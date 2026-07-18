/8 महीने की प्रेग्नेंसी में मिनी स्क्रर्ट पहन किया काम... अर्चना पूरन सिंह ने खोला सालों पुराना राज,आखिरी महीनों में भी नहीं छोड़ी थी फिल्म की शूटिंग

अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और बेहतरीन एक्टिंग के लिए मशहूर अर्चना पूरन सिंह ने अपने करियर से जुड़े कई दिलचस्प किस्से शेयर किए हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म 'राजा हिन्दुस्तानी' की शूटिंग से जुड़ा एक पुराना एक्सपीरियंस बताया है. अर्चना ने खुलासा किया कि जब वो इस फिल्म की शूटिंग कर रही थीं, तब वो अपने पहले बेटे से प्रेग्नेंट थीं. उस समय उनकी प्रेग्नेंसी आठवें महीने में थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिल्म की शूटिंग पूरी की. अर्चना ने बताया कि फिल्म के डायरेक्टर धर्मेश दर्शन ने उनकी स्थिति को समझते हुए उनका इंतजार किया.
शूटिंग के दौरान जब वो आठ महीने की गर्भवती थीं, तब भी उन्होंने अपने किरदार के लिए मिनी स्कर्ट पहनकर सीन शूट किया. एक्ट्रेस ने बताया कि उनके लिए पूरी फिल्म टीम ने काफी मेहनत की और शूटिंग के दौरान कई बदलाव किए गए.
अर्चना पूरन सिंह ने आगे बताया कि उनके सीन के लिए कैमरा मैन ने लाइटिंग को इस तरह एडजस्ट किया, ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े. वहीं डायरेक्टर ने भी कैमरा एंगल और अपनी पोजिशन में बदलाव किए, जिसके बाद उनके सीन को शूट किया गया. वहीं और डायरेक्टर ने अपनी पीयूवी भी बदला उसके बाद मेरे सीन की शूटिंग हुई. अर्चना ने इस किस्से को सुनाते हुए कहा इसलिए जो भी 'आपकी किस्मत में होगा, वो किस्मत आपकी कोई भी नहीं ले सकता है.
एक्ट्रेस ने आगे कहा कि इसलिए ये कहना बेकार है कि वो मुझे नहीं मिला और अगर आपको नहीं मिला, तो उसके पीछे की कोई वजह है. ये चीज आप बाद में एहसास करते हो, कि वो वजह क्या थी. और बाद में आप ये चीज समझते हो कि जो ऊपर वाले का प्लान है ना वही बेस्ट है आपको लिए.'
अर्चना पूरन सिंह ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1980 में की थी. उन्होंने हिंदी फिल्मों में कई यादगार किरदार निभाए और अपनी कॉमेडी के साथ-साथ नेगेटिव और सपोर्टिंग रोल्स में भी अपनी पहचान बनाई. फिल्म 'जलवा', 'आशिक आवारा', 'राजा हिन्दुस्तानी' और 'मोहब्बतें' जैसी फिल्मों में उनके काम को ऑडियंस ने पसंद किया. उनकी खास कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर कॉमेडी कलाकारों में शामिल कर दिया.
फिल्मों के अलावा अर्चना पूरन सिंह ने टेलीविजन की दुनिया में भी बड़ा नाम कमाया. कॉमेडी शो 'कॉमेडी सर्कस' और 'द कपिल शर्मा शो' में बतौर जज उनकी मौजूदगी ने उन्हें घर-घर में फेमस कर दिया. उनकी हंसी और मजेदार रिएक्शन शो की पहचान का हिस्सा बन गईं. कई सालों के करियर में अर्चना ने साबित किया है कि वो हर प्लेटफॉर्म पर लोगों को एंटरटेन करने की ताकत रखती हैं.
अपने इस पुराने एक्सपीरियंस को याद करते हुए अर्चना ने कहा कि इंसान को हमेशा भरोसा रखना चाहिए कि जो उसकी किस्मत में होता है, उसे कोई नहीं छीन सकता. उन्होंने कहा कि कई बार हमें लगता है कि कोई चीज हमें नहीं मिली, लेकिन बाद में समझ आता है कि उसके पीछे कोई वजह थी. अर्चना के मुताबिक, ऊपर वाले का प्लान ही सबसे बेहतर होता है और समय के साथ इंसान को इसका एहसास होता है.