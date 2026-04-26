अर्चना पूरन सिंह के बेटे को साइबर जाल में फंसाया, ऑनलाइन ठगी का हुए शिकार, मिनटों में खाते से उड़े 87 हजार!

बॉलीवुड एक्ट्रेस और कॉमेडियन अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमन सेठी ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल 'Aary Vlogs' पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उनके इस ब्लॉग में घर पर हुई एक ऐसी घटना कैद हो गई, जिससे पूरा घर परेशान हो गया. इस क्लिप में उनके छोटे भाई आयुष्मान सेठी अपनी मां के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आते हैं कि तभी, आयुष्मान ने नॉर्मली बताया कि ‘मेरे क्रेडिट कार्ड से 87,000 रुपये कट गए हैं. हल्के-फुल्की, बातचीत और फैमिली मूमेंट वाले व्लॉग का सीन एकदम कैजुअल, बिना किसी की परेशानी का था, लेकिन इस खबर से अचानक अफरा-तफरी वाला बन गया और कुछ ही सेकंड में माहौल गंभीर हो गया.

इस ब्लॉग में उनके पास बैठीं अर्चना पूरन सिंह ये बात सुनते ही रिएक्शन देते हुए कहती हैं कि ‘बस इसे कैंसल करवा दो. क्रेडिट कार्ड कंपनी को अभी फोन करो.’ वहीं सब कुछ समझने के बाद, आयुष्मान ने बताया कि आखिर हुआ क्या है. दरअसल, उन्होंने 7 दिन के फ्री ट्रायल के बहाने पूरे साल के पैसे ले लिए थे. बेटे की बात सुनकर अर्चना शॉकिंग रिएक्शन देते हुए कहती हैं, ‘87,000 रुपये?’ कॉमेडियन फिर से बेटे से कहती हैं कि ‘क्रेडिट कार्ड कैंसल करवा दो.’

परमीत सेठी ने संभाली सिचुएशन

पत्नी अर्चना को परेशान देखकर परमीत सेठी बात को समझाते हुए कहते हैं कि ‘कार्ड कैंसल मत करो पेमेंट कैंसल करो.’ वहीं, सिचुएशन को समझते हुए आयुष्मान अपने पिता से पूछते हैं, ‘मुझे वो ऑप्शन कहां मिलेगा? उनकी इस बात को सुनकर पूरी फैमिली जोर-जोर से हंसने लगती है और पूरे घर का माहौल लाइट हो जाता है.

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टेंशन के बीच चलती रही कॉमेडी

अर्चना के बेटे आर्यमन ने अपने मजाक को यहीं नहीं रोका. उन्होंने आगे मजाक करते हुए कहा, ‘तुम ये पैसे मम्मी-पापा से नहीं ले सकते.’ आगे कॉमेडियन कहती हैं, ‘ये तुम्हारे पैसे हैं.’ खुद का बचाव करते हुए आयुष्मान ने कहा, ‘मैंने ये पापा के लिए किया था! परमीत हंसे, लेकिन अर्चना ने हंसते कहा, ‘वो पैसे तो वो तुमसे ही लेंगे. फिर तुम इतने खुश क्यों हो?. पत्नी की इस बात को सुनकर परमीत कहते हैं कि ‘मैं खुश नहीं हूं, मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि वो इस बात को लेकर कितना घबरा रहा है.’

पहले भी हो चुके ऑनलाइन ठगी का शिकार

इस सभी के बाद आयुष्मान ने अपने बैंक से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया. उन्होंने परेशान होते हुआ बस इतना कहा, ‘सच में?’ और एक बार फिर पूरे परिवार को हंसी से लोटपोट कर दिया. दिलचस्प बात ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था. आर्यमन ने अपने गाने 'छोटी बातें' की रेकी के दौरान हुई एक पुरानी घटना को याद करते हुए बताया, ‘जब हम मेरे गाने 'छोटी बातें' के लिए रेकी कर रहे थे, तब आयुष्मान को एक मैसेज मिला कि उनके PlayStation अकाउंट से लगभग 80,000 रुपये कट गए हैं, जो उन्हें वापस मिल गए थे.’