'नेपोटिज्म' को कंगना रनौत ने बनाया बड़ा मुद्दा, अरशद वारसी बोले- 'स्टार किड्स के लिए भी आसान नहीं'

Arshad Warsi on Kangana Ranaut: बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस कोई नई नहीं है, लेकिन जब भी इसका जिक्र होता है, कंगना रनौत का नाम जरूर सामने आता है. अब एक्टर अरशद वारसी ने भी इसी मुद्दे पर अपनी राय रखी है. उन्होंने कहा कि नेपोटिज्म का आइडिया कंगना रनौत ने सामने रखा था, जो बाद में एक बड़ा मुद्दा बन गया. हालांकि, अरशद ने यह भी कहा कि स्टार किड्स के लिए फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ आसान नहीं होता. उनके इस बयान ने एक बार फिर बॉलीवुड में नेपोटिज्म की पुरानी बहस को चर्चा में ला दिया है.
बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब भी इसका जिक्र होता है तो एक्ट्रेस कंगना रनौत का नाम जरूर आता है. अब एक्टर अरशद वारसी ने भी इसी मुद्दे पर अपनी राय रखी है. उन्होंने कहा कि नेपोटिज्म का आइडिया कंगना ने सामने रखा था, जो बाद में एक बड़ा मुद्दा बन गया.
एक्टर अरशद वारसी हाल ही में 'फिल्मीज्ञान' के एक पॉडकास्ट में पहुंचे, जहां उनसे नेपोटिज्म पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलासा किया कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तब नेपोटिज्म कोई मुद्दा ही नहीं था. अरशद के मुताबिक, कंगना रनौत ने सबसे पहले नेपोटिज्म का विचार सामने रखा और इसके बाद ही यह एक बहुत बड़ी बहस बन गई, जिस पर हर कोई बात करने लगा. हालांकि, अरशद ने साफ किया कि नेपोटिज्म के होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे मानते हैं कि अंततः केवल आपकी प्रतिभा ही यह तय करती है कि आप इस इंडस्ट्री में कितनी दूर जाएंगे.
स्टार किड्स का पक्ष लेते हुए अरशद वारसी ने कहा कि उनके लिए चीजें उतनी आसान नहीं होतीं, जितना लोग समझते हैं, क्योंकि उन पर दर्शकों की उम्मीदों का भारी दबाव होता है. अरशद ने कहा कि लोगों को लगता है कि वे एक स्टार के बच्चे हैं, इसलिए उन्हें बेहतरीन कलाकार होना ही चाहिए. अरशद ने माना कि यह दबाव वह आज अपने खुद के बच्चों के संदर्भ में भी महसूस करते हैं. उन्होंने समझाया कि स्टार किड होने का अधिकतम फायदा यह है कि उनके लिए किसी फिल्म के दरवाजे जल्दी खुल सकते हैं, लेकिन यदि उनके पास प्रतिभा नहीं है, तो वे दरवाजे उतनी ही तेजी से बंद भी हो जाते हैं.
अरशद वारसी के दो बच्चे हैं, एक बेटे जीक वारसी और एक बेटी जीन जो वारसी. अपने बच्चों के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें अपने बच्चों की सफलता या असफलता का डर नहीं है. इसके बजाय, वे चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे अभिनेता बनें और अपने काम को पूरी बारीकी से सीखें. अरशद का मानना है कि आजकल इंडस्ट्री में आने वाले युवा कलाकार पहले से कहीं अधिक तैयारी के साथ आते हैं, इसलिए उनके बच्चों को भी पूरी तरह तैयार रहना चाहिए.
अगर अरशद वारसी के वर्कफ्रंट की बात करें, तो वे जल्द ही तिग्मांशु धूलिया द्वारा निर्देशित फिल्म 'घमासान' (Ghamasaan) में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में उनके साथ प्रतीक गांधी, राजपाल यादव और इशिता दत्ता भी अहम भूमिकाओं में हैं और यह फिल्म 11 सितंबर को ZEE5 पर रिलीज होगी. इसके अलावा, वे सिद्धार्थ आनंद की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' (King) का भी हिस्सा हैं, जिसमें शाहरुख खान मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, सुहाना खान और अभिषेक बच्चन भी अहम भूमिकाओं में हैं और यह 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.