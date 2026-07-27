Netflix पर जबरदस्त ट्रेंड कर रही साउथ की ये 2 घंटे 29 मिनट की फिल्म, जिसने सनी-अक्षय को भी पछाड़ा; कहानी जीत लेगी दिल

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अर्जुन दास की फिल्म कॉन सिटी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर नंबर-1 ट्रेंड कर रही है. 2 घंटे 29 मिनट की फिल्म कॉमेडी से भरपूर है और कहानी ने दर्शकों का दिल जीत लिया. यही वजह है कि साउथ इंडियन फिल्म कॉन सिटी नेटफ्लिक्स पर नंबर-1 फिल्म बन गई. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कॉन सिटी ने सनी देओल और अक्षय खन्ना की कोर्ट रूम ड्रामा मूवी 'इक्का' को पीछे छोड़ दिया है.
नेटफ्लिक्स पर हर हफ्ते कई फिल्में और सीरीज होती है. खासकर साउथ सिनेमा की फिल्म और सीरीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं. नेटफ्लिक्स पर कई भाषा में फिल्म और सीरीज रिलीज हेते हैं. अधिकतर लोग हिंदी डब में सीरीज और फिल्मों को देखना पसंद करते हैं.
थिएटर में रिलीज होने के बाद फिल्म को ओटीटी पर देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित होते हैं. हाल ही में साउथ फिल्म कॉन सिटी ओटीटी पर रिलीज हुई है. फिल्म रिलीज होते ही नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है.
फिल्म की कहानी एक परिवार पर आधारित है जो छोटे-छोटे घोटाले करने में एकदम माहिर है. इस घर के बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक हर कोई शातिर है. इस परिवार के लोग चूना लगाकर पैसा बनाने में कामयाब है. घर का बेटा बैंक में नौकरी करता है और स्टाफ की आंखों में धूल झोंकर छोटा-मोटा स्कैम करता है. जब परिवार का बच्चा गायब हो जाता है तब ये सभी लोग बड़ा हाथ मारते हैं. एक बड़े घोटाले की तैयारी करते हैं.
अर्जुन दास स्टारर फिल्म कॉन सिटी ओटीटी पर नंबर 1 ट्रेंड कर रही है. 2 घंटे 9 मिनट की फिल्म लोगों को पसंद आ रही है. फिल्म की कॉमेडी दर्शकों का दिल जीत रही है. कमाल की कॉमेडी की वजह से कॉन सिटी फिल्म ने सनी देओल और अक्षय खन्ना की फिल्म इक्का को पछाड़ दिया.
फिल्म नेटफ्लिक्स पर 24 जुलाई को रिलीज हुई थी. फिल्म का डायरेक्शन हरीश दुरईराज ने किया है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में अर्जुन दास, अन्ना बेन, योगी बाबू, अखिलन, वदिवुक्कारसी, साक्षी वैद्य, वीटीवी गणेश, नंद गोपाल और धीपा रामानुजम जैसे स्टार्स हैं.