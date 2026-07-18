/8 महीने की प्रेग्नेंसी में मिनी स्क्रर्ट पहन किया काम... अर्चना पूरन सिंह ने खोला सालों पुराना राज,आखिरी महीनों में भी नहीं छोड़ी थी फिल्म की शूटिंग

अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और बेहतरीन एक्टिंग के लिए मशहूर अर्चना पूरन सिंह ने अपने करियर से जुड़े कई दिलचस्प किस्से शेयर किए हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म 'राजा हिन्दुस्तानी' की शूटिंग से जुड़ा एक पुराना एक्सपीरियंस बताया है. अर्चना ने खुलासा किया कि जब वो इस फिल्म की शूटिंग कर रही थीं, तब वो अपने पहले बेटे से प्रेग्नेंट थीं. उस समय उनकी प्रेग्नेंसी आठवें महीने में थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी की. अर्चना ने बताया कि फिल्म के डायरेक्टर धर्मेश दर्शन ने उनकी स्थिति को समझते हुए उनका इंतजार किया.