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59वें बर्थडे पर अरबाज खान का डांस हुआ वायरल, 'त्रिशूल' के गाने पर लगाए ठुमके; पत्नी शूरा ने लुटाया प्यार

Sshura Khan Birthday Wish For Husband: बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान के 59वें जन्मदिन पर पत्नी शूरा खान ने एक्टर का एक मजेदार डांस वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह 'त्रिशूल' के गाने पर थिरकते नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट पर बेटे अरहान खान के कमेंट ने भी सबका ध्यान खींच लिया है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 04, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:59 PM IST
59वें बर्थडे पर अरबाज खान का डांस हुआ वायरल, 'त्रिशूल' के गाने पर लगाए ठुमके; पत्नी शूरा ने लुटाया प्यार

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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