'मुझे बेबो के साथ इंटीमेट होने में मजा आया...' इस बयान की वजह से ट्रोल हो रहे अर्जुन रामपाल, 13 साल पहले की थी फिल्म, क्या है माजरा?
Advertisement
trendingNow12871605
Hindi Newsबॉलीवुड

'मुझे बेबो के साथ इंटीमेट होने में मजा आया...' इस बयान की वजह से ट्रोल हो रहे अर्जुन रामपाल, 13 साल पहले की थी फिल्म, क्या है माजरा?

करीना कपूर और अर्जुन रामपाल की फिल्म हीरोइन काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी. ये फिल्म 2012 में यानी कि 13 साल पहले आई थी. इस फिल्म में अर्जुन और करीना के बीच एक इंटीमेट सीन शूट हुआ था. जिसके बाद अर्जुन ने इसे लेकर एक इंटरव्यू दिया था.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Aug 07, 2025, 11:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अर्जुन रामपाल और करीना कपूर
अर्जुन रामपाल और करीना कपूर

Arjun Rampal Kareena Kapoor: करीना कपूर और अर्जुन रामपाल की फिल्म 'हीरोइन' काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी. ये फिल्म 2012 में यानी कि 13 साल पहले आई थी. इस फिल्म में अर्जुन और करीना के बीच एक इंटीमेट सीन शूट हुआ था. जिसके बाद अर्जुन ने इसे लेकर एक इंटरव्यू दिया था. ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे लेकर अब एक्टर को ट्रोल किया जा रहा है. जिसकी वजह उनका एक बयान है जो लोगों को गुस्सा दिला रहा है.

मुझे बहुत मजा आया

रेडिट के इस वीडियो में हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू में अर्जुन ने कहा था- 'मुझे बेबो के साथ कोजी होने में काफी मजा आया. मैं अब भी उनके साथ किए लव मेकिंग सीन को याद करता हूं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

वीडियो की वजह से हो रह ट्रोल

अर्जुन का ये पुराना वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. एक यूजर ने लिखा- 'ये काफी अजीब और अनप्रोफेशनल है.दूसरे ने लिखा- पता नहीं था कि लोग इतने कम्फर्टेबल थे ऐसे स्टेटमेंट्स को लेकर, तीसरे ने लिखा- ये इमोशनल टैक्टिस थी लोगों को फिल्म देखने के लिए बुलाने के लिए. अर्जुन रामपाल लगातार अपने इस बयान की वजह से ट्रोल हो रहे हैं. 'हीरोइन' फिल्म में करीना और अर्जुन के अलावा रणदीप हुड्डा और मुग्धा गोडसे थीं. करीना ने हाल ही में बॉलीवुड में 25 साल पूरे किए हैं. हालांकि, वो फिल्मों में काफी कम इंटीमेट सीन देती हैं.'

52 साल के इस सितारे ने बनाया ऐसा रिकॉर्ड, मिनटों में फेल हो गए बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स, बना भारत का इकलौता स्टार

 

इस फिल्म में आए नजर

अर्जुन रामपाल के करियर की बात करें तो ये साल 2024 में आई फिल्म 'क्रैक' में नजर आए थे.इसके अलावा 'निकिता रॉय' और 'धुरंधर' फिल्म में दिखे थे. 'निकिता रॉय' फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, परेश रावल लीड में थे. 'धुरंधर' की बात करें तो अर्जुन के अलावा रणवीर सिंह,संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन हैं.इस फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है. इसे लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
शिप्रा सक्सेना

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Arjun RampalKareena Kapoor

Trending news

1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
mumbai
1 करोड़ दो या फिर जेल जाओ... EX ब्वॉयफ्रेंड ने बैंक कर्मचारी से क्यों मांगे? जानें..
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
video
कल्लू-कल्लू कहकर चिढाते थे दोस्त, सुहागरात के Video से दिया जवाब, भौचक्के रह गए लोग
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
jammu kashmir news
आतंक के 'आकाओं' पर कसा शिकंजा; घाटी में दो मददगारों के खिलाफ तय हुए अपराध
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
Donald Trump
टैरिफ विवाद पर भारतीय सांसद की ट्रंप को चुनौती, कहा- अगर भारतीय अमेरिकी व्यवसाय...
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
Maharashtra
10वीं क्लास के 24 दोस्त, 35 सालों के बाद रियूनियन के लिए पहुंचे उत्तरकाशी और फिर...
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
Supreme Court
CJI कोई डाकघर नहीं...जस्टिस वर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिया बड़ा झटका
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
Uttarakhand
उत्तरकाशी बना 'रिसर्च लैब': कागजों पर बनता रह गया अर्ली वॉर्निंग सिस्टम
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
Congress News
बिहार ने दिया विपक्ष को एकजुट होने का मौका तो एक्टिव हुई कांग्रेस, BJP को टेंशन?
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
Rahul Gandhi
'नहीं पच रही है हार...' राहुल पर BJP का करारा प्रहार, EC पर लगाया था गड़बड़ी का आरोप
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
TN Congress MP gold chain theft
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
;