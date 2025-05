29 साल के सिंगर ने इंस्टा बायो से हटाया सरनेम, तो फैंस के बीच मची खलबली, बोले- ‘मैं अलग-अलग...’

Armaan Malik On Dropping His Surname: हम यहां किसी और की नहीं बल्कि, 'जब तक', 'चले आना', 'वजह तुम हो', 'मुझको बरसात बना लो' और 'मैं हूं हीरो तेरा' जैसे शानदार गानों को अपने आवाज से सजाने वाले मशहूर सिंगर अरमान मलिक की बात कर रहे हैं. उन्होंने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम बायो से अपना सरनेम मलिक हटा दिया, जिसके बाद फैंस के बीच खलबली मच गई और वो ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि आखिर सिंगर ने ऐसा क्यों किया?

अभी हाल ही में जब एक फैन ने अरमान मलिक से पूछा कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने नाम से 'मलिक' क्यों हटाया? तो उनका जवाब सुनकर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया. कुछ लोग उनके जवाब को मजाकिया तौर पर ले रहे हैं तो कुछ को ये काफी अलग सा जवाब लगा. अरमान ने अपने फैंस के लिए एक्स (ट्विटर) हैंडल पर एक मैसेज शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हाल ही में उनके पुराने गानों के कुछ वर्जन आ रहे हैं, जो उन्होंने खुद रिलीज नहीं किए.

Hey y’all, just a heads up - most of the versions of my older songs that suddenly drop aren’t officially from me. They’re usually put out by labels as filler content. If I haven’t shared it, it’s not something I’ve approved. So if anything sounds off musically you now know why

— (@ArmaanMalik22) May 21, 2025