‘हम शादीशुदा नहीं हैं, लेकिन...’ 7 साल से गैब्रिएला को डेट कर रहे अर्जुन रामपाल, बिना शादी के हुए 2 बच्चे, पॉडकास्ट पर बोले...

Arjun Rampal Gabriella Demetriades Engaged: इन दिनों अपनी जबरदस्त हिट हुई फिल्म ‘धुरंधर’ की सक्सेस और धुआंधार कमाई को एंजॉय कर रहे अर्जुन रामपाल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छा गए हैं. 9 दिनों में 300 करोड़ी फिल्म देने वाले अर्जुन ने चुपचाप अपनी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियड्स के साथ सगाई कर ली है. दोनों एक दूसरे पिछले 7 साल डेट कर रहे थे. दोनों के 2 बच्चे भी हैं. अपनी सगाई का खुलासा उन्होंने रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट ‘चैप्टर 2’ में किया,

रिया चक्रवर्ती के के साथ बातचीत में उन्होंने अपने रिश्तों और सगाई के बारे में खुलकर बात की. खास बात ये है इस पॉडकास्ट में अर्जुन के साथ उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियड्स भी नजर आईं. टीजर में वे कहती हैं, ‘अभी हमारी शादी नहीं हुई है, पर कौन जानता है?’. इसके तुरंत बाद अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘हमारी सगाई हो गई है! हमने अभी-अभी आपके शो पर ये बात बताई है’. इस खुलासे ने फैंस को बी हैरान कर दिया. कैमरे के सामने अचानक सगाई की बात कह देना सभी के लिए शॉकिंग था.

7 साल से गैब्रिएला को डेट कर रहे अर्जुन

अर्जुन और गैब्रिएला 2018 से एक-दूसरे के साथ हैं और उनके दो बेटे हैं, एरिक और एरिव. पॉडकास्ट में दोनों ने अपने रिश्ते, पैरेंटिंग और जिंदगी के बदलावों पर खुलकर बात की. गैब्रिएला ने बताया, ‘प्यार अक्सर कुछ शर्तों के साथ होता है, जैसे सामने वाला ऐसा करे तो ही प्यार मिले. लेकिन जब बच्चा होता है, तो वहां कोई शर्त नहीं चलती, बच्चे को बिना किसी शर्त के प्यार करना पड़ता है’. उनका कहना था कि बच्चों के आने के बाद प्यार और समझ का मतलब पूरी तरह बदल जाता है और रिश्ते ज्यादा गहरे हो जाते हैं.

मां को याद कर इमोशनल हुए अर्जुन रामपाल

बातचीत के दौरान अर्जुन ने अपनी मां ग्वेन को भी याद किया और काफी इमोशनल नजर आए. उन्होंने कहा, ‘माता-पिता को खोने के बाद जो सहारा चाहिए होता है, उसके लिए कोई भी पहले से तैयार नहीं कर सकता’. अर्जुन ने कहा कि माता-पिता को खोना ऐसा है जैसे शरीर का कोई हिस्सा खो देना. ये पल काफी इमोशनल था, जहां उन्होंने अपने दर्द और उस दौर से मिली सीख को भी सामने रखा, जिसने उनकी जिंदगी को अंदर से बदल दिया. इसके बाद गैब्रिएला ने मजाक में कहा कि उन्होंने अर्जुन से इसलिए बात नहीं की, क्योंकि वे ‘really hot’ थे.

1998 में हुई अर्जुन रामपाल की पहली शादी

इस पर अर्जुन ने भी जवाब देते हुए कहा, ‘नहीं, नहीं. मैं उसके पीछे इसलिए गया क्योंकि वे हॉट थी’. अर्जुन रामपाल की जिंदगी के इस नए चैप्टर का खुलासा तब हुआ जब वे ‘धुरंधर’ में किरदार को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. फिल्म में मेजर इकबाल का किरदार निभा रहे हैं. बता दें, अर्जुन की पहली शादी सुपरमॉडल मेहर जेसिया से हुई थी, जिनसे उन्होंने 1998 में शादी की थी. 2018 में अलग होने के बाद भी दोनों ने अपनी बेटियों माहिका और मायरा के लिए सम्मान और समझ के साथ को-पैरेंटिंग जारी रखी है.