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8 महीने की प्रेग्नेंसी में मिनी स्क्रर्ट पहन किया काम... अर्चना पूरन सिंह ने खोला सालों पुराना राज,आखिरी महीनों में भी नहीं छोड़ी थी फिल्म की शूटिंग

टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग सीरीज 'आदर्श बाल विद्यालय' को लेकर खबरों में छाई हुई हैं. वहीं हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने आमिर खान की फिल्म 'राजा हिन्दुस्तानी' से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा किया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 21, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:00 AM IST
8 महीने की प्रेग्नेंसी में मिनी स्क्रर्ट पहन किया काम... अर्चना पूरन सिंह ने खोला सालों पुराना राज,आखिरी महीनों में भी नहीं छोड़ी थी फिल्म की शूटिंग

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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