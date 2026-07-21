क्या Awarapan 2 से कमबैक करेंगे Arijit Singh? सिंगर के मैनेजर ने बताई सच्चाई

अरिजीत सिंह सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की फीलिंग्स से जुड़ा नाम हैं. उनकी आवाज ने बॉलीवुड को कई ऐसे गाने दिए हैं, जो आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल हैं. जब जनवरी 2026 में अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाने का फैसला किया था, तो उनके फैंस काफी निराश हो गए थे. हालांकि, हाल ही में इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' के गाने 'ये आवारापन' में उनकी आवाज सुनकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है.
वहीं सोशल मीडिया पर तेजी से खबरें फैलने लगीं कि शायद अरिजीत सिंह फिर से प्लेबैक सिंगिंग में वापसी कर रहे हैं. लेकिन अब इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ गई है.अरिजीत सिंह की मैनेजर ने उनकी कमबैक की खबरों पर साफ जवाब दिया है.
सिंगर के मैनेजर ने बताया कि अरिजीत सिंह म्यूजिक इंडस्ट्री में वापसी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को पूरा कर रहे हैं, जिन्हें उन्होंने रिटायरमेंट के ऐलान से पहले साइन किया था. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये सभी गाने पहले से किए गए कमिटमेंट्स का हिस्सा हैं. यानी फैंस को अरिजीत की आवाज सुनने को जरूर मिलेगी, लेकिन ये उनकी प्लेबैक सिंगिंग में वापसी नहीं है. इस खबर के बाद साफ हो गया कि 'ये आवारापन' गाना उनकी वापसी नहीं, बल्कि पुराने वादों को निभाने का हिस्सा है.
इमरान हाशमी की'आवारापन 2' का पहला गाना ऑडियंस पर कुछ खास असर नहीं छोड़ पाया, लेकिन अरिजीत सिंह की आवाज में रिलीज हुआ 'ये आवारापन' लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहा है. गाने की इमोशन धुन और अरिजीत की दिल छू लेने वाली आवाज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी सिंगिंग का जादू अलग ही है. इस गाने को अमाल मलिक ने कंपोज किया है, जबकि इसके खूबसूरत बोल रश्मि विराग ने लिखे हैं.
अरिजीत सिंह और विशेष भट्ट की जोड़ी बॉलीवुड म्यूजिक में पहले भी कई सुपरहिट गाने दे चुकी है. दोनों ने साथ मिलकर 'आशिकी 2', 'जलेबी', 'सिटी लाइट्स' और 'हमारी अधूरी कहानी' जैसी फिल्मों में शानदार म्यूजिक दिया था. ऐसे में 'ये आवारापन' ये ये जोड़ी एक बार फिर साथ आई है, जिसने पुराने दौर की यादें ताजा कर दी हैं. फैंस को इस गाने में वही इमोशनल फील महसूस हो रही है, जिसके लिए अरिजीत सिंह जाने जाते हैं.
बात करें 'आवारापन 2' की तो ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म में इमरान हाशमी के साथ पहली बार दिशा पाटनी की जोड़ी देखने को मिलेगी. इसके अलावा, शबाना आजमी और अतुल कुमार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का मुकाबला सनी देओल की मच-अवेटेड फिल्म 'बंटवारा: 1947' से होगा. फिलहाल अरिजीत सिंह की आवाज ने फिल्म के लिए माहौल जरूर बना दिया है, लेकिन फैंस को अभी भी उनके ऑफिशियल कमबैक का इंतजार रहेगा.