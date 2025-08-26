'अरमान ने फील नहीं होने दिया मैं एक स्टार हूं', अमाल मलिक ने परिवार से रिश्ता तोड़ने पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'परिवार को कभी-कभी....'

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 की शुरुआत हो चुकी है और शो में पहला एलिमिनेशन भी हो चुका है. इस शो में सभी 15 कंटेस्टेंट्स अपने फैंस के साथ जिंदगी से जुड़े किस्से शेयर करते नजर आ रहे हैं. पहले एपिसोड में ही अमाल मलिक ने अपने वायरल सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ने का ऐलान किया था. दरअसल, अमाल मलिक शो में जीशान कादरी संग बात कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने खुलासा किया और बताया कि उन्होंने मां से बहस के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था जो इंटरनेट पर वायरल हो गया था.

मां से हो गई थी तगड़ी बहस

अमाल ने जीशान कादरी से बात करते हुए कहा कि 'मैंने एक पोस्ट डाली थी, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई थी. मैं डिप्रेशन में था और मैंने अपने परिवार से सारे संबंध तोड़ दिए थे. शायद इसलिए मुझे यहां बुला लिया गया. बहुत खबर फैल गई थीं. इंडस्ट्री में एक पहचान संकट महसूस होने लग गई थी. गाने में बनाता था लेकिन मुझे कोई पूछता ही नहीं था. अपना छोटा (अरमान मलिक) तो अपने बेटे जैसा है. लेकिन अरमान ने मुझे कभी ये फील नहीं करवाया कि मैं एक स्टार हूं.'

शाहरुख खान-अमिताभ बच्चन नहीं, इस स्टारकिड का बंगला सबसे महंगा, मन्नत और जलसा भी इसके आगे फेल, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

मेरा सीरियस ब्रेकअप हुआ था

अमाल मलिक ने आगे बताया कि 'मां से उस दिन बहुत ज्यादा बहस हो गई थी. तो गुस्से में आकर मैंने पोस्ट डाल दिया था कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है. मैं जो बोलता हूं वो मेरे शब्द है. मेरे कुछ बोलने पर कोई पापा से बोल रहा है कि अमाल अरमान से पंगा ले रहा है. मम्मी की परवरिश पर भी सवाल उठने लगे. मैंने बोला आप तीनो अपना सरनेम बदल लो या मैं बदल लेता हूं. उस वक्त वो सुनामी फटी.' अमाल ने आगे कहा कि परिवार को कभी-कभी समझना पड़ा है, मेरा डॉगी मर गया. उसके बाद मेरा सीरियस ब्रेकअप हो गया था.'