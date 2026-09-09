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काजी के सपोर्ट में आए सिंगर अरिजीत सिंह, बोले- पहली बार देखूंगा बिग बॉस

सिंगर काजी तौकीर बिग बॉस 20 में नजर आ रहे हैं. वहीं सिंगर को अरिजीत सिंह का सपोर्ट मिला है. उन्होंने पोस्ट शेयर लिखा वह पहली बार बिग बॉस देखेंगे.

Written ByShilpa
Published: Sep 09, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:30 PM IST
काजी के सपोर्ट में आए सिंगर अरिजीत सिंह, बोले- पहली बार देखूंगा बिग बॉस

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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