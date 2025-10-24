Advertisement
क्या राज कुमार हिरानी बना रहे हैं 'मुन्ना भाई 3'? अरशद वारसी ने दिया ये हिंट

राज कुमार हिरानी और संजय दत्त की सुपरहिट फिल्म 'मुन्ना भाई MBBS' आज भी लोगों को बेहद पसंद हैं. वहीं हाल ही में अरशद वारसी ने 'मुन्ना भाई 3' को लेकर बड़ा हिंट दिया है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 24, 2025, 09:29 PM IST
राज कुमार हिरानी की 25 साल पुरानी फिल्म मु्न्ना भाई आज भी लोगों को बेहद पसंद हैं. फिल्म की कहानी ने दर्शकों का दिल छू लिया है. फिल्म में संजय दत्त और अरशद वारसी की जोड़ी को काफी पसंद किया गया है. हाल ही में अरशद वारसी ने मुन्ना भाई 3 को लेकर हिंट दिया है. 

अरशद ने संजय दत्ती जमकर की तारीफ 
इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में अरशद ने संजय दत्त के साथ अपने काम करने के अनुभव को शेयर करते हुए कहा कि संजू कमाल के एक्टर हैं. उनमें बहुत ही अलग टाइप का टैलेंट है. उनके साथ रहना काफी मजेदार है. मुझे स्क्रिप्ट याद रखने में दिक्कत आती है लेकिन संजू की वजह से मुझे की कहानी याद रखी पड़ती थी क्योंकि वह सेट पर आकर पूछते थे भाई आज हम कौन सा सीन कर रहे हैं. 

मुन्ना भाई 3 पर काम कर रहे हैं हिरानी 
अरशद ने आगे बोला कि मैं संजू को बताता था कि कल हमने ये सीन किया आज हम ये सीन करने वाले हैं. अरशद से हर बार की तरह इस बार भी मुन्ना भाई 3 को लेकर सवाल किया गया है. अरशद ने सवाल का जवाब देते हुए बोला कि पहले मुन्ना भाई 3 नहीं बन रही थी लेकिन अब राज कुमार हिरानी फिल्म के तीसरे हिस्से पर काम कर रहे हैं. वह इस पर काफी मेहनत कर रहे हैं. 

राज कुमार भी फिल्म पर दे चुके हैं मोहर 
अरशद बोले कि मुझे लग रहा है कि अब तो ये फिल्म बननी ही चाहिए. पिछले साल हिरानी ने भी बोला था कि उनके पास एक आइडिया है ऐसे में वह फिल्म से तीसरे सीजन पर काम कर रहे हैं. बता दें कि मुन्ना भाई MBBS में राज कुमार हिरानी की पहली फिल्म थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी. इसके बाद राज कुमार हिरानी ने कई सुपरहिट फिल्मों का डायरेक्शन किया है.  

About the Author
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...

