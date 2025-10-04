मां के लिए छोड़ी कुर्सी…. ‘सगाई’ पर Anshula Kapoor हुईं इमोशनल, भाई Arjun Kapoor और बहन Jhanvi Kapoor के साथ शेयर की फोटोज

Anshula Kapoor Engagement: एक्टर Arjun kapoor की बहन Anshula Kapoor ने अपनी सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी हैं. इन फोटोज में उनकी पूरी फैमिली नजर आ रही है. जिसमें पिता बोनी कपूर, भाई अर्जुन कपूर और बहनें सोनम कपूर, जाह्नवी कपूर, शनाया कपूर और खुशी कपूर दिखाई दे रहे हैं.
बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने 2 अक्टूबर को अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से इंगेजमेंट कर ली है, ये इंगेजमेंट सेरेमनी पिता बोनी कपूर के बांद्रा में बने घर पर की गई थी. इस प्राइवेट सेरेमनी में सिर्फ परिवार के लोग मौजूद थे, जिसमें अर्जुन कपूर,सोनम कपूर, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर शामिल हैं. वहीं अंशुला की सगाई के बाद से ही फैंस उनकी सेरेमनी की फोटोज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो कि अब फाइनली सबके सामने आ चुकी हैं.
अंशुला कपूर ने रोहन ठक्कर के साथ अपनी सगाई सेरेमनी की फोटो को आज सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी हैं. अंशुला द्वारा शेयर की गई इस फोटो में उनके भाई अर्जुन कपूर,सोनम कपूर, डिजाइनर रिया कपूर, जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर और पूरा परिवार नजर आ रहा है. वहीं इन तस्वीरों में जाह्नवी कपूर के बॉयफ्रेंड शिखर पहारिया भी दिखाई दे रहे हैं.
इस सगाई सेरेमनी में अंशुला कपूर अपनी दिवंगत मां मोना गौरी को याद करते हुए भावुक हो गई थीं. उन्होंने अपनी कुर्सी के बगल में मां के लिए एक कुर्सी को खाली छोड़ा था, जिसपर उनकी मां की तस्वीर को रखकर उनको सम्मानित किया था. वहीं सगाई के फोटो को शेयर करते हुए अंशुला ने एक इमोशनल कैप्शन भी लिखा है, जिसमें वो उन्होंने लिखा, '02|10|2025 ये सिर्फ हमारा 'गोर धना' नहीं था, यह हर छोटी-छोटी बात पर झलकता हुआ प्यार है. रो(रोहन) के फेवरेट वर्ड हमेशा, हमेशा और हमेशा के लिए रहे हैं और आज ये प्यारे और सच लग रहे हैं. उनका ये प्यार मुझे ये भरोसा दिलाता है कि परियों की कहानी सिर्फ किताबों तक ही नहीं, बल्कि ऐसे पलों में जिंदा रहता है.'
अंशुला ने मां को याद करते हुए आगे लिखा, 'हंसी, गले लगाना, दुआएं और उन लोगों से भरा हुआ कमरा जो दुनिया में लोगों को पूरा महसूस करवाते हैं और फिर मां का प्यार, चुपचाप हमें अपने आसपास समेट लेता है. उनके फूलों में,उनके शब्दों में, उनकी सीट पर, जिस तरह उनकी मौजदूगी अभी भी हर जगह महसूस हो रही थी. मुझे बस इतना याद है कि मैं चारों ओर देख रही थी और सोच रही थी, हमेशा ऐसा ही महसूस होना चाहिए.' रब रख़ा!
