीरीज से एक्टर रजत बेदी ने इंडस्ट्री में फिर से कमबैक कर लिया है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जोरों-शोरों से हो रही है. लेकिन आर्यन खान के दिमाग में रजत बेदी को कास्ट करने का ख्याल आखिर कैसे और कहां से आया, ये सवाल दर्शकों के मन में आज तक बना हुआ है. वहीं हाल ही में शाहरुख खान की करीबी दोस्त और फिल्ममेकर फराह खान एक्टर रजत बेदी के घर अपने कुक दीलिप के साथ शामिल हुई थीं, और इसी दौरान उन्होंने आर्यन के विजन को लेकर बात की है.
एक फोन कॉल ने बदल दी किस्मत
फराह खान के साथ बातचीत के दौरान रजत बेदी ने बताया कि ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ उन्हें भगवान कृपा से मिली है. उन्होंने आगे बताया कि एक दिन अचानक उनके पास प्रोडक्शन से फोन आया कि आर्यन खान आप से मिलना चाहते हैं. एक्टर ने बताया कि इस कॉल से वो पूरी तरह दंग रह गए थे, मगर उन्होंने बिना कुछ सोचे-समझे समान पैक किया और मुंबई आर्यन से मिलने पहुंच गए. रजत ने कहा कि आर्यन ने उनका वेलकम बहुत ही अच्छे और प्यार से किया था.
‘सबकी इज्जत करेंगे, तो लूटेंगे किसकी’
फराह ने अपने दोस्त शाहरुख खान के बेटे की तारीफ करते हुए कहा, ‘वो दिल का एक अच्छा लड़का है. मैंने आर्यन से कास्ट के बारे में पूछा कि, तेरे दिमाग में रजत को लेने का ख्याल कैसे आया?, तो उसने कहा, ‘मैं बचपन से ही रजत बेदी का फैन रहा हूं. मैं उनकी फिल्में और ‘जानी दुश्मन’ में उनके किरदार को देखा करता था.’ वहीं फराह खान ने आगे बताया कि आर्यन कहता है कि ‘सबकी इज्जत करेंगे, तो लूटेंगे किसकी.’ उसे सब पता है और वो बहुत टैलेंटेड है और टैलेंट तो भूल ही जाइए, मुझे इतनी खुशी है कि मेरा लड़का फिल्मी निकला.’
