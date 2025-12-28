‘वे अपनी शर्तों पर जीते हैं...’ ‘दृश्यम 3’ से बाहर हुए अक्षय खन्ना, मेकर्स ने भेजा लीगल नोटिस, ‘धुरंधर’ के विलेन के सपोर्ट में उतरे अरशद वारसी

Arshad Warsi Lauds Akshaye Khanna: इन दिनों अक्षय खन्ना अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘धुरंधर’ की सक्सेस को जमकर एंजॉय कर रहे हैं. लेकिन इसी बीच वे ‘दृश्यम 3’ को लेकर एक बड़े विवाद में फंस गए. वे इस फिल्म से बाहर हो गए. मेकर्स ने उनके खिलाफ लीगल एक्शन देते हुए उनको नोटिस भेजा. साथ ही उनकी जगह फिल्म में जयदीप अहलावत को लिया गया है. अब इस पूरे मुद्दे पर उनके साथ दो फिल्मों ‘हलचल’ और ‘शॉर्टकट-द कॉन इज ऑन’ में काम कर चुके अरशद वारसी ने अपनी बात रखी.

हाल ही में एक मीडिया हाउस के साथ बात करते हुए अरशद ने कहा कि अक्षय हमेशा से ऐसे ही रहे हैं. उनके मुताबिक अक्षय एक बेहद सीरियस इंसान हैं और अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करते हैं. अरशद ने कहा कि अक्षय किसी की परवाह नहीं करते और जो सही लगता है वही करते हैं. उनके पास न तो कोई पीआर है और न ही उन्होंने कभी लोगों की सोच पर ज्यादा ध्यान दिया है. अरशद वारसी ने ये भी साफ किया कि अक्षय खन्ना की एक्टिंग को लेकर कभी कोई शक नहीं रहा. वे शुरू से ही एक बेहतरीन अभिनेता रहे हैं.

अक्षय खन्ना के सपोर्ट में उतरे अरशद वारसी

उन्होंने आगे बात करते हुए कहा कि वे ग्लैमर और पब्लिसिटी से दूर रहना पसंद करते हैं. अरशद के मुताबिक अक्षय अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं और दूसरों की राय से परेशान नहीं होते. यही वजह है कि वे इंडस्ट्री में अलग तरह से देखे जाते हैं. कई लोग इसे उनकी सादगी मानते हैं, तो कुछ इसे उनका अजीब स्वभाव भी कहते हैं. साल 2025 दोनों कलाकारों के लिए खास रहा है. अक्षय खन्ना रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ में अपनी दमदार परफॉर्मेंस की वजह से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं. अब तक उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं.

दोनों के लिए स्पेशल रहा 2025

वहीं, अरशद वारसी को भी इसी साल रिलीज हुई ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में गफूर के किरदार के लिए खूब तारीफ मिली. इसी बीच ‘दृश्यम 3’ को लेकर आई खबर ने सबका ध्यान खींचा. मेकर्स ने 2 अक्टूबर, 2026 को फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया गया है, लेकिन कास्ट लिस्ट में अक्षय का नाम नहीं था. बाद में प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने खुद अक्षय खन्ना के बाहर होने की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि अक्षय के साथ एग्रीमेंट साइन हो चुका था और उनकी फीस भी काफी बातचीत के बाद तय हुई थी.

फिल्म में विग पहनना चाहते थे अक्षय

कुमार मंगत के मुताबिक, अक्षय फिल्म में विग पहनना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने उन्हें समझाया कि सीक्वल फिल्म में ये सही नहीं रहेगा. इससे कंटिन्यूटी की दिक्कत हो सकती थी, इसलिए ये फैसला लिया गया. कुमार मंगत पाठक ने आगे अक्षय को लेकर कुछ कड़े बयान भी दिए. उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था, जब अक्षय के पास कोई काम नहीं था और तब उन्होंने ‘सेक्शन 375’ में उन्हें लिया. उस वक्त भी कई लोगों ने उनके बिहेवियर को लेकर चेतावनी दी थी. प्रोड्यूसर के मुताबिक सेट पर उनका माहौल काफी नेगेटिव रहता था.