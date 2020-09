सामने आई Arjun Rampal की COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट, 4 दिन बाद फिर होगी जांच

नई दिल्लीः बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal) ने बताया कि जांच में उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है. अपने फैंस के साथ यह खबर शेयर करने के लिए वह शुक्रवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर आए. रामपाल ने ट्वीट किया, ‘अच्छी खबर यह है कि मेरी कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आई है. डॉक्टरों ने संक्रमित लोगों से सीधा संपर्क में आने की वजह से मुझे 4 दिन बाद फिर जांच कराने के लिए बुलाया है. आप सभी के प्यार, समर्थन और प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया.’

Good news, I am Covid negative. Have to retest in 4 days according to medical experts as I have been in direct contact with active Covid cases. Thank you all for your love, support and prayers

