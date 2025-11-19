दीपिका-आलिया की बेटी से भी यूनिक है अरबाज-शूरा की बिटिया का नाम, शेयर की पहली झलक, क्या है इसका मतलब?

Arbaaz Khan Sshura Khan Daughter First Glimpse: अरबाज खान और शूरा खान ने बुधवार को अपनी बेटी सिपारा खान की पहली झलक फैंस के साथ शेयर की. कपल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दो प्यारी-प्यारी तस्वीरें शेयर की, जिसने फैंस का दिल जीत लिया. शेयर की गई फोटोज में दोनों अपने बेटी सिपारा हाथ और पैरे थामे नजर आ रहे हैं. पहली फोटो में अरबाज खान ने अपनी नन्ही सी बेटी के छोटे-छोटे हाथों को अपने हाथों में पड़का हुआ है.

वहीं, दूसरी फोटो में बेटी सिपारा ने अपनी मां शूरा की उंगली थामी हुई है. फोटोज देखते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई. पोस्ट के साथ दोनों ने लिखा, 'नन्हे हाथ और नन्हे पैर, लेकिन हमारे दिल का सबसे बड़ा हिस्सा'. ये पल उनके लिए बेहद खास था, क्योंकि 5 अक्टूबर को सिपारा के जन्म के बाद ये उनकी पहली फैमिली झलक थी. 8 अक्टूबर को कपल ने एक जॉइंट पोस्ट के जरिए अपनी बेटी का नाम भी सबको बताया था. उन्होंने लिखा था, 'वेलकम बेबी गर्ल सिपारा खान'.

शेयर की बेटी की पहली झलक

साथ ही शूरा ने कैप्शन में 'अलहमदुलिल्लाह' भी लिखा था. जानकारी के मुताबिक, शूरा खान को 4 अक्टूबर को पी.डी. हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इससे कुछ दिन पहले ही परिवार ने एक छोटा और प्यारा बेबी शावर रखा था, जिसमें सिर्फ करीबी लोग शामिल हुए थे. इस मौके पर सलमान खान और अरहान खान भी मौजूद थे. सभी ने जल्द आने वाली नन्ही मेहमान के लिए ढेरों दुआएं दीं. इसी प्राइवेट सेलिब्रेशन के बाद शूरा को अस्पताल ले जाया गया और अगली ही ये गुड न्यूज आ गई.

90s का वो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कॉमेडी शो, जिसके सिर्फ 13 एपिसोड ने रचा इतिहास, आज भी यूट्यूब पर देखते हैं लोग, IMDb रेटिंग भी है 8.9

2023 में की थी अरबाज-शूरा ने शादी

अरबाज खान और शूरा खान ने 24 दिसंबर 2023 को शादी की थी. इनका निकाह पूरी तरह प्राइवेट सेरेमनी में रखा गया था, जो अर्पिता खान शर्मा के मुंबई वाले घर पर हुआ था. शादी के बाद अरबाज ने एक पोस्ट लिखकर बताया था, 'अपने चाहने वालों के बीच हमने एक नई जिंदगी की शुरुआत की है, बस दुआएं चाहिए'. उनकी शादी में सिर्फ करीबी रिश्तेदार और दोस्त ही बुलाए गए थे. कपल की ये सादगी भरी शादी काफी चर्चा में रही थी और अब उनकी बेटी के जन्म में इन खुशियों को दोगुना कर दिया.

20 साल बाद दूसरी बार पिता बने अरबाज खान

सिपारा खान के आने से अरबाज की जिंदगी एक बार फिर बदल गई है, क्योंकि वो लगभग 20 साल बाद वे 58 की उम्र में दूसरी बाद पिता बने हैं. इससे पहले उनके बेटे अरहान खान का जन्म हुआ था जो अब 22 साल के हो चुके हैं. अरहान उनकी पहली शादी से हैं, जो उन्होंने मलाइका अरोड़ा से की थी. तलाक के बाद भी अरबाज और मलाइका एक-दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखते हैं और अपने बेटे को मिलकर संभालते हैं. अब सिपारा के आने से परिवार में एक नई खुशबू और उत्साह बढ़ गया है.