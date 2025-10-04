एक बादाम ने कर दी होने वाली बहू की हालत खराब, Archana Puran Singh का परिवार हुआ परेशान

अपने चुलबुले अंदाज और हास्य स्वभाव से चार्चित अर्चना पूरन सिंह हाल ही में अपने परिवार के साथ एक बार फिर ट्रिप पर निकली थीं. इस जर्नी पर उनके साथ बेटे आर्यमान और उनकी मंगेतर योगिता भी शामिल हुई थीं. वहीं इस बार अर्चना परिवार के साथ ट्रिप पर लोनावला गई थीं. लेकिन ट्रिप शुरू होते ही उनकी होने वाली बहू योगिता बिहानी की का दम घुटने लगा, जिससे उनका पूरा परिवार परेशान हो गया था.

अटक गया बादाम

दरअसल, ट्रिप के शुरू होते ही योगिता ने बादाम खाया था, जो कि उनके गले में अटक गया था. बादाम के अटकने से योगिता का दम घुटने लगा, जिसको देखकर उनके होने वाली पति और अर्चना के बेटे आर्यमान और उनके भाई मदद करने के लिए भाग कर आए. वहीं अपनी मंगेतर को इस हालत में देखकर आर्यमान ने बिना सोचे-समझे हेमलिच तकनीक का इस्तेमाल किया और बादाम के टुकड़े को गले से बाहर निकाल दिया.

बहू के लिए नया नियम

ये घटना उस समय हुई जब अर्चना ट्रिप के दौरान परिवार के लिए एक नियम तैयार कर रही थीं. जिसमें उन्होंने कहा, ‘अब से योगिता के लिए एक नया नियम है जिसका उन्हें पालन करना होगा. जब भी वह कुछ खाना शुरू करेगी, परिवार का कोई न कोई मेंबर उसके साथ रहेगा. हमने कुछ सुना भी नहीं, क्योंकि हम पहले से ही कार में थे, मैंने हाउस हेल्पर मुकेश से पूछा, वो इतनी देर क्यों कर रहे हैं? उसने कहा, ‘मैडम बादाम खा रही हैं.’ उसने हमें ये नहीं बताया कि उनका दम घुट रहा है.’ अर्चना पूरन सिंह अक्सर अपने परिवार के साथ नई-नई जगह घूमने के लिए जाती हैं, जहां वो अपनी बहू योगिता को भी लेकर जाती हैं.