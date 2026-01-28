Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड‘खुदा का बंदा....’, अरिजीत सिंह के लिए मियांग चेंग ने किया दिल छू लेने वाला पोस्ट, बोले- यह युग का अंत नहीं

Miyang Chang On Arijit Singh Retirement: बॉलीवुड के फेमस सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से कल संन्यास ले लिया है. जिसके बाद से हर कोई हैरत में हैं. हाल ही में मियांग चेंग ने इस पर रिएक्ट किया और कहा यह युग का अंत नहीं, बल्कि नई सुबह का आगाज है.

Last Updated: Jan 28, 2026, 10:30 PM IST
अरिजीत सिंह के संन्यास से हिला म्यूजिक वर्ल्ड
Miyang On Arijit Singh Retirement: बॉलीवुड के फेमस सिंगर अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास की खबर के बाद लोग हैरत में हैं और लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. श्रेया घोषाल, सोना महापात्रा के बाद अब गायक-अभिनेता मियांग चेंग की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने अरिजीत के संन्यास पर सरल शब्दों में कहा कि यह युग का अंत नहीं, बल्कि नई सुबह का आगाज है.

मियांग चेंग ने शेयर किया पोस्ट 
मियांग चेंग ने इंस्टाग्राम पर अरिजीत के लिए एक भावुक पोस्ट किया, जिसमें उन्हें 'खुदा का बंदा' और 'जेनरेशनल टैलेंट' बताया है. मियांग ने लिखा कि अरिजीत जो भी करेंगे, पूरी शिद्दत और अपनी शर्तों पर करेंगे. पोस्ट में मियांग चेंग ने कहा 'यह इंसान जो भी करेगा, पूरी शिद्दत से और अपनी शर्तों पर करेगा. ट्रेंड्स से बेफिक्र, डिमांड से बेपरवाह, अपनी राह पर चलने वाला खुदा का बंदा.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लाइमलाइट और शॉर्टकट से दूरी बनाने पर कहा
उन्होंने अरिजीत के करियर की शुरुआत से ही लाइमलाइट और शॉर्टकट से दूरी बनाने की बात कही. मियांग ने लिखा 'अरिजीत ने बिना किसी क्रिएटिव या आर्टिस्टिक समझौते के अपना सफर धीरे-धीरे बनाया और अब अपने बेजोड़ पीक पर हैं. मैं श्रेया घोषाल से सहमति जताता हूं कि यह किसी युग का अंत नहीं है बल्कि, एक नई सुबह का आगाज है.'

शाहरुख खान के कॉन्सर्ट की दिखाई फोटो
मियांग ने अरिजीत के लिए आगे कहा कि चाहे वह आगे जो भी करें, हर कलाकार उनके साथ खड़ा है, उनसे प्यार करता है और उनके पर्सनल और म्यूजिकल काम के अगले कदम के लिए प्रार्थना करता है. पोस्ट में मियांग ने अपनी पहली मुलाकात की तस्वीर भी दिखाई, जो शाहरुख खान के कॉन्सर्ट की थी. उन्होंने लिखा, 'तस्वीर हमारी पहली मुलाकात की है. वहां मौजूद सभी सुपरस्टार्स के बीच अरिजीत की विनम्रता और सारी चकाचौंध से एक साधु जैसा अलगाव भरा व्यवहार हैरान करने और ताजगी देने वाला था. जिसे हम 'अपनी ही धुन में रहना' कहते हैं.' अरिजीत सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि अब वह कोई नया प्लेबैक गाना नहीं गाएंगे. (एजेंसी)

