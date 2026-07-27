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Netflix पर जबरदस्त ट्रेंड कर रही साउथ की ये 2 घंटे 29 मिनट की फिल्म, जिसने सनी-अक्षय को भी पछाड़ा; कहानी जीत लेगी दिल

ओटीटी पर अक्सर साउथ फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म ट्रेंड होती है. ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अर्जुन दास की फिल्म कॉन सिटी ट्रेंड कर रही है.

Written ByShilpa
Published: Jul 27, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:46 PM IST
Netflix पर जबरदस्त ट्रेंड कर रही साउथ की ये 2 घंटे 29 मिनट की फिल्म, जिसने सनी-अक्षय को भी पछाड़ा; कहानी जीत लेगी दिल

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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