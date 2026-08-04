स्टारकिड होने के बाद भी कई डेब्यू फिल्म हो गई बंद, नेगेटिव रोल से मिला फेम, आज भी बड़े भाई जैसी नहीं मिली पहचान

अरबाज खान आज के समय में फिल्म इंडस्ट्री में के जाने माने स्टार, डायरेक्टर और फिल्म निर्माता हैं. लोगों को लगता है कि वह स्टार किड हैं तो उनका बॉलीवुड सफर काफी आसान रहा होगा. उनका करियर इतना भी आसान नहीं था. उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करना बहुत ही मुश्किल था. ऐसे में उन्हें पहचान नेगेटिव किरदार से पहचान मिली थी.
अरबाज खान पॉपुलर राइटर सलीम खान के बेटे हैं. वह सलमान खान के छोटे और सोहेल खान के बड़े भाई हैं. फिल्मी परिवार से होने के बाद भी उन्हें करियर की शुरुआत में काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ा था. अरबाज खान साल 1992 में फिल्म फुटपाथ से अपना डेब्यू करने वाले थे. इस फिल्म की वजह से उन्हेंने खिलाड़ी फिल्म को करने से मना कर दिया था.
उनकी डेब्यू फिल्म बीच में ही बंद हो गई थी. जिसके बाद उनका डेब्यू टल गया. बाद में खिलाड़ी रिलीज हुई और यह फिल्म उस समय की सबसे बड़ी हिट साबित हुई.
इसके बाद अरबाज खान फिल्म राम से अपना डेब्यू करने वाले थे. फिल्म की शूटिंग शुरु भी हो गई थी लेकिन फिल्म मेकर्स मंसूर सिद्दीक और सोहेल खान के बीच हुए विवाद की वजह से फिल्म को रोक दिया गया. इसके अलावा साल 1993 में अरबाज खान हॉलीवुड फिल्म फैटल अट्रैक्शन के हिंदी रीमेक में नजर आने वाले थे. फिल्म में वह जीनत अमान के साथ नजर आते हैं लेकिन ये फिल्म कभी शुरू ही नहीं हो सकी.
एक बाद एक प्रोजेक्ट के बंद होने के बाद अरबाज को लगा कि उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा. इसके बाद अरबाज खान ने फिल्म दरार में सनकी पति का नेगेटिव रोल निभाया था. उनके इस किरदार को काफी पसंद किया था. उनके बेस्ट विलने का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था.
अरबाज खान ने प्यार किया तो डरना क्या, हैलो ब्रदर, हलचल और शूटआउट एट लोखंडवाला में काम किया था. साल 2010 उनके करियर के लिए बहुत अच्छा रहा था. इस उन्होंने फिल्म दंबग का निर्माण किया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी.
अरबाज खान ने साल 1998 में मलाइका अरोड़ा से शादी की थी. दोनों का एक बेटा अरहान खान है. साल 2017 तलाक हो गया. इसके बाद दिसंबर 2023 में अरबाज खान ने मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से दूसरी शादी की है.