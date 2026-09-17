'जय जय राम' के लिए अरिजीत सिंह ने दिए 200 टेक, स्टूडियो में ऐसा क्या हुआ कि खो गए सिंगर?

'रामायण' के मेकर्स ने गणेश चतुर्थी के खास मौके पर फिल्म का पहला गाना 'जय जय राम' रिलीज कर दिया है. साथ फिल्म के म्यूजिकल सफर की शुरुआत भी हो गई है. इस भक्ति गीत को अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी है. वहीं, इसके बोल डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं और ए.आर. रहमान ने इसे कंपोज किया है.
रहमान का यह भक्ति से भरपूर गाना भगवान राम की भक्ति और महिमा को समर्पित है. खास बात यह है कि इस ट्रैक के जरिए अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल और ए.आर. रहमान जैसे दिग्गज कलाकार एक साथ आए हैं. अब गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है. इससे पता चलता है कि अरिजीत सिंह ‘जय जय राम’ की भावनाओं और आध्यात्मिक एहसास से कितनी गहराई से जुड़े हुए थे. गाने को परफेक्ट बनाने के लिए उन्होंने रिकॉर्डिंग के दौरान पूरी शिद्दत के साथ काम किया.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'अरिजीत सिंह ने 'जय जय राम' गाने की रिकॉर्डिंग के लिए 200 टेक दिए हैं. एक सूत्र ने यह किस्सा शेयर करते हुए बताया, 'उन्होंने गाने के हर एक टेक के समय उसके भाव को महसूस किया और उस भावना में वे इतने खो गए कि वह उससे बहार निकलना नहीं चाह रहे थे. आखिर में उन्होंने गाने में खुद को डुबाते हुए तकनीकी बारीकियों के बारे में सोचना छोड़ दिया.'
मेकर्स ने इस गाने को रामायण के ट्रेलर को दुनिया भर से मिले जबरदस्त रिस्पांस के बाद रिलीज़ किया है. फिल्म के ट्रेलर को सभी प्लेटफ़ॉर्म के जरिए 1 बिलियन से ज़्यादा डिजिटल व्यूज़ मिल चुके हैं, जिससे यह साबित होता है कि इस महाकाव्य से जुड़ी हर नई अपडेट को जानने के लिए देश से लेकर दुनिया भर के दर्शक बेहद उत्साहित हैं.
बता दें कि 'रामायण' को बड़े पर्दे पर भव्य रूप देने की जिम्मेदारी डायरेक्टर नितेश तिवारी ने संभाली है. फिल्म को बड़े पैमाने पर तैयार करने के साथ इसकी कहानी और भावनाओं को भी बरकरार रखने की कोशिश की गई है. इसके लिए मेकर्स ने एक मजबूत स्टारकास्ट को चुना है.
फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी सीता का किरदार निभा रही हैं. यश फिल्म में रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में दिखाई देंगे.
'रामायण' का निर्माण नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर किया है. फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है. भारत को छोड़कर दुनियाभर में इसकी रिलीज सोनी पिक्चर्स के जरिए होगी. फिल्म का पहला पार्ट दिवाली 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है. बड़े बजट और दमदार कलाकारों के साथ ‘रामायणम्’ को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही काफी उत्सुकता बनी हुई है.