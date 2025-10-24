क्या राज कुमार हिरानी बना रहे हैं 'मुन्ना भाई 3'? अरशद वारसी ने दिया ये हिंट

राज कुमार हिरानी की 25 साल पुरानी फिल्म मु्न्ना भाई आज भी लोगों को बेहद पसंद हैं. फिल्म की कहानी ने दर्शकों का दिल छू लिया है. फिल्म में संजय दत्त और अरशद वारसी की जोड़ी को काफी पसंद किया गया है. हाल ही में अरशद वारसी ने मुन्ना भाई 3 को लेकर हिंट दिया है.

अरशद ने संजय दत्ती जमकर की तारीफ

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में अरशद ने संजय दत्त के साथ अपने काम करने के अनुभव को शेयर करते हुए कहा कि संजू कमाल के एक्टर हैं. उनमें बहुत ही अलग टाइप का टैलेंट है. उनके साथ रहना काफी मजेदार है. मुझे स्क्रिप्ट याद रखने में दिक्कत आती है लेकिन संजू की वजह से मुझे की कहानी याद रखी पड़ती थी क्योंकि वह सेट पर आकर पूछते थे भाई आज हम कौन सा सीन कर रहे हैं.

मुन्ना भाई 3 पर काम कर रहे हैं हिरानी

अरशद ने आगे बोला कि मैं संजू को बताता था कि कल हमने ये सीन किया आज हम ये सीन करने वाले हैं. अरशद से हर बार की तरह इस बार भी मुन्ना भाई 3 को लेकर सवाल किया गया है. अरशद ने सवाल का जवाब देते हुए बोला कि पहले मुन्ना भाई 3 नहीं बन रही थी लेकिन अब राज कुमार हिरानी फिल्म के तीसरे हिस्से पर काम कर रहे हैं. वह इस पर काफी मेहनत कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

राज कुमार भी फिल्म पर दे चुके हैं मोहर

अरशद बोले कि मुझे लग रहा है कि अब तो ये फिल्म बननी ही चाहिए. पिछले साल हिरानी ने भी बोला था कि उनके पास एक आइडिया है ऐसे में वह फिल्म से तीसरे सीजन पर काम कर रहे हैं. बता दें कि मुन्ना भाई MBBS में राज कुमार हिरानी की पहली फिल्म थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी. इसके बाद राज कुमार हिरानी ने कई सुपरहिट फिल्मों का डायरेक्शन किया है.

68 साल पहले रिलीज इस फिल्म को देख आज भी नहीं रोक पाएंगे अपने आंसू, मूवी ने बॉक्स ऑफिस में उड़ाया था गर्दा