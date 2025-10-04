मां के लिए छोड़ी कुर्सी…. ‘सगाई’ पर Anshula Kapoor हुईं इमोशनल, भाई Arjun Kapoor और बहन Jhanvi Kapoor के साथ शेयर की फोटोज

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने 2 अक्टूबर को अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से इंगेजमेंट कर ली है, ये इंगेजमेंट सेरेमनी पिता बोनी कपूर के बांद्रा में बने घर पर की गई थी. इस प्राइवेट सेरेमनी में सिर्फ परिवार के लोग मौजूद थे, जिसमें अर्जुन कपूर,सोनम कपूर, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर शामिल हैं. वहीं अंशुला की सगाई के बाद से ही फैंस उनकी सेरेमनी की फोटोज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो कि अब फाइनली सबके सामने आ चुकी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार के साथ मस्ती

अंशुला कपूर ने रोहन ठक्कर के साथ अपनी सगाई सेरेमनी की फोटो को आज सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी हैं. अंशुला द्वारा शेयर की गई इस फोटो में उनके भाई अर्जुन कपूर,सोनम कपूर, डिजाइनर रिया कपूर, जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर और पूरा परिवार नजर आ रहा है. वहीं इन तस्वीरों में जाह्नवी कपूर के बॉयफ्रेंड शिखर पहारिया भी दिखाई दे रहे हैं.

परियों की कहानी

इस सगाई सेरेमनी में अंशुला कपूर अपनी दिवंगत मां मोना गौरी को याद करते हुए भावुक हो गई थीं. उन्होंने अपनी कुर्सी के बगल में मां के लिए एक कुर्सी को खाली छोड़ा था, जिसपर उनकी मां की तस्वीर को रखकर उनको सम्मानित किया था. वहीं सगाई के फोटो को शेयर करते हुए अंशुला ने एक इमोशनल कैप्शन भी लिखा है, जिसमें वो उन्होंने लिखा, '02|10|2025 ये सिर्फ हमारा 'गोर धना' नहीं था, यह हर छोटी-छोटी बात पर झलकता हुआ प्यार है. रो(रोहन) के फेवरेट वर्ड हमेशा, हमेशा और हमेशा के लिए रहे हैं और आज ये प्यारे और सच लग रहे हैं. उनका ये प्यार मुझे ये भरोसा दिलाता है कि परियों की कहानी सिर्फ किताबों तक ही नहीं, बल्कि ऐसे पलों में जिंदा रहता है.'

मां को किया महसूस

अंशुला ने मां को याद करते हुए आगे लिखा, 'हंसी, गले लगाना, दुआएं और उन लोगों से भरा हुआ कमरा जो दुनिया में लोगों को पूरा महसूस करवाते हैं और फिर मां का प्यार, चुपचाप हमें अपने आसपास समेट लेता है. उनके फूलों में,उनके शब्दों में, उनकी सीट पर, जिस तरह उनकी मौजदूगी अभी भी हर जगह महसूस हो रही थी. मुझे बस इतना याद है कि मैं चारों ओर देख रही थी और सोच रही थी, हमेशा ऐसा ही महसूस होना चाहिए.' रब रख़ा!