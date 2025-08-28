अर्चना पूरन सिंह के पिता ने लड़ा था संजय गांधी का केस, नोटों से भरी बोरी लिए घूस देने पहुंच गए थे लोग
अर्चना पूरन सिंह के पिता ने लड़ा था संजय गांधी का केस, नोटों से भरी बोरी लिए घूस देने पहुंच गए थे लोग

अर्चना पूरन सिंह ने पिता को याद करते हुए ये भी बताया कि वह इतने ईमानदार व्यक्ति थे कि कभी घूस नहीं लिया करते थे. उन्होंने कहा, "मुझे अच्छे से याद है कि एक बार कोई एक बोरी भरकर पैसों का लेकर हमारे घर आया था. मगर मेरे पिता ने उस शख्स को कहा कि यहां से निकल जाओ. उनकी इस चीज को मैंने भी अपनी जिंदगी में उतारा है."

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 01:15 PM IST
अर्चना पूरन सिंह के पिता ने लड़ा था संजय गांधी का केस, नोटों से भरी बोरी लिए घूस देने पहुंच गए थे लोग

अर्चना पूरन सिंह बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं. अब वह अपना यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं जहां उन्होंने खूब बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है. अभी हाल ही में कपिल शर्मा शो की जज अर्चना पूरन सिंह ने बताया कि उनके पिता जाने माने क्रिमिनल लॉयर थे. उन्होंने बताया कि उनके पिता ने संजय गांधी का केस लड़ा था. वहीं, जब उनका निधन हुआ तो पूरा देहरादून अंतिम यात्रा में शामिल हुआ था. इसके अलावा अर्चना ने अपने मायके की कई यादों को भी शेयर किया.

क्रिमिनल लॉयर थे अर्चना पूरन सिंह के पिता

अर्चना पूरन सिंह कहती हैं, 'हम लोग बंगले में रहा करते थे.उस जमाने में पिता के पास शेवरले इम्पाला कार हुआ करती थीं. उस वक्त फैंसी कार होना बड़ी बात होती थी. अर्चना पूरन सिंह ने ये भी खुलासा किया कि कैसे उनके पिता ने उस जमाने में संजय गांधी का केस लड़ा था. एक्ट्रेस कहती हैं, 'मेरे पिता ने कोर्ट में संजय गांधी का केस लड़ा था. वह एक बड़े क्रिमिनल लॉयर थे. इसके बावजूद वह बहुत ही नेकदिल और दयालु व्यक्ति थे. ये ह्यूमर जो आज मेरे अंदर नजर आता है ये उन्हीं की देन है. वह बहुत ही महान पर्सनैलिटी थे. जब उनका निधन हुआ तो पूरा देहरादून उमड़ पड़ा था उनकी अंतिम यात्रा के लिए.'

उन्होंने बताया कि उनके पिता बहुत ही प्रोफेशनल और अपने काम के लिए जाने जाते थे. उस जमाने में उन्होंने कई मुकदमों को लड़ा था. मगर उनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि बच्चे भी क्रिमिनल लॉयर बने. क्योंकि उन्हें लगता था कि इस फील्ड में लोगों को अपनी आत्मा तक बेचनी पड़ जाती है.

अर्चना पूरन सिंह ने पिता को किया याद

अर्चना पूरन सिंह ने पिता को याद करते हुए ये भी बताया कि वह इतने ईमानदार व्यक्ति थे कि कभी घूस नहीं लिया करते थे. उन्होंने कहा, “मुझे अच्छे से याद है कि एक बार कोई एक बोरी भरकर पैसों का लेकर हमारे घर आया था. मगर मेरे पिता ने उस शख्स को कहा कि यहां से निकल जाओ. उनकी इस चीज को मैंने भी अपनी जिंदगी में उतारा है.”

इसके आगे अर्चना पूरन सिंह ने अपने मुंबई आने के वक्त को भी याद किया. उन्होंने बताया जब वह 20 साल की थीं तो वह मुंबई आई थीं. उनका फिल्म इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन नहीं था. उन्होंने काफी मेहनत की. कभी छोटे मोटे ऐड मिले तो कभी कोई काम. ऐसे करके वह बॉलीवुड में आईं और अपने पैर जमाए.

