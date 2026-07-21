बॉलीवुड में कमबैक करते ही अरजीत सिंह का गाना हुआ रिलीज, इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' का दर्द भरा गाना बनेगा आशिकों का लव एंथम

इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म आवारापन 2 को लेकर फैंस के बीच काफी बज बना हुआ है. फैंस बेसब्री से फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. इस बीच फिल्म मेकर्स ने आवारापन 2 का नया गाना रिलीज कर दिया है. इस गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है. फिल्म के गाने से अरिजीत सिंह ने फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक किया है.
फिल्म रिलीज सॉन्ग अरिजीत सिंह ने गया है. ये सैड सॉन्ग आशिकों का लव एंथम बन सकता है. फिल्म ये आवारापन सॉन्ग में सिंगर ने सैड आवाज दी है. आइए जानते हैं इस नए सॉन्ग के बारे में.
मेकर्स ने 21 जुलाई को फिल्म आवारापन 2 का दूसरा गाना ये आवारापन रिलीज किया गया है. यह सॉन्ग इमरान हाशमी स्टारर फिल्म आवारापन 2 का टाइटल ट्रैक है, जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है. इस गाने से संन्यास लेने वाले अरिजीत सिंह ने आवारापन 2 से प्लेबैक सिंगिंग में वापसी की है.
अरिजीत सिंह के इस सॉन्ग ये आवारापन के गाने में अमाल मलिक ने अपना म्यूजिक दिया है. गाने के लिरिक्स रश्मि विराग ने लिखे हैं. इमरान हाशमी का ये दर्द भरा सॉन्ग लोगों द्वारा पसंद किया जा सकता है. माना जा रहा है कि ये सॉन्ग सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो सकता है.
इमरान हाशमी की आवारापन फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी. फिल्म के अब तक 2 गाने रिलीज हो चुकी है. फैंस इमरान की फिल्म आवारापन 2 का इंतजार कर रहे हैं. वहीं फिल्म से मेकर्स को काफी उम्मीद है. क्या एक बार फिर इमरान हाशमी का जलवा बड़े पर्दे पर नजर आ सकता है.