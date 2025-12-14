Advertisement
trendingNow13040493
Hindi Newsबॉलीवुड‘हम शादीशुदा नहीं हैं, लेकिन...’ 7 साल से गैब्रिएला को डेट कर रहे अर्जुन रामपाल, बिना शादी के हुए 2 बच्चे, पॉडकास्ट पर बोले...

‘हम शादीशुदा नहीं हैं, लेकिन...’ 7 साल से गैब्रिएला को डेट कर रहे अर्जुन रामपाल, बिना शादी के हुए 2 बच्चे, पॉडकास्ट पर बोले...

Arjun Rampal: इन दिनों अपनी जबरदस्त हिट हुई फिल्म ‘धुरंधर’ की सक्सेस को एंजॉय कर रहे अर्जुन रामपाल ने रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट ‘चैप्टर 2’ में गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियड्स के साथ अपने रिश्तों को लेकर खुलकर बात की. दोनों 7 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और दोनों के दो बच्चे हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 14, 2025, 12:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

7 साल से गैब्रिएला को डेट कर रहे अर्जुन रामपाल, बिना शादी के हुए 2 बच्चे
7 साल से गैब्रिएला को डेट कर रहे अर्जुन रामपाल, बिना शादी के हुए 2 बच्चे

Arjun Rampal Gabriella Demetriades Engaged: इन दिनों अपनी जबरदस्त हिट हुई फिल्म ‘धुरंधर’ की सक्सेस और धुआंधार कमाई को एंजॉय कर रहे अर्जुन रामपाल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छा गए हैं. 9 दिनों में 300 करोड़ी फिल्म देने वाले अर्जुन ने चुपचाप अपनी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियड्स के साथ सगाई कर ली है. दोनों एक दूसरे पिछले 7 साल डेट कर रहे थे. दोनों के 2 बच्चे भी हैं. अपनी सगाई का खुलासा उन्होंने रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट ‘चैप्टर 2’ में किया, 

रिया चक्रवर्ती के के साथ बातचीत में उन्होंने अपने रिश्तों और सगाई के बारे में खुलकर बात की. खास बात ये है इस पॉडकास्ट में अर्जुन के साथ उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियड्स भी नजर आईं. टीजर में वे कहती हैं, ‘अभी हमारी शादी नहीं हुई है, पर कौन जानता है?’. इसके तुरंत बाद अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘हमारी सगाई हो गई है! हमने अभी-अभी आपके शो पर ये बात बताई है’. इस खुलासे ने फैंस को बी हैरान कर दिया. कैमरे के सामने अचानक सगाई की बात कह देना सभी के लिए शॉकिंग था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rhea Chakraborty (@rhea_chakraborty)

Add Zee News as a Preferred Source

7 साल से गैब्रिएला को डेट कर रहे अर्जुन

अर्जुन और गैब्रिएला 2018 से एक-दूसरे के साथ हैं और उनके दो बेटे हैं, एरिक और एरिव. पॉडकास्ट में दोनों ने अपने रिश्ते, पैरेंटिंग और जिंदगी के बदलावों पर खुलकर बात की. गैब्रिएला ने बताया, ‘प्यार अक्सर कुछ शर्तों के साथ होता है, जैसे सामने वाला ऐसा करे तो ही प्यार मिले. लेकिन जब बच्चा होता है, तो वहां कोई शर्त नहीं चलती, बच्चे को बिना किसी शर्त के प्यार करना पड़ता है’. उनका कहना था कि बच्चों के आने के बाद प्यार और समझ का मतलब पूरी तरह बदल जाता है और रिश्ते ज्यादा गहरे हो जाते हैं.

ये फिल्म देखते ही जपने लगेंगे ‘राम’ नाम… 1 घंटा 40 मिनट तक कांपता रहेगा दिल, खूब डराएंगे जंप स्केयर, कमजोर दिल वाले रहें इससे दूर

मां को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन रामपाल

बातचीत के दौरान अर्जुन ने अपनी मां ग्वेन को भी याद किया और काफी इमोशनल नजर आए. उन्होंने कहा, ‘माता-पिता को खोने के बाद जो सहारा चाहिए होता है, उसके लिए कोई भी पहले से तैयार नहीं कर सकता’. अर्जुन ने कहा कि माता-पिता को खोना ऐसा है जैसे शरीर का कोई हिस्सा खो देना. ये पल काफी इमोशनल था, जहां उन्होंने अपने दर्द और उस दौर से मिली सीख को भी सामने रखा, जिसने उनकी जिंदगी को अंदर से बदल दिया. इसके बाद गैब्रिएला ने मजाक में कहा कि उन्होंने अर्जुन से इसलिए बात नहीं की, क्योंकि वे ‘really hot’ थे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arjun Rampal (@rampal72)

