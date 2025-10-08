Advertisement
trendingNow12953355
Hindi Newsबॉलीवुड

अरबाज खान ने नन्ही परी का रखा बेहद अनोखा नाम, खूबसूरत है अर्थ, मतलब जान फैंस बोले 'वाह'

Arbaaz-Shura khan Daughter Name: जन्म के 4 दिन बाद ही अरबाज खान ने अपनी नन्ही परी का खूबसूरत नाम रख दिया है. आज दोपहर अरबाज अपनी पत्नी शूरा खान और नन्ही परी को लेकर अस्पताल से घर ले आए है और उसके कुछ देर बाद ही अपनी बेटी के नाम की घोषणा कर दी.  

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 08, 2025, 07:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अरबाज खान-शूरा खान
अरबाज खान-शूरा खान

Arbaaz-Shura khan Daughter Name: बॉलीवुड इंडस्ट्री के भाईजान यानी सलमान खान के भाई अरबाज खान दूसरी बार पापा बने हैं. इस बार उन्हें बेटी हुई है. करीब तीन दिन पहले खान परिवार में खुशियां आईं हैं. आज (8 अक्टूबर) को अरबाज खान की दूसरी पत्नी शूरा खान को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और वह घर पहुंचे. घर पहुंचते ही अरबाज-शुरा ने अपनी बेटी का नामकरण किया और बेटी के नाम को फैंस के साथ भी शेयर किया. बेटी के नाम का उर्दू में काफी गहरा मतलब है. अपने परिवार के रीति-रिवाज को देखते हुए न्यू पेरेंट्स ने बेटी का यह नाम चुना है. चलिए आपको बताते हैं खान परिवार ने नन्ही परी का क्या नाम रखा है. 

कपल ने रखा नन्ही परी का प्यारा नाम 
अरबाज खान ने अपनी लाडली बेटी का बेहद प्यारा सा नाम रखा है. इसको लेकर अरबाज और शुरा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की. जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के नाम का खुलासा किया. पोस्ट करते हुए कपल ने बेटी का नाम 'Sipaara Khan' बताया. यह एक उर्दू नाम है जिसका अर्थ कुरान में मिलता है. गूगल पर सिपरा नाम का मतलब सर्च करने पर पता चला कि इसका अर्थ 'कुरान के तीस भागों में से कोई एक भाग या अध्याय है.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDEO: सलमान खान की भतीजी की पहली झलक आई सामने, बेटी को गोद में लिए दिखे अरबाज खान, बुर्का पहने नजर आईं शूरा 

Add Zee News as a Preferred Source

पोस्ट पर हर कोई दे रहा बधाई
खान परिवार ने नन्ही परी का बहुत मीनिंगफुल नाम रखा है. इस पोस्ट को शेयर करते हुए कपल ने कैप्शन में 'अल्हम्दुलिल्लाह' यानी खुदा का शुक्र अदा किया. इस पोस्ट को अरबाज और शूरा के फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और हर कोई कपल को बधाई दे रहा है. पोस्ट पर एक्ट्रेस जन्नत जुबैर ने भी कपल को बधाई दी. इसी के साथ सबा इब्राहीम समेत कई स्टार्स ने कपल को कमेंट कर बधाई दी. फैंस भी कपल को बधाई दे रहे है और आने वाली बच्ची के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं. 

अस्पताल के बाहर बेटी के साथ दिखे थे अरबाज
बता दें कि आज दोपहर के समय अरबाज खान और शूरा खान को अस्पताल के बाहर स्पॉट किया गया था. अरबाज खान अपनी गोद में बेटी को लेकर गाड़ी में बैठते नजर आए थे और शूरा खान ब्लैक कलर का बुर्का पहने नजर आई थी. हॉस्पिटल के बाहर की कई वीडियोज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इस वक्त पूरा खान परिवार नन्ही परी के आने का जश्न मना रहा है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Arbaaz KhanSshura Khan

Trending news

क्या बेटे ने गला दबाकर मां को मारा था? सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद पाए दोषी को बरी किया
Supreme Court News
क्या बेटे ने गला दबाकर मां को मारा था? सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद पाए दोषी को बरी किया
'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता
Jairam ramesh
'ये डिप्लोमैसी फेलियर है...', US-पाक की मिलिट्री डील पर बरसे कांग्रेस नेता
US अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर... पाक को AIM-120C मिसाइल देने पर बोले GD बख्शी
US-Pakistan Defense Ties
US अब भारत का दुश्मन बनने की कगार पर... पाक को AIM-120C मिसाइल देने पर बोले GD बख्शी
बेमौसमी बरसात से बिगड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, कब मिलेगी राहत? आ गया मौसम अपडेट
weather update
बेमौसमी बरसात से बिगड़ी घरों की सफाई की प्लानिंग, कब मिलेगी राहत? आ गया मौसम अपडेट
'कब दुनिया को हिंदू करने...' जब पूर्व पीएम ने सर्जरी की जानकारी कविता लिखकर दी थी
Atal Bihari Vajapayee
'कब दुनिया को हिंदू करने...' जब पूर्व पीएम ने सर्जरी की जानकारी कविता लिखकर दी थी
सिंदूर पार्ट-2 करके फिर से न पीट दे भारत! बचने के लिए PAK कर रहा ये प्लानिंग
India Pakistan News in Hindi
सिंदूर पार्ट-2 करके फिर से न पीट दे भारत! बचने के लिए PAK कर रहा ये प्लानिंग
हुर्रियत और जमात के ठिकानों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक्शन, की ताबड़तोड़ छापेमारी
handwara police raids
हुर्रियत और जमात के ठिकानों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक्शन, की ताबड़तोड़ छापेमारी
शाह ने बदला अपना ईमेल एड्रेस, अब यहां किया स्विच; ट्वीट की आखिरी लाइन में छिपा मैसेज
Amit Shah New Email Address
शाह ने बदला अपना ईमेल एड्रेस, अब यहां किया स्विच; ट्वीट की आखिरी लाइन में छिपा मैसेज
कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकियों को किया मजबूत, मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM
PM Modi
कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकियों को किया मजबूत, मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM
राकेश गिरफ्तार नहीं, असद होता तो क्या? ओवैसी ने CJI पर हमले को लेकर BJP पर बोला हमला
asaddudin owaisi
राकेश गिरफ्तार नहीं, असद होता तो क्या? ओवैसी ने CJI पर हमले को लेकर BJP पर बोला हमला