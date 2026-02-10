Advertisement
trendingNow13104522
Hindi Newsबॉलीवुडअरिजीत सिंह प्लेबैक से दूर, म्यूजिक इंडस्ट्री में छिड़ी बहस, बाबुल सुप्रियो-शान ने दी प्रतिक्रिया, बोले- ‘थोड़ा सब्र रखें’

अरिजीत सिंह प्लेबैक से दूर, म्यूजिक इंडस्ट्री में छिड़ी बहस, बाबुल सुप्रियो-शान ने दी प्रतिक्रिया, बोले- ‘थोड़ा सब्र रखें’

प्लेबैक सिंगिंग से दूर जाने के अपने फैसले को लेकर चर्चा में छाए अरिजीत सिंह पर आम जनता के साथ ही फिल्म जगत के तमाम सितारे भी रिएक्शन दे रहे हैं. इस बीच गायक बाबुल सुप्रियो और गायक शान ने भी प्रतिक्रिया दी है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Feb 10, 2026, 01:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अरिजीत सिंह प्लेबैक से दूर, म्यूजिक इंडस्ट्री में छिड़ी बहस, बाबुल सुप्रियो-शान ने दी प्रतिक्रिया, बोले- ‘थोड़ा सब्र रखें’

अरिजीत सिंह के संन्यास के बाद से म्यूजिक इंडस्ट्री पर कई तरह के सावल उठाए जा रहे हैं. वहीं सिंगर की रिटायरमेंट पर कई बड़ी हस्तियां अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं. अब इस मामले पर बाबुल सुप्रियो ने भी रिएक्ट करते हुए कहा, ‘मेरा मानना है कि अरिजीत एक ‘इंटेलिजेंट आदमी’ हैं. वो बहुत टैलेंटेड और हमारे अब तक के सबसे बेहतरीन सिंगर्स में से एक हैं. जो व्यक्ति अपनी कला को इतनी खूबसूरत तरीके से पेश कर सकता है, वो अपनी भावनाओं को एक्शन में बदलने में भी सक्षम है. इसलिए निश्चित रूप से उन्होंने अपने फैसले के पीछे बहुत विचार किया होगा.’ सुप्रियो ने फैंस से अपील की कि इस मुद्दे पर शोर मचाने के बजाय चुपचाप इंतजार करें.

सुप्रियो ने सब्र रखने को कहा
सुप्रियो ने आगे कहा, ‘हमारे लिए जरूरी है कि हम इस बारे में ज्यादा हल्ला न करें. बस इंतजार करें और देखें कि भविष्य में अरिजीत हमारे लिए क्या नई चीजें लेकर आते हैं. हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं, बस यही काफी है.’ इसी तरह सिंगर शान ने भी फैंस से सब्र रखने की सलाह दी. 

सिंगर शान ने भी दी प्रतिक्रिया
एक इंटरव्यू के दौरान शान ने कहा कि इंटरनेट पर लोग हर बात को लाइनों के बीच पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी-अपनी थ्योरी बना रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘आज पूरे इंटरनेट पर लोग अरिजीत के फैसले की वजह समझने की कोशिश कर रहे हैं. हर कोई अपनी सोच और थ्योरी लेकर आ रहा है. बस थोड़ा सब्र रखें. हो सकता है कि अरिजीत खुद सही समय पर बताएं कि उन्होंने यह फैसला क्यों लिया. तब तक दूसरे मुद्दों पर बात करें.’

Add Zee News as a Preferred Source

नए युग का होगा आगाज
अरिजीत सिंह ने हाल ही में प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की घोषणा की है, जिसके बाद कई प्रतिक्रिया सामने आईं. उनके इस फैसले पर सिंगर श्रेया घोषाल और मियांग चेंग ने भी अपनी राय रखी. उन्होंने अरिजीत के करियर की शुरुआत से ही लाइमलाइट और शॉर्टकट से दूरी बनाने की बात कही. दोनों ने अपने पोस्ट में बताया कि ये किसी युग का अंत नहीं है बल्कि, एक नई सुबह का आगाज है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Arijit SinghShaanBabul Supriyo

Trending news

स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों ने दिया समर्थन
Debate on no-confidence motion
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों ने दिया समर्थन
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
Pushyamitra Shunga
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
मैं बंगाल हूं! अमनपसंद गांववालों की धरती जब कंकालों से भर गई तब हिंसा का जन्म हुआ
bengal violence
मैं बंगाल हूं! अमनपसंद गांववालों की धरती जब कंकालों से भर गई तब हिंसा का जन्म हुआ
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
Sunetra Pawar
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
bad haircut case
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
manoj mukund naravane book controversy
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
Parliament Session LIVE: एकतरफा फैसले करते हैं... कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों के हस्ताक्षर
parliament
Parliament Session LIVE: एकतरफा फैसले करते हैं... कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों के हस्ताक्षर
जेल में गांधी को पढ़ा, लिखे निबंध… बॉम्बे HC ने POCSO दोषी की घटा दी उम्रकैद की सजा
Bombay High Court
जेल में गांधी को पढ़ा, लिखे निबंध… बॉम्बे HC ने POCSO दोषी की घटा दी उम्रकैद की सजा
एडविना - नेहरू में कैसा रिश्ता था? संसद में किताब की जिल्द दिखाई, अंदर लिखा क्या है
Pandit Jawaharlal Nehru
एडविना - नेहरू में कैसा रिश्ता था? संसद में किताब की जिल्द दिखाई, अंदर लिखा क्या है
'लीकर' कौन? जनरल नरवणे की किताब पर सस्पेंस, रात में पब्लिशर ने कहा- अभी छपी ही नहीं
manoj mukund naravane book controversy
'लीकर' कौन? जनरल नरवणे की किताब पर सस्पेंस, रात में पब्लिशर ने कहा- अभी छपी ही नहीं