1998 में हुई अर्जुन रामपाल की पहली शादी 

इस पर अर्जुन ने भी जवाब देते हुए कहा, ‘नहीं, नहीं. मैं उसके पीछे इसलिए गया क्योंकि वे हॉट थी’. अर्जुन रामपाल की जिंदगी के इस नए चैप्टर का खुलासा तब हुआ जब वे ‘धुरंधर’ में किरदार को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. फिल्म में मेजर इकबाल का किरदार निभा रहे हैं. बता दें, अर्जुन की पहली शादी सुपरमॉडल मेहर जेसिया से हुई थी, जिनसे उन्होंने 1998 में शादी की थी. 2018 में अलग होने के बाद भी दोनों ने अपनी बेटियों माहिका और मायरा के लिए सम्मान और समझ के साथ को-पैरेंटिंग जारी रखी है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Arjun RampalDhurandhar

Trending news

घर में पर्दा डालो...जहरीली हवा पर योग गुरु रामदेव का बयान, एयर प्यूरिफायर पर भी बोले
Yog Guru Ramdev
घर में पर्दा डालो...जहरीली हवा पर योग गुरु रामदेव का बयान, एयर प्यूरिफायर पर भी बोले
'ममता बनर्जी को किया जाना चाहिए गिरफ्तार...', CM हिमंता बिस्वा सरमा ने क्यों घेरा?
Himanta Biswa Sarma
'ममता बनर्जी को किया जाना चाहिए गिरफ्तार...', CM हिमंता बिस्वा सरमा ने क्यों घेरा?
तो क्या सांस लेना बंद कर दें...दिल्ली-NCR के ये इलाके बने प्रदूषण के हॉटस्पॉट
delhi AQI
तो क्या सांस लेना बंद कर दें...दिल्ली-NCR के ये इलाके बने प्रदूषण के हॉटस्पॉट
वर्दी से वार्ड तक का सफर: केरल की पहली महिला IPS ने कैसे लेफ्ट का गढ़ ढहाया
kerala politics
वर्दी से वार्ड तक का सफर: केरल की पहली महिला IPS ने कैसे लेफ्ट का गढ़ ढहाया
पत्थर, धनुष-बाण और...गुस्साई भीड़ ने किया सर्वे अधिकारियों पर बोला हमला
Gujarat news
पत्थर, धनुष-बाण और...गुस्साई भीड़ ने किया सर्वे अधिकारियों पर बोला हमला
15 साल में बाप, 40 साल में दादा...बंगाल SIR जांच में बड़ा खुलासा, 1.67 करोड़ में...
West Bengal SIR anomalies
15 साल में बाप, 40 साल में दादा...बंगाल SIR जांच में बड़ा खुलासा, 1.67 करोड़ में...
SIR से बाबरी तक मुद्दे कई... बंगाल में 'ध्रुवीकरण' से निपट पाएगी या निपट जाएगी TMC?
West bengal elections
SIR से बाबरी तक मुद्दे कई... बंगाल में 'ध्रुवीकरण' से निपट पाएगी या निपट जाएगी TMC?
अयोध्या में 'फैजाबाद जिंदा है'... मनु के स्थान से सनातन की पहचान मिटाने की साजिश?
DNA
अयोध्या में 'फैजाबाद जिंदा है'... मनु के स्थान से सनातन की पहचान मिटाने की साजिश?
केरल में AAP ने मजबूती से बढ़ाए कदम, स्थानीय निकाय चुनाव में जीतीं 3 सीटें
kerala news in hindi
केरल में AAP ने मजबूती से बढ़ाए कदम, स्थानीय निकाय चुनाव में जीतीं 3 सीटें
ENBA अवॉर्ड्स में ZEE NEWS का जादू, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA समेत जीतीं 15 ट्रॉफी
ENBA AWARDS 2025
ENBA अवॉर्ड्स में ZEE NEWS का जादू, बेस्ट प्राइम टाइम शो DNA समेत जीतीं 15 ट्रॉफी