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'नेपोटिज्म' को कंगना रनौत ने बनाया बड़ा मुद्दा, अरशद वारसी बोले- 'स्टार किड्स के लिए भी आसान नहीं'

Arshad Warsi on Kangana Ranaut: बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने नेपोटिज्म पर बेबाक राय रखी है. उन्होंने हाल ही में बताया कि कैसे कंगना रनौत ने इस बहस को बड़ा बनाया और क्यों स्टार किड्स के लिए इंडस्ट्री में टिके रहना आसान नहीं होता.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 30, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:58 PM IST
'नेपोटिज्म' को कंगना रनौत ने बनाया बड़ा मुद्दा, अरशद वारसी बोले- 'स्टार किड्स के लिए भी आसान नहीं'

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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