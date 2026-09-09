काजी के सपोर्ट में आए सिंगर अरिजीत सिंह, बोले- पहली बार देखूंगा बिग बॉस

बिग बॉस 20 में काजी तौकीर के सपोर्ट में अरिजीत सिंह आगे आए हैं. अरिजीत सिंह ने सोशल पर पोस्ट शेयर बोला कि वह काजी तौकीर की वजह से पहली बार बिग बॉस शो देखने वाले हैं. आइए जानते हैं आखिरकार अरिजीत सिंह ने काजी को क्यों सपोर्ट किया? दोनों के बीच का संबंध क्या है?
बिग बॉस 20 शो में काजी एंट्री के साथ ही चर्चा में बने हुए हैं. बहुत ही कम लोगों को पता है कि काजी कई हिट गाने दे चुके हैं, आज के समय में उनका नाम इतना ज्यादा चर्चा में नहीं है. बिग बॉस 20 में आते ही वह अपनी हरकतों से चर्चा में बने हुए हैं. बिग बॉस हाउस में कुछ कंटेस्टेंट का कहना है कि वह अपनी रियल पर्सनैलिटी को छिपाते हुए गेम में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं.
काजी अपनी फेक पर्सनैलिटी के साथ गेम है या वह रियल है इसका पता तो आने वाले एपिसोड में ही चलेगा. इस बीच सिंगर अरिजीत सिंह ने सिंगर का सपोर्ट किया. अरिजीत सिंह ने अकाउंट एक्स पर लिखा- मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार बिग बॉस देखना पड़ेगा. क्योंकि अपना सुपरस्टार काजी उधर है. अरिजीत सिंह का काजी का सपोर्ट करना फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
साल 2005 में रियलिटी शो फेम गुरुकुल में काजी और अरिजीत सिंह की मुलाकात हुई थी. इस रियलिटी शो से काजी को फेम को मिला था. क्या आप जानते हैं आज के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह को काजी ने वोटिंग के मामले में हरा दिया था. रियलिटी शो में अरिजीत सिंह छठे नंबर पर थे. वहीं काजी ने दर्शकों के वोट से इस शो को जीता था. रियलिटी शो जीतने के बाद उन्हें काफी फेम मिला था.
फेम गुरुकुल शो जीतने के बाद काजी ने म्यूजिक में अपना करियर बनाया. काजी और रुपरेखा ने मिलकर ये पल एल्बम रिलीज किया था. इसेक अलावा उन्होंने करू क्या और हीरो गाने पर काम किया था. उनका करियर सही दिशा में नहीं जा रहा था जैसा उन्हें उम्मदी थी. काजी ने एक्टिंग भी की है. उन्होंने टेक ऑफ फिल्म में काम किया, लेकिन उनकी फिल्म रिलीज नहीं हो पाई. इसके बाद काजी इडंस्ट्री से गायब हो गए. साल 2015 में फिल्म फैंटम के गाने अफगान जलेबी वीडियो में वह नजर आए थे. गाने में वह कैटरीना कैफ के साथ नजर आए थे.