59वें बर्थडे पर अरबाज खान का डांस हुआ वायरल, 'त्रिशूल' के गाने पर लगाए ठुमके; पत्नी शूरा ने लुटाया प्यार

Arbaaz Khan Dance Video: बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान ने एक्टर अरबाज खान के जन्मदिन के मौके पर उन्हें बेहद खास अंदाज में विश किया है. सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने प्यार भरा, दिल छू लेने वाला नोट भी शेयर किया है.
दरअसल, अरबाज खान 4 अगस्त को 59 साल के हो गए हैं. इस खास मौके पर उनकी पत्नी शूरा खान ने सोशल मीडिया पर एक बेहद खास वीडियो शेयर कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. इस वीडियो में उनके पारिवारिक जीवन के कुछ यादगार और खुशनुमा पलों को समेटा गया है, जिसमें अरबाज का डांस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वायरल हो रहे इस वीडियो में अरबाज खान को 1978 की क्लासिक फिल्म 'त्रिशूल' के मशहूर गाने 'मोहब्बत बड़े काम की चीज है' पर मस्ती भरे अंदाज में डांस करते हुए देखा जा सकता है. शूरा खान के सामने किया गया उनका यह जबरदस्त डांस फैंस को काफी पसंद आ रहा है और वे एक्टर के इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
वीडियो के साथ शूरा खान ने एक दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा है. उन्होंने अरबाज को अपना 'पसंदीदा इंसान' और 'फेवरेट एंटरटेनर' बताया है. शूरा ने मजाक में यह भी कहा कि अरबाज के डांस को देखकर लगता है कि उनके लिए रिटायरमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता. दिलचस्प बात यह है कि वीडियो में अरबाज को हाथ में चोट लगने के बाद अस्पताल के बेड पर भी गाना गाकर सबका मनोरंजन करते हुए देखा जा सकता है. अरबाज ने इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए कमेंट किया, "हैप्पी वाइफ, हैप्पी लाइफ."
इस पोस्ट पर अरबाज के बेटे अरहान खान ने भी बेहद मजेदार कमेंट कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. अरहान ने अपनी छोटी बहन सिपारा का जिक्र करते हुए लिखा कि उसे 'मक्खी पांडे' (फिल्म 'दबंग' में अरबाज का किरदार) पाल-पोसकर बड़ा कर रहे हैं. अरहान के अलावा गौहर खान, रिद्धिमा पंडित और निमृत अहलूवालिया जैसे कई सितारों ने भी अरबाज को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं.