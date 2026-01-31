Advertisement
trendingNow13092367
Hindi Newsबॉलीवुडअरिजीत सिंह ने नहीं छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, फिर क्यों किया इतना बड़ा ऐलान? 3 दिन बाद सामने आई चौंकाने वाली वजह

अरिजीत सिंह ने नहीं छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, फिर क्यों किया इतना बड़ा ऐलान? 3 दिन बाद सामने आई चौंकाने वाली वजह

Arijit Singh: 700 से 720 गानों को अपनी आवाज देते वाले अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाने का ऐलान किया. हालांकि, उनके इस फैसले ने फैंस और इंडस्ट्री के कई लोगों को हैरान कर दिया. अब 3 दिन बाद इस फैसले की असली वजह सामने आई है, जिसने उनके इस फैसले से ज्यादा लोगों को हैरान कर दिया. ये फैसला उन्होंने थकान में आकर नहीं, बल्कि...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 31, 2026, 10:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अरिजीत सिंह
अरिजीत सिंह

Arijit Singh Quit Playback Singing: ‘तुम ही हो’, ‘चन्ना मेरेया’, ‘अगर तुम साथ हो’, ‘केसरिया’, ‘हमदर्द’, ‘फिर भी तुमको चाहूंगा’, ‘दिल दीयां गल्लां’, ‘मस्त मगन’ जैसे गानों को अपनी आवाज देते वाले अरिजीत सिंह ने हाल ही में प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाने का ऐलान किया और यह बात देखते ही देखते वायरल हो गई. उन्होंने साफ किया कि वह म्यूजिक नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के प्लेबैक सिस्टम से बाहर हो रहे हैं. 

38 साल की उम्र में अरिजीत 700 से 720 से ज्यादा गाने गा चुके हैं. उनका सफर एक रियलिटी शो से शुरू हुआ था, जिसे वे जीत भी नहीं पाए थे. इसके बाद उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिलने में पूरे आठ साल लगे. साल 2013 में फिल्म ‘आशिकी 2’ का गाना ‘तुम ही हो’ उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना. इसके बाद अरिजीत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. लेकिन अब उन्होंने खुद इस सिस्टम से अलग होने का फैसला लिया है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arijit Singh (@arijitsingh)

Add Zee News as a Preferred Source

रिटायरमेंट नहीं, रिलैक्सेशन है ये

सवाल यही है कि क्या ये थकान है या फिर सोच-समझकर लिया गया एक मजबूत फैसला? कई लोग इसे रिटायरमेंट मान रहे हैं, लेकिन असल में ये एक ऐसे सिस्टम को ना कहने जैसा है, जो सिर्फ टैलेंट से नहीं चलता. अरिजीत हमेशा से इंडस्ट्री के तय नियमों से अलग चलते आए हैं. न ज्यादा प्रमोशन, न दिखावा और न ही हर जगह मौजूद रहने की कोशिश. उनके गाने खुद लोगों तक पहुंचते हैं. वे अपनी पर्सनल लाइफ भी काफी प्राइवेट रहते हैं. 

‘हमें इनवाइट नहीं कर रहे...’ एयरपोर्ट पर पैप्स ने रश्मिका मंदाना से पूछ लिया ऐसा सवाल, शर्म से लालों-लाल हो गईं एक्ट्रेस

हमेशा लाइमलाइट से दूर रहते हैं अरिजीत 

अरिजीत सिंह के साथ न अवॉर्ड शो की राजनीति, न गॉसिप और न ही बेवजह के विवाद. यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि एक सच्चा कलाकार मानते हैं. एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने एक सुपरस्टार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, क्योंकि उनका गाया गाना फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया था. उस वक्त भी अरिजीत ने ड्रामा नहीं किया, बल्कि आराम से बात की, जो उनके शांत स्वभाव को दिखाता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arijit Singh (@arijitsingh)

अरिजीत सिंह क्या छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग?

फिल्म इंडस्ट्री अक्सर कलाकारों से बहुत कुछ लेती है, बदले में कम देती है. यहां लंबे समय तक टिके रहने के लिए अपमान सहना भी आम बात मानी जाती है. ऐसे माहौल में अरिजीत का ये फैसला किसी बड़े विद्रोह से कम नहीं है. वे सिस्टम सुधारने का दावा नहीं कर रहे, न ही खुद को हीरो बना रहे हैं. वे बस ये कह रहे हैं कि अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं है और यही बात इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा चुभती है, जो देखा भी जा सकते हैं. 

अरिजीत सिंह ने नहीं छाड़ा म्यूजिक का साथ 

हालांकि, उनके जाने से इंडस्ट्री के काफी लोगों को फर्क भी पड़ रहा है, जो उनको वापस आने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन अरिजीत का अब क्या प्लान है इसके बारे में किसी को कोई खास जानकारी नहीं है. वे आगे क्या करेंगे ये नहीं बताया, लेकिन उनके फैंस को घबराने की जरूरत नहीं है. वे म्यूजिक छोड़ नहीं रहे हैं, बस उसे किसी और के हिसाब से ढालने से मना कर रहे हैं. अरिजीत की आवाज तब तक हमारे साथ रहेगी, जब तक वे खुद चाहेंगे.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Arijit Singh

Trending news

महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
Maharashtra politics
महाराष्ट्र में नया अध्याय लिखेंगीं बारामती की बहू, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए खतरा?
मुझे नहीं है कोई जानकारी....सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने की बात पर बोले शरद पवार
sharad pawar
मुझे नहीं है कोई जानकारी....सुनेत्रा पवार के डिप्टी CM बनने की बात पर बोले शरद पवार
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
NOTAM For Bay of Bengal
फिर दहलेगी बंगाल की खाड़ी, भारत ने जारी किया NOTAM; मिसाइल टेस्टिंग की अटकलें तेज
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
bengaluru news
Video: 5 लाख में सेटिंग, 1 लाख एडवांस...पकड़े जाने पर चिल्लाने लगा पुलिसकर्मी
सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सवालों के जवाब बाकी!
Maharashtra politics
सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सवालों के जवाब बाकी!
पश्चिम बंगाल में ट्रक पार कर रहा था पुल, तभी भरभराकर गिरा ब्रिज,TMC पर बरसी BJP
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में ट्रक पार कर रहा था पुल, तभी भरभराकर गिरा ब्रिज,TMC पर बरसी BJP
वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस
Devendra Fadnavis
वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
Himachal Pradesh
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
india arab foreign ministers meeting
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
हवा निगल गई या केमिकल ने पिघलाया... बांके बिहारी मंदिर में कैसे गायब हो गई चांदी?
DNA
हवा निगल गई या केमिकल ने पिघलाया... बांके बिहारी मंदिर में कैसे गायब हो गई चांदी?