70 किलो वजन घटाना नहीं था आसान! फिटनेस जर्नी पर छलका अर्जुन कपूर का दर्द, बोले- 'थेरेपी ने मुझे संभाला'

Arjun Kapoor Weight Loss: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की गिनती उन सितारों में होती है, जिन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है. अब अर्जुन कपूर ने एक खास बातचीत में बताया कि पिछले कुछ सालों में उनकी मेंटल हेल्थ और फिटनेस को लेकर सोच कैसे बदली है. एक्टर ने बताया कि कैसे थेरेपी ने उनकी मदद की और अब उन्हें अकेले रहने में भी डर नहीं लगता है.
दरअसल, एक्टर ने हाल ही में स्क्वायर को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया कि अब वह फिल्मों के लिए या फिर केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए एक्सरसाइज नहीं करते हैं. अब फिटनेस उनके लिए खुद की सेहत, नियमित दिनचर्या और आत्म-देखभाल का हिस्सा बन गई है.
एक्टर ने आगे बताया, 'मुझमें कभी भी जागरूकता या कोशिश करने की कमी नहीं थी. सच्चाई यह है कि मेरा शरीर अलग तरह से काम करता है. जो ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को 3 महीने में मिल सकती है, उसके लिए मुझे करीब 6 महीने लग सकते हैं.' अर्जुन ने आगे बताया, 'एक वक्त पर मुझे एहसास हुआ था कि मुझे खुद को उन टाइमलाइन के हिसाब से चलाना बंद कर देना चाहिए. मुझे इस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए.'
वहीं, उन्होंने बताया कि 'पहले उनके मन में यही चलता था कि 3 महीने बाद फिल्म शुरू होगी और तब मुझे सबसे फिट दिखना है.' इस दबाव की वजह से फिटनेस का मजा ही खत्म हो जाता था और शरीर भी साथ नहीं देता था. अर्जुन कपूर ने इंटरव्यू में बताया कि 'उन्होंने पहले 50 किलो वजन कम किया और फिर 20 किलो और घटाया. लेकिन बाद में दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरने के दबाव में उनका वजन फिर बढ़ गया.' वहीं, उन्होंने बताया, 'सबसे बड़ा बदलाव था 'ना' कहना सीखना. आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या वाकई इसके कई मायने हैं या क्या यह आपके जीवन में कुछ जोड़ रहा है.'
अर्जुन कपूर ने आगे बताया, 'पहले उनकी जिंदगी में कोई तय रूटीन नहीं था. देर से सोना, देर से उठना और अपनी सुविधा के हिसाब से सब कुछ करना, इससे धीरे-धीरे मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचने लगा. इसके बाद सबसे बड़ा बदलाव मैंने यह किया कि सुबह वर्कआउट शुरू किया. मैं रात में देर तक जागने वाला और बहुत सोचने वाला इंसान हूं, लेकिन सुबह एक्सरसाइज करने से मेरे दिन में अनुशासन आ गया. अब मीटिंग और बाकी कामों से पहले मैं वर्कआउट करता हूं और ऐसा करने से मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है. मैं भी काफी अच्छा महसूस करता हूं.'