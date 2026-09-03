समय रैना के 'नल्ले बेटे' वाले मजाक पर अर्चना पूरन सिंह की फैमिली का रिएक्शन, क्या कहा?

हाल ही में अर्चना पूरन सिंह ने कॉमेडियन समय रैना के उन जोक्स पर बात की, जो उन्होंने शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' में उनके परिवार को लेकर किए थे. समय के इन कमेंट्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई थी. कुछ लोगों का मानना था कि कॉमेडियन ने मजाक में हद पार कर दी थी. हालांकि, अर्चना और उनके परिवार का कहना है कि उन्होंने इन बातों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं लिया.
अर्चना ने इस पूरे मामले पर अपने बेटे आर्यमान सेठी के यूट्यूब चैनल Aary Vlogs’ पर शेयर किए गए एक वीडियो में बात की. इस दौरान उनके साथ आर्यमान और उनके पति व अभिनेता परमीत सेठी भी मौजूद थे. बातचीत के दौरान अर्चना ने साफ किया कि समय के जोक्स को लेकर उनके परिवार को कोई खास आपत्ति नहीं हुई. परिवार ने इसे कॉमेडी का हिस्सा माना और इन टिप्पणियों को दिल पर नहीं लिया.
दरअसल, ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ में समय रैना अपने बेबाक और कभी-कभी तीखे मजाक के लिए जाने जाते हैं. शो में अर्चना पूरन सिंह और उनके परिवार को लेकर भी कुछ मजाक किए गए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं.
हालांकि, अर्चना और उनके परिवार के रिएक्शन से यह साफ है कि उन्होंने समय की बातों को लेकर किसी तरह की नाराजगी नहीं जताई है. उनका मानना है कि कॉमेडी में कही गई हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेना जरूरी नहीं है. बता दें कि आर्यमन, एपिसोड के दौरान दर्शकों के बीच बैठे थे. उन्होंने कहा कि वे आम तौर पर ऐसी बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करते. लेकिन इस बार उन्हें प्रतिक्रियाओं पर बात करने की ज़रूरत महसूस हुई. उन्होंने बताया कि उन्हें वह मज़ाक मज़ेदार लगा और उन्हें उससे कोई बुरा नहीं लगा.
आर्यमन ने कहा, 'आमतौर पर मैं इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं कहता. लेकिन मुझे लगा कि इस बार कुछ कहना चाहिए क्योंकि मुझे यह बहुत मज़ेदार लगा. सच कहूं तो वह मज़ाक इसलिए भी मज़ेदार था क्योंकि जब हम व्लॉग बनाते हैं, तो हम घर पर ही होते हैं. इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है और मेरी मां भी हंसने-हंसाने का ही काम करती हैं. सबसे पहले तो यह साफ़ कर दूँ कि यह एक मज़ाक था. और यह ठीक है. उनका मकसद मुझे या मेरे परिवार में किसी को भी दुख पहुंचना नहीं था.'
अर्चना पूरन सिंह ने कहा कि शो में शामिल होने के लिए हामी भरने से पहले ही उन्हें पता था कि 'इंडियाज़ गॉट लेटेंट' (India’s Got Latent) में किस तरह की कॉमेडी होती है. उन्होंने बताया कि उन्होंने उन मज़ाकों को खुद या अपने परिवार का अपमान करने की कोशिश के तौर पर नहीं देखा. उन्होंने कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ अपने रिश्ते का भी ज़िक्र किया. अर्चना ने बताया कि कपिल अक्सर अपने शो में उनका मज़ाक उड़ाते हैं. लेकिन वह समझती हैं कि यह मज़ाक आपसी जान-पहचान की वजह से होता है और इसका मकसद उन्हें दुख पहुँचाना नहीं होता. उन्होंने कहा, "मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी भी बात से बुरा नहीं लगा."
आर्यमन ने बताया कि अर्चना और समय दिन में दो बार बात करते हैं और उनके बीच भी अच्छे रिश्ते हैं. आर्यमन ने कहा, 'हमारा रिश्ता अच्छा है और ज़ाहिर है, वह हमारा अपमान करने या हमें दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. मैं समझता हूं जब लोग कहते हैं कि हद पार कर दी गई, लेकिन सच कहूं तो जब मज़ाक का विषय बनने वाले व्यक्ति और मज़ाक करने वाले व्यक्ति... दोनों को ही कोई समस्या नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि बाकी लोगों का नाराज़ होना इतना ज़रूरी है. कॉमेडी देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गए हैं. यह सिर्फ़ एक मज़ाक है.'