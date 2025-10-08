अरबाज खान ने नन्ही परी का रखा बेहद अनोखा नाम, खूबसूरत है अर्थ, मतलब जान फैंस बोले 'वाह'

Arbaaz-Shura khan Daughter Name: बॉलीवुड इंडस्ट्री के भाईजान यानी सलमान खान के भाई अरबाज खान दूसरी बार पापा बने हैं. इस बार उन्हें बेटी हुई है. करीब तीन दिन पहले खान परिवार में खुशियां आईं हैं. आज (8 अक्टूबर) को अरबाज खान की दूसरी पत्नी शूरा खान को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और वह घर पहुंचे. घर पहुंचते ही अरबाज-शुरा ने अपनी बेटी का नामकरण किया और बेटी के नाम को फैंस के साथ भी शेयर किया. बेटी के नाम का उर्दू में काफी गहरा मतलब है. अपने परिवार के रीति-रिवाज को देखते हुए न्यू पेरेंट्स ने बेटी का यह नाम चुना है. चलिए आपको बताते हैं खान परिवार ने नन्ही परी का क्या नाम रखा है.

कपल ने रखा नन्ही परी का प्यारा नाम

अरबाज खान ने अपनी लाडली बेटी का बेहद प्यारा सा नाम रखा है. इसको लेकर अरबाज और शुरा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की. जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के नाम का खुलासा किया. पोस्ट करते हुए कपल ने बेटी का नाम 'Sipaara Khan' बताया. यह एक उर्दू नाम है जिसका अर्थ कुरान में मिलता है. गूगल पर सिपरा नाम का मतलब सर्च करने पर पता चला कि इसका अर्थ 'कुरान के तीस भागों में से कोई एक भाग या अध्याय है.'

VIDEO: सलमान खान की भतीजी की पहली झलक आई सामने, बेटी को गोद में लिए दिखे अरबाज खान, बुर्का पहने नजर आईं शूरा

Add Zee News as a Preferred Source

पोस्ट पर हर कोई दे रहा बधाई

खान परिवार ने नन्ही परी का बहुत मीनिंगफुल नाम रखा है. इस पोस्ट को शेयर करते हुए कपल ने कैप्शन में 'अल्हम्दुलिल्लाह' यानी खुदा का शुक्र अदा किया. इस पोस्ट को अरबाज और शूरा के फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और हर कोई कपल को बधाई दे रहा है. पोस्ट पर एक्ट्रेस जन्नत जुबैर ने भी कपल को बधाई दी. इसी के साथ सबा इब्राहीम समेत कई स्टार्स ने कपल को कमेंट कर बधाई दी. फैंस भी कपल को बधाई दे रहे है और आने वाली बच्ची के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं.

अस्पताल के बाहर बेटी के साथ दिखे थे अरबाज

बता दें कि आज दोपहर के समय अरबाज खान और शूरा खान को अस्पताल के बाहर स्पॉट किया गया था. अरबाज खान अपनी गोद में बेटी को लेकर गाड़ी में बैठते नजर आए थे और शूरा खान ब्लैक कलर का बुर्का पहने नजर आई थी. हॉस्पिटल के बाहर की कई वीडियोज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इस वक्त पूरा खान परिवार नन्ही परी के आने का जश्न मना रहा है.