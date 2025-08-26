'अरमान ने फील नहीं होने दिया मैं एक स्टार हूं', अमाल मलिक ने परिवार से रिश्ता तोड़ने पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'परिवार को कभी-कभी....'
Advertisement
trendingNow12897667
Hindi Newsबॉलीवुड

'अरमान ने फील नहीं होने दिया मैं एक स्टार हूं', अमाल मलिक ने परिवार से रिश्ता तोड़ने पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'परिवार को कभी-कभी....'

Bigg Boss 19: सलमान खान का मोस्ट अवेटेड शो 'बिग बॉस 19' शुरू हो चुका है. इस शो में म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक सिंगर अरमान मलिक के बड़े भाई भी शामिल हुए हैं. उन्होंने हाल ही में शो के पहले दिन से अपने करियर और परिवार के बारे में बातें करना शुरू कर दिया है. 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Aug 26, 2025, 06:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमाल मलिक
अमाल मलिक

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 की शुरुआत हो चुकी है और शो में पहला एलिमिनेशन भी हो चुका है. इस शो में सभी 15 कंटेस्टेंट्स अपने फैंस के साथ जिंदगी से जुड़े किस्से शेयर करते नजर आ रहे हैं. पहले एपिसोड में ही अमाल मलिक ने अपने वायरल सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ने का ऐलान किया था. दरअसल, अमाल मलिक शो में जीशान कादरी संग बात कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने खुलासा किया और बताया कि उन्होंने मां से बहस के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था जो इंटरनेट पर वायरल हो गया था. 

मां से हो गई थी तगड़ी बहस 
अमाल ने जीशान कादरी से बात करते हुए कहा कि 'मैंने एक पोस्ट डाली थी, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई थी. मैं डिप्रेशन में था और मैंने अपने परिवार से सारे संबंध तोड़ दिए थे. शायद इसलिए मुझे यहां बुला लिया गया. बहुत खबर फैल गई थीं. इंडस्ट्री में एक पहचान संकट महसूस होने लग गई थी. गाने में बनाता था लेकिन मुझे कोई पूछता ही नहीं था. अपना छोटा (अरमान मलिक) तो अपने बेटे जैसा है. लेकिन अरमान ने मुझे कभी ये फील नहीं करवाया कि मैं एक स्टार हूं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

शाहरुख खान-अमिताभ बच्चन नहीं, इस स्टारकिड का बंगला सबसे महंगा, मन्नत और जलसा भी इसके आगे फेल, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

मेरा सीरियस ब्रेकअप हुआ था
अमाल मलिक ने आगे बताया कि 'मां से उस दिन बहुत ज्यादा बहस हो गई थी. तो गुस्से में आकर मैंने पोस्ट डाल दिया था कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है. मैं जो बोलता हूं वो मेरे शब्द है. मेरे कुछ बोलने पर कोई पापा से बोल रहा है कि अमाल अरमान से पंगा ले रहा है. मम्मी की परवरिश पर भी सवाल उठने लगे. मैंने बोला आप तीनो अपना सरनेम बदल लो या मैं बदल लेता हूं. उस वक्त वो सुनामी फटी.' अमाल ने आगे कहा कि परिवार को कभी-कभी समझना पड़ा है, मेरा डॉगी मर गया. उसके बाद मेरा सीरियस ब्रेकअप हो गया था.' 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19amaal malik

Trending news

हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
Assam news
हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
SCO से इतर कई नेताओं से मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की दादागिरी से निपटने का होगा इंतजाम?
SCO summit
SCO से इतर कई नेताओं से मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की दादागिरी से निपटने का होगा इंतजाम?
'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
operation sindoor
'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा, भूस्खलन में 5 लोगों की हुई मौत, 14 घायल
Adhkwari Landslide
माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा, भूस्खलन में 5 लोगों की हुई मौत, 14 घायल
Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही
Jammu Kashmir Monsoon
Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही
फडणवीस की 'स्मार्ट विलेज' योजना पर शिवसेना UBT का तंज
maharastra
फडणवीस की 'स्मार्ट विलेज' योजना पर शिवसेना UBT का तंज
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावह वीडियो
Jammu Kashmir
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावह वीडियो
वोट चोरी के आरोप में घिरे ECI खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब
Voter Fraud
वोट चोरी के आरोप में घिरे ECI खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब
कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
Tamilnadu
कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
Maruti E Vitara
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
;