'आज मां होतीं तो...' अंशुला की शादी में स्पीच देते-देते टूटे अर्जुन कपूर, मोना शौरी को याद कर छलके आंसू

Arjun Kapoor Emotional: बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर की बेटी अंशुला कपूर की शादी की काफी चर्चा हुई थी. इस शादी को लेकर कपूर खानदान में काफी जश्न का माहौल था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि अर्जुन कपूर की आंखें नम हो गईं. बहन के लिए स्पीच देते-देते एक्टर अपनी दिवंगत मां मोना शौरी को याद करने लगे और भावुक हो गए. अर्जुन के इस पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है.
एक्टर अर्जुन कपूर अपनी छोटी बहन अंशुला कपूर की रोहन ठक्कर के साथ शादी के दौरान अपनी दिवंगत मां मोना शौरी कपूर को याद करके बेहद भावुक हो गए. इस भव्य विवाह समारोह की खूबसूरत तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए अर्जुन ने अपनी बहन के लिए एक बेहद दिल छू लेने वाला संदेश लिखा, जिसने प्रशंसकों की आंखों को भी नम कर दिया.
इस शादी समारोह को और भी अधिक भावुक बनाने के लिए शादी के मंडप (वेदी) के ठीक बगल में उनकी दिवंगत मां मोना शौरी कपूर की एक फ्रेम की हुई तस्वीर रखी गई थी. शादी की रस्मों के दौरान मां की इस तस्वीर की मौजूदगी ने भाई-बहन को यह अहसास कराया कि उनकी मां हर पल उनके साथ हैं और नए जोड़े को अपना आशीर्वाद दे रही हैं.
अर्जुन कपूर ने इंस्टाग्राम पर मेहंदी, चूड़ा रस्म और फेरों की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'मेरे लिए तुम हमेशा मेरी ही रहोगी, लेकिन अब मुझे तुम्हें जाने देना होगा... आज तुम रोहन के साथ अपनी नई यात्रा शुरू कर रही हो और तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर मेरा दिल, दिमाग और आत्मा बेहद खुश हैं.' उन्होंने आगे लिखा कि अंशुला बिल्कुल अपनी मां की छवि हैं और उन्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी मां हमेशा ऊपर से उन पर नजर रख रही हैं.
शादी की रस्मों के दौरान जब अर्जुन कपूर अपनी बहन अंशुला को मंडप की ओर ले जा रहे थे, तो वह पल बेहद भावुक करने वाला था. अंशुला ने अपने भाई का आभार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि अर्जुन उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा (एंकर) रहे हैं. उन्होंने भावुक होकर लिखा कि उनके भाई ने जीवन के हर कदम पर उनकी दिवंगत मां की कमी को पूरा किया है और हर मुश्किल समय में उनके लिए एक सुरक्षित आशियाने की तरह खड़े रहे हैं.