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70 किलो वजन घटाना नहीं था आसान! फिटनेस जर्नी पर छलका अर्जुन कपूर का दर्द, बोले- 'थेरेपी ने मुझे संभाला'

Arjun Kapoor Weight Loss: ट्रोलिंग, बढ़ता वजन और अकेलापन... बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने पहली बार दिल के बड़े राज खोले हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी वजन घटाने की जर्नी और मेंटल हेल्थ पर बात की. इस दौरान उन्होंने बताया कि बीते कुछ सालों में मेंटल हेल्थ को लेकर उनकी सोच काफी बदल गई है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 31, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:06 PM IST
70 किलो वजन घटाना नहीं था आसान! फिटनेस जर्नी पर छलका अर्जुन कपूर का दर्द, बोले- 'थेरेपी ने मुझे संभाला'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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