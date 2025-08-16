यूट्यूबर अरमान मलिक 5वीं बार बनेंगे पिता, पत्नी पायल और कृतिका मलिक ने शेयर किया पोस्ट

यूट्यूबर अरमान मलिक 5वीं बार पिता बनने वाले हैं. हालांकि, अरमान मलिक के तीन बच्चे पहली पत्नी पायल के साथ हैं. जबकि एक बेटा दूसरी पत्नी कृतिका मलिक के साथ है.
Trending Photos
बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 फेम यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी दो पत्नियां पायल मलिक और कृतिका मलिक एक बार पिर चर्चा में हैं. पटियाला कोर्ट में अरमान मलिक, पायल और कर्तिका मलिक को दो मामलों में समन भेजने के बीच अरमान के साथ कृतिका ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया है. स्पेशल पोस्ट शेयर करते हुए कपल ने इंस्टाग्राम पर ज्वॉइंट पोस्ट शेयर किया, जिसके ओपनिंग फ्रेम में कृतिका को हाथ में पॉजिटिव रिजल्ट वाला प्रेग्नेंसी किट हाट में लिए देखा जा सकता है. जबकि साथ में अरमान मलिक की पहली पत्नी पायल मलिक नजर आ रही हैं.
पोस्ट शेयर कर बताई गुड न्यूज
इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा गया, घर में खुशियां आने वाली हैं. हालांकि पोस्ट में यह जानकारी नहीं दी गई है कि पायल या कृतिका में से कौन मां बनने वाली हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि यूट्यूबर अरमान मलिक पहले ही चार बच्चों के पिता हैं. उनके बेटे चिरायु और जुड़वा बच्चे अयान और तूबा पहली पत्नी पायल मलिक से हैं. वहीं एक बेटा जैद दूसरी पत्नी कृतिका मलिक से है.
कानूनी मामले में फंस गए यूट्यूबर
हाल ही में अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियां पायल और कृतिका मलिक कानूनी मामले में फंस गए हैं. उनपर पटियाला कोर्ट में धार्मिक भावनाएं भड़काने और एक से अधिक शादियां करने के आरोप में 2 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं. इस याचिका में दावा किया गया था कि यूट्यूबर की दो नहीं, बल्कि चार पत्नियां हैं. हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार, हिंदू धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को एक समय में केवल एक ही विवाह करने की अनुमति है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.