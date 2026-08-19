अर्जुन बिजलानी से शरद केलकर; 5 टीवी एक्टर्स, जो तस्वीरों में हर बार लगते हैं और भी ज्यादा हैंडसम

19 अगस्त को हर साल वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है. यह दिन उन लोगों और तस्वीरों को याद करने का मौका देता है, जो कैमरे के जरिए खास पलों को खूबसूरती से कैद करते हैं. टीवी की दुनिया में भी कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस के साथ-साथ तस्वीरों में भी खास पकड़ नजर आती है.
कुछ कलाकार कैमरे के सामने आते ही अपनी अलग छाप छोड़ देते हैं, जबकि कुछ बिना ज्यादा कोशिश किए ही फोटो में शानदार लगते हैं. उनकी पर्सनैलिटी, एक्सप्रेशन और स्टाइल उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 मेल टीवी एक्टर्स के बारे में, जो तस्वीरों में भी हमेशा लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहते हैं.
अर्जुन बिजलानी कैमरे के सामने कभी भी असहज नहीं दिखे हैं. चाहे कोई फ़ॉर्मल फ़ोटोशूट हो, किसी इवेंट की तस्वीर हो या इंस्टाग्राम पर डाली गई कोई कैज़ुअल फ़ोटो, उनमें एक सहज आकर्षण दिखता है. उनके चेहरे के हाव-भाव शायद उनकी सबसे बड़ी खूबी हैं. उन्हें बस कैमरा दीजिए और वे प्यारी सी मुस्कान से लेकर गंभीर लुक तक बिना किसी बनावटीपन के आसानी से बदल सकते हैं.
शब्बीर अहलूवालिया की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वे तस्वीरों में बहुत अच्छे लगते हैं. उनके चलने-फिरने और उठने-बैठने के अंदाज़ में एक कॉन्फिडेंस झलकता है, चाहे वे किसी इवेंट के लिए तैयार हों, फोटोशूट करवा रहे हों या बस किसी कैज़ुअल पल में कैमरे में कैद हुए हों. शार्प और पॉलिश्ड लुक से लेकर ज्यादा रिलैक्स्ड लुक तक आसानी से ढल जाने की उनकी काबिलियत उन्हें कैमरे के सामने बहुत वर्सटाइल बनाती है. इंडस्ट्री में इतने सालों के अनुभव की वजह से वे कैमरे के सामने बहुत सहज रहते हैं, लेकिन उनकी तस्वीरों में कभी भी बनावटीपन या 'ओवर-पोज्ड' होने का एहसास नहीं होता.
कंवर ढिल्लों जानते हैं कि फ़ोटो के लिए कैसे पोज़ देना है. ट्रेडिशनल लुक से लेकर मॉडर्न और स्टाइलिश लुक तक, वे हर तरह के स्टाइल में सहज दिखते हैं. उनकी फ़ोटो में वह कॉन्फिडेंस दिखता है जिसकी उम्मीद आप टीवी के लीड एक्टर से करते हैं, लेकिन वे बनावटी नहीं लगतीं. और यह अलग-अलग तरह के लुक में ढलने की काबिलियत बहुत मायने रखती है. वही चेहरा फ़ैशन फ़ोटो, कैंडिड पल या किसी किरदार पर आधारित शूट के लिए भी सही हो सकता है.
शरद केलकर की पर्सनैलिटी बहुत प्रभावशाली है, जो तस्वीरों में भी शानदार ढंग से उभरकर आती है. उनके चेहरे के मजबूत नैन-नक्श और सहज अंदाज उन्हें फॉर्मल पोर्ट्रेट और कैज़ुअल, दोनों तरह की तस्वीरों में खास बनाते हैं. उनकी नजरों में एक ऐसी गहराई है जो तस्वीर के पूरे मूड को बदल सकती है.
फरमान हैदर
फरमान हैदर इस लिस्ट में एक युवा और नई ऊर्जा लेकर आते हैं. उनकी तस्वीरों में एक तरह का खुलापन दिखता है और वे पारंपरिक और आधुनिक, दोनों तरह के लुक्स को आसानी से अपना लेते हैं. जैसे-जैसे उनका करियर आगे बढ़ रहा है, कैमरे के सामने खुद को पेश करने की उनकी काबिलियत खास तौर पर नज़र आती है. इसमें एक्सपेरिमेंट करने की भी काफी गुंजाइश है, जिसका फोटोग्राफर्स मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि एक एक्टर के तौर पर वे अलग-अलग लुक्स और मूड्स को आज़माते हैं.