OTT पर होगा दिवाली धमाका, अरशद वारसी की 'भागवत चैप्टर-1: राक्षस' धमाल मचाने को तैयार, फाड़ू पोस्टर जारी

Bhagwat Chapter 1 Raakshas: अभिनेता अरशद वारसी की फिल्म 'भागवत चैप्टर-1: राक्षस' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने को तैयार है. मेकर्स ने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए फिल्म का एक शानदार मोशन पोस्टर जारी किया है. मेकर्स ने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किए गए इस पोस्टर के साथ लिखा कि 'बाज का असली रूप सामने आने वाला है...केवल 3 दिन बाकी हैं भागवत के रिलीज के लिए. यह फिल्म 17 अक्टूबर को ओटीटी पर रिलीज होगी.'
ट्रेलर ने पहले ही खींचा फैंस का ध्यान
अक्षय शेरे के निर्देशन में बनी इस फिल्म का ट्रेलर पहले ही दर्शकों का ध्यान खींच चुका है. इसके अलावा फिल्म का गाना 'कच्चा कच्चा आम' भी रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. 2 मिनट 41 सेकंड के ट्रेलर में आपको अभिनेता अरशद वारसी पुलिस अधिकारी विश्वास भागवत की भूमिका में नजर आएंगे. विश्वास एक सख्त पुलिसवाला है, जो जेल के अंदर अपराधियों को सुधारने के लिए कठोर तरीके अपनाता है. अपनी इसी कार्यशैली के कारण उसे क्राइम ब्रांच से हटा दिया जाता है.
लड़की के लापता होने की आती खबर
कहानी तब और रोमांचक हो जाती है, जब एक लड़की के लापता होने की खबर सामने आती है, जिसके बाद शहर में माहौल गरम हो जाता है. विश्वास इस मामले की तह तक जाने के लिए जी-जान से जुट जाता है. जांच के दौरान उसे पता चलता है कि यह सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं, बल्कि 19 लड़कियों के गायब होने का सनसनीखेज रहस्य है. विश्वास को शक है कि यह एक प्रॉस्टिट्यूशन रैकेट से जुड़ा है. उसकी तलाश आखिरकार सूरज (जितेंद्र कुमार) तक पहुंचती है, जिसे पुलिस हिरासत में लेती है और पूछताछ के दौरान कड़ी कार्रवाई करती है.
फिल्म में अरशद वारसी के साथ आयशा कदुस्कर और जितेंद्र कुमार जैसे सितारे भी अहम भूमिकाओं में हैं. यह थ्रिलर ड्रामा दर्शकों को बांधे रखने का वादा करता है. फिल्म 'भागवत चैप्टर-1: राक्षस' अपनी दमदार कहानी और शानदार अभिनय के साथ 17 अक्टूबर को ओटीटी पर रिलीज होगी. (एजेंसी)
