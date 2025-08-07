'मुझे बेबो के साथ इंटीमेट होने में मजा आया...' इस बयान की वजह से ट्रोल हो रहे अर्जुन रामपाल, 13 साल पहले की थी फिल्म, क्या है माजरा?

Arjun Rampal Kareena Kapoor: करीना कपूर और अर्जुन रामपाल की फिल्म 'हीरोइन' काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी. ये फिल्म 2012 में यानी कि 13 साल पहले आई थी. इस फिल्म में अर्जुन और करीना के बीच एक इंटीमेट सीन शूट हुआ था. जिसके बाद अर्जुन ने इसे लेकर एक इंटरव्यू दिया था. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे लेकर अब एक्टर को ट्रोल किया जा रहा है. जिसकी वजह उनका एक बयान है जो लोगों को गुस्सा दिला रहा है.

मुझे बहुत मजा आया

रेडिट के इस वीडियो में हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू में अर्जुन ने कहा था- 'मुझे बेबो के साथ कोजी होने में काफी मजा आया. मैं अब भी उनके साथ किए लव मेकिंग सीन को याद करता हूं.'

वीडियो की वजह से हो रह ट्रोल

अर्जुन का ये पुराना वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. एक यूजर ने लिखा- 'ये काफी अजीब और अनप्रोफेशनल है.दूसरे ने लिखा- पता नहीं था कि लोग इतने कम्फर्टेबल थे ऐसे स्टेटमेंट्स को लेकर, तीसरे ने लिखा- ये इमोशनल टैक्टिस थी लोगों को फिल्म देखने के लिए बुलाने के लिए. अर्जुन रामपाल लगातार अपने इस बयान की वजह से ट्रोल हो रहे हैं. 'हीरोइन' फिल्म में करीना और अर्जुन के अलावा रणदीप हुड्डा और मुग्धा गोडसे थीं. करीना ने हाल ही में बॉलीवुड में 25 साल पूरे किए हैं. हालांकि, वो फिल्मों में काफी कम इंटीमेट सीन देती हैं.'

52 साल के इस सितारे ने बनाया ऐसा रिकॉर्ड, मिनटों में फेल हो गए बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स, बना भारत का इकलौता स्टार

इस फिल्म में आए नजर

अर्जुन रामपाल के करियर की बात करें तो ये साल 2024 में आई फिल्म 'क्रैक' में नजर आए थे.इसके अलावा 'निकिता रॉय' और 'धुरंधर' फिल्म में दिखे थे. 'निकिता रॉय' फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, परेश रावल लीड में थे. 'धुरंधर' की बात करें तो अर्जुन के अलावा रणवीर सिंह,संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन हैं.इस फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है. इसे लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है.