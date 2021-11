मालदीव जाकर Arbaaz Khan हुए रोमांटिक, बाहों में नजर आईं गर्लफ्रेंड Giorgia Andriani

नई दिल्ली: मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) से तलाक के बाद अरबाज खान (Arbaaz Khan) कई मौकों पर अपनी सुंदर सी गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी के साथ नजर आते हैं. इन दोनों की जोड़ी फैंस को खूब पसंद भी आती है. एक्टर ने हाल ही में कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिन्हें देखकर लग रहा है कि उन्होंने मालदीव में जॉर्जिया का साथ अपनी छुट्टियां बिताईं.

गर्लफ्रेंड के साथ मनाया वेकेशन

मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) से तलाक के बाद अभिनेता अरबाज खान (Arbaaz Khan) की जिंदगी में मॉडल जॉर्जिया एंड्रियानी (Giorgia Andriani) की एंट्री हुई. दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता है. हाल में ही दोनों मालदीव में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आए. अरबाज ने इस दौरान अपनी कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है. मालदीव में अरबाज और जॉर्जिया एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं. ये तस्वीरें उनके फैंस को बेहद पसंद आ रही है.

अरबाज ने शेयर कीं तस्वीरें

अरबाज खान (Arbaaz Khan) ने अपनी रोमांटिक तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा कि 'Enjoyed our stay at the Amaya Kuda Rah...अद्भुत आतिथ्य के लिए धन्यवाद.' अरबाज ने लॉकडाउन के दौरान भी जॉर्जिया के साथ अपनी तस्वीरों को साझा किया था. जहां पूरा परिवार एक साथ अपने फार्म हाउस में समय बिता रहा था.

फिल्मों में नजर आएंगी जॉर्जिया

जॉर्जिया एंड्रियानी (Giorgia Andriani) जल्द ही 'वेलकम टू बजरंजपुर' से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है. इससे पहले वह वेब सीरीज 'कैरोलिन एंड कामाक्षी' में एक्टिंग कर चुकीं हैं. वही अरबाज अरबाज गर्व-द प्राइड ऑफ़ ऑनर, दबंग, दबंग 2, हलचल ,प्यार किया तो डरना क्या, हेलो ब्रदर जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं.

