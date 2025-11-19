Advertisement
trendingNow13010093
Hindi Newsबॉलीवुड

दीपिका-आलिया की बेटी से भी यूनिक है अरबाज-शूरा की बिटिया का नाम, शेयर की पहली झलक, क्या है इसका मतलब?

Arbaaz Sshura Baby Girl Name: अरबाज खान और शूरा की शादी 24 दिसंबर 2023 को मुंबई में हुई थी. इसके लगभग 22 महीने बाद, 5 अक्टूबर 2025 को कपल ने एक बेटी का स्वागत किया. हाल ही में उन्होंने अपनी बेटी पहली झलक शेयर किया है, जिसका नाम उन्होंने सिपारा रखा है, जिसका मतलब होता है...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 19, 2025, 01:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अरबाज-शूरा खान ने ये रखा बेटी का नाम
अरबाज-शूरा खान ने ये रखा बेटी का नाम

Arbaaz Khan Sshura Khan Daughter First Glimpse: अरबाज खान और शूरा खान ने बुधवार को अपनी बेटी सिपारा खान की पहली झलक फैंस के साथ शेयर की. कपल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दो प्यारी-प्यारी तस्वीरें शेयर की, जिसने फैंस का दिल जीत लिया. शेयर की गई फोटोज में दोनों अपने बेटी सिपारा हाथ और पैरे थामे नजर आ रहे हैं. पहली फोटो में अरबाज खान ने अपनी नन्ही सी बेटी के छोटे-छोटे हाथों को अपने हाथों में पड़का हुआ है. 

वहीं, दूसरी फोटो में बेटी सिपारा ने अपनी मां शूरा की उंगली थामी हुई है.  फोटोज देखते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई. पोस्ट के साथ दोनों ने लिखा, 'नन्हे हाथ और नन्हे पैर, लेकिन हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा'. ये पल उनके लिए बेहद खास था, क्योंकि 5 अक्टूबर को सिपारा के जन्म के बाद ये उनकी पहली फैमिली झलक थी. 8 अक्टूबर को कपल ने एक जॉइंट पोस्ट के जरिए अपनी बेटी का नाम भी सबको बताया था. उन्होंने लिखा था, 'वेलकम बेबी गर्ल सिपारा खान'. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by sshura Khan (@sshurakhan)

Add Zee News as a Preferred Source

शेयर की बेटी की पहली झलक

साथ ही शूरा ने कैप्शन में 'अलहमदुलिल्लाह' भी लिखा था. जानकारी के मुताबिक, शूरा खान को 4 अक्टूबर को पी.डी. हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इससे कुछ दिन पहले ही परिवार ने एक छोटा और प्यारा बेबी शावर रखा था, जिसमें सिर्फ करीबी लोग शामिल हुए थे. इस मौके पर सलमान खान और अरहान खान भी मौजूद थे. सभी ने जल्द आने वाली नन्ही मेहमान के लिए ढेरों दुआएं दीं. इसी प्राइवेट सेलिब्रेशन के बाद शूरा को अस्पताल ले जाया गया और अगली ही ये गुड न्यूज आ गई. 

90s का वो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कॉमेडी शो, जिसके सिर्फ 13 एपिसोड ने रचा इतिहास, आज भी यूट्यूब पर देखते हैं लोग, IMDb रेटिंग भी है 8.9 

2023 में की थी अरबाज-शूरा ने शादी 

अरबाज खान और शूरा खान ने 24 दिसंबर 2023 को शादी की थी. इनका निकाह पूरी तरह प्राइवेट सेरेमनी में रखा गया था, जो अर्पिता खान शर्मा के मुंबई वाले घर पर हुआ था. शादी के बाद अरबाज ने एक पोस्ट लिखकर बताया था, 'अपने चाहने वालों के बीच हमने एक नई जिंदगी की शुरुआत की है, बस दुआएं चाहिए'. उनकी शादी में सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त ही बुलाए गए थे. कपल की ये सादगी भरी शादी काफी चर्चा में रही थी और अब उनकी बेटी के जन्म में इन खुशियों को दोगुना कर दिया. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by sshura Khan (@sshurakhan)

20 साल बाद दूसरी बार पिता बने अरबाज खान 

सिपारा खान के आने से अरबाज की जिंदगी एक बार फिर बदल गई है, क्योंकि वो लगभग 20 साल बाद वे 58 की उम्र में दूसरी बाद पिता बने हैं. इससे पहले उनके बेटे अरहान खान का जन्म हुआ था जो अब 22 साल के हो चुके हैं. अरहान उनकी पहली शादी से हैं, जो उन्होंने मलाइका अरोड़ा से की थी. तलाक के बाद भी अरबाज और मलाइका एक-दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखते हैं और अपने बेटे को मिलकर संभालते हैं. अब सिपारा के आने से परिवार में एक नई खुशबू और उत्साह बढ़ गया है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Arbaaz KhanSshura KhanSalman Khan

Trending news

'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
Shiv Sena UBT
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
hidma death
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Supreme Court
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे PM मोदी
Sri Sathya Sai Baba
Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे PM मोदी
अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
anmol bishnoi
अनमोल बिश्नोई के बाद भानु राणा, अर्श डल्ला समेत किन-किन वॉन्टेड को सरकार लाएगी भारत?
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
Unique lake
नीला-पीला नहीं अचानक गुलाबी हो गया था महाराष्ट्र की इस झील का पानी
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली धमाके से पहले डॉ. उमर पुलवामा में जाकर अपने भाई को दिया था फोन, बड़ा खुलासा
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
BMC Election 2025
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
anmol bishnoi
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
maharastra politics
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार