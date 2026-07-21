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क्या Awarapan 2 से कमबैक करेंगे Arijit Singh? सिंगर के मैनेजर ने बताई सच्चाई

Arijit Singh: बॉलीवुज सिंगर अरिजीत सिंह के 'आवारापन 2' में आए नए गाने के बाद से ही ऐसी खबरें आ रही थीं कि वो प्लेबैक सिंगिंग में वापसी कर रहे हैं. इस खबर को सुनने के बाद सिंगर के फैंस खुशी से झूम उठे थे, लेकिन अब इस खबर को लेकर उनके मैनेजर ने पूरा सच बताया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 21, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:45 PM IST
क्या Awarapan 2 से कमबैक करेंगे Arijit Singh? सिंगर के मैनेजर ने बताई सच्चाई

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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