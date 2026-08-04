Add Zee Business As A Preferred Source
App

स्टारकिड होने के बाद भी कई डेब्यू फिल्म हो गई बंद, नेगेटिव रोल से मिला फेम, आज भी बड़े भाई जैसी नहीं मिली पहचान

सलमान खान के छोटे भाई अरबाज खान के लिए एक्टिंग डेब्यू का सफर आसान नहीं था. बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले उन्हें काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ा था. दरअसल उनकी डेब्यू फिल्म बार-बार टल रही है.

Written ByShilpa
Published: Aug 04, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:00 PM IST
स्टारकिड होने के बाद भी कई डेब्यू फिल्म हो गई बंद, नेगेटिव रोल से मिला फेम, आज भी बड़े भाई जैसी नहीं मिली पहचान

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं? होटल बुक करने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान...
2
3
4
